В результате ночных обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики в течение суток наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.
Об этом сообщила полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.
"Более 15 населенных пунктов оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов. Под обстрелами были села Ветеринарное Харьковского района, Ивашки, Уды Богодуховского района, Волчанск, Бударки Чугуевского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района.
В Волчанске повреждено частное домовладение и хозяйственные сооружения.
В селе Песчаное Купянского района пострадал 63-летний местный житель. Его доставили в медицинское учреждение. В результате обстрела села Казачья Лопань поврежден частный дом", - говорится в сообщении.
Также ночью, около 2:30 в результате удара по селу Подолы Купянского района поврежден частный дом. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.
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