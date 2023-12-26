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По всей Украине тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Киеве и ряде регионов тревогу объявляют уже во второй раз с утра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета вражеского МиГ-31К.
"Вся Украина – ракетная опасность! МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
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Виталий 6b40280c
показать весь комментарий26.12.2023 11:35 Ответить Мне нравится 0
Urs
показать весь комментарий26.12.2023 11:41 Ответить Мне нравится 1
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