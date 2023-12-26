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В результате ночных обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики в течение суток наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщила полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"Более 15 населенных пунктов оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов. Под обстрелами были села Ветеринарное Харьковского района, Ивашки, Уды Богодуховского района, Волчанск, Бударки Чугуевского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района.

В Волчанске повреждено частное домовладение и хозяйственные сооружения.

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В селе Песчаное Купянского района пострадал 63-летний местный житель. Его доставили в медицинское учреждение. В результате обстрела села Казачья Лопань поврежден частный дом", - говорится в сообщении.

Также ночью, около 2:30 в результате удара по селу Подолы Купянского района поврежден частный дом. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.

В результате ночных обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, - полиция 01

В результате ночных обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, - полиция 02
В результате ночных обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, - полиция 03
В результате ночных обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, - полиция 04
В результате ночных обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, - полиция 05
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26.12.2023 10:32 Ответить
 
 