В Киеве проводят обучение безопасности: Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве Нацполиция, патрульная полиция и другие структурные подразделения будут проводить обучение безопасности с 25 по 28 декабря.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря!" – говорится в сообщении.
По данным КМВА, обучение предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Обучение имеет задачу – совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.
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воно повинно сидіти на нарах, та відповідати на питання слідчих, причому із вашингтона!
А от, якщо повернутись ще раніше, на самий початок 2014, то там такі безпекові заходи дещо допомагали владі зменшити потік учасників Майдану. Але це так, старі спогади, я ні на що не натякаю.
Комусь ще є охота "паржать"?
автозаки закупили, армію лояльних гвардій наступу тримають біля себе + лояльні військові, яких на передок не відправляють + поліція
а не красти і не зраджувати не пробували?! здається хйло руками козиря та клована готують соціальний вибух зсередини країни!
дилемма важка: треба прибирати зрадників, але так, щоб країна не втратила керованість
Роздуплилися ….