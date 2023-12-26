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В Киеве проводят обучение безопасности: Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве Нацполиция, патрульная полиция и другие структурные подразделения будут проводить обучение безопасности с 25 по 28 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря!" – говорится в сообщении.

По данным КМВА, обучение предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Обучение имеет задачу – совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

Также читайте: В Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу на дороге, - Патрульная полиция

В Киеве проводят обучение безопасности: Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт 01
В Киеве проводят обучение безопасности: Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт 02
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Топ комментарии
+40
Звичайно, намагатимуться вручити повістки Кошовому, синам Данілова, Баканову та персоналу Офіса Президента, які не є держчиновниками і не мають відповідно броні. Як вважаєте, вручать?
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26.12.2023 10:41
+26
Ну навіть не знаю, як мені пригадується, безпекові заходи з перевірки......рашистських танків поліцією не дуже допомогли. Допомогли ЗСУ зброєю.
А от, якщо повернутись ще раніше, на самий початок 2014, то там такі безпекові заходи дещо допомагали владі зменшити потік учасників Майдану. Але це так, старі спогади, я ні на що не натякаю.
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26.12.2023 10:39
+25
Недостака личного состава для киевских учений конечно же не имеется,как и премий для участников.
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26.12.2023 10:36
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тобто, з 25 по 28, не можна сідати п'яним за руль?
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26.12.2023 10:34 Ответить
Сідати доведеться. Але не за руль )))
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26.12.2023 11:34 Ответить
Будуть ловити ухилянтів? Добра справа.
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26.12.2023 10:34 Ответить
Звичайно, намагатимуться вручити повістки Кошовому, синам Данілова, Баканову та персоналу Офіса Президента, які не є держчиновниками і не мають відповідно броні. Як вважаєте, вручать?
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26.12.2023 10:41 Ответить
А цікаво чому лейтенант Баканов досі не командує взводом, десь під Авдієвкой?
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26.12.2023 10:42 Ответить
воно вже накомандувало. досить!
воно повинно сидіти на нарах, та відповідати на питання слідчих, причому із вашингтона!
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26.12.2023 10:44 Ответить
Баканов в Полтаві, відкрив адвокатську контору, тепер чортів захищає
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26.12.2023 11:13 Ответить
Він що, зовсім дурний, щоб з під парасольки київського ППО, їхати в провінцію? В Полтаві він лише купив посвідчення адвоката, адже апетити київської Ради адвокатів завеликі навіть для нього.
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26.12.2023 11:18 Ответить
Так я ж не сказав шо він там особисто сидить. Я говорив шо він відкрив контору в Полтаві, а сидить він в Києві, а контора працює на нього
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26.12.2023 11:28 Ответить
а Гогилашвили другану Буданова и Зели вручат повестку?
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26.12.2023 12:19 Ответить
саме "ухилянти" і проводять безпекові навчання
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26.12.2023 12:05 Ответить
Недостака личного состава для киевских учений конечно же не имеется,как и премий для участников.
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26.12.2023 10:36 Ответить
Имеется. Звонят по домам и предлагают присоединиться на постоянно основе.
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26.12.2023 10:59 Ответить
мабуть на зелю готується черговий замах
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26.12.2023 10:38 Ответить
Є таке прислів'я: " Не чипай лайна воно смердіти не буде!"
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26.12.2023 10:45 Ответить
Ну навіть не знаю, як мені пригадується, безпекові заходи з перевірки......рашистських танків поліцією не дуже допомогли. Допомогли ЗСУ зброєю.
А от, якщо повернутись ще раніше, на самий початок 2014, то там такі безпекові заходи дещо допомагали владі зменшити потік учасників Майдану. Але це так, старі спогади, я ні на що не натякаю.
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26.12.2023 10:39 Ответить
Тренуються захищати диктатуру!
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26.12.2023 10:39 Ответить
бригади наступу
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26.12.2023 11:24 Ответить
До майдану тренуються. Цього так просто не скинеш.
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26.12.2023 10:40 Ответить
Сподіваюсь, що це стьоб від редакції, бо коментувати вчорашні події це низько, як і брати в них участь.
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26.12.2023 10:40 Ответить
А що там за "всім відомі" вчорашні події?
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26.12.2023 11:25 Ответить
На учбових блок постах видавали реальні повістки
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26.12.2023 13:39 Ответить
А чого скиглиш? Довелося взяти повістку?
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26.12.2023 15:05 Ответить
Тренуються, щоб потім злагоджено та потужно ловити ухилянтів. Ще є дієвий спосіб- не лише на дорогах блокпости ставити - а проводити облаву у тих же дворах, пізніше- у квартирах теж можна... У мене бабця у ВОВ потрапила в облаву німців в Києві- так до кінця життя свого з острахом це пам'ятала.
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26.12.2023 10:45 Ответить
А що таке ВОВ?
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26.12.2023 11:51 Ответить
СВО кацапською.
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26.12.2023 12:06 Ответить
ось яка ти, примусова мобілізація?
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26.12.2023 10:45 Ответить
Готуються приймати диктаторські закони, встановлювати фашистський режим, а тому готуються заздалегідь.
Комусь ще є охота "паржать"?
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26.12.2023 10:47 Ответить
Потенциальные "добровольцы" напряглись.
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26.12.2023 10:59 Ответить
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26.12.2023 11:04 Ответить
А Бога зовут Вова или Ермак?
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26.12.2023 11:30 Ответить
Зельц закручивает гайки, дурачок думает что это ему поможет.
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26.12.2023 11:14 Ответить
Вчора законопроект про мобілізацію, а потім 3 дні навчання поліції.
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26.12.2023 11:15 Ответить
Деяки юристи радять викликати оперативну групу на таки блок - пости , перевіряти дозволи у цих тіпов , на блок - пости потрібні дозволи.
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26.12.2023 11:17 Ответить
В метро хай встановлять блокпости на кожній станції. Поржом. Хужє нє будєт (с)
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26.12.2023 11:27 Ответить
готуються захищати ******* від Майдану 3.0?!

автозаки закупили, армію лояльних гвардій наступу тримають біля себе + лояльні військові, яких на передок не відправляють + поліція

а не красти і не зраджувати не пробували?! здається хйло руками козиря та клована готують соціальний вибух зсередини країни!

дилемма важка: треба прибирати зрадників, але так, щоб країна не втратила керованість
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26.12.2023 11:40 Ответить
А під час цих безпекових навчань будуть вручати навчально-безпечні повістки до навчальних тцк.
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26.12.2023 11:51 Ответить
На ці блокпости,що по Україні,виділяється величезна купа грошей,як і на автівки тцк.Бо автівки в тцк,часто не дешеві.За ці гроші,можна наробити ракет.Але цього не буде.
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26.12.2023 12:13 Ответить
навчання) в новому законі написано які функції на них покладуть, саме для того влада і тримає у тилу мільйон силовиків, вони будуть мобілізовувати цивільних на війну, у них чудова мотивація.
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26.12.2023 12:26 Ответить
Хлопці, не брешіть нам про якісь навчання, більшість піплу на це вже не ведеться. Під легендою навчань ви ховаєте якусь спецоперацію. Можливо готуєтесь до чергового походу кацапів на Київ, можливо у місто зайшла якась велика диверсійна група.
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26.12.2023 12:29 Ответить
група зайшла в 2019 році бо більшість населення таки ведеться на популістичну брехню
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26.12.2023 12:50 Ответить
З 2019 року, привладні кловани, вивчали норми законодавства в Особливий період до грудня 2023 року, а тепер тренуються…
Роздуплилися ….
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26.12.2023 13:21 Ответить
Судячи по коментам, у "патріотів", які готові воювати з кацапами "до кордонів 1991 року", дуже сильно підгорає
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26.12.2023 15:11 Ответить
 
 