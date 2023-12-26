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Франция передала второй пилотный корабль для помощи Украине в экспорте зерна. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Франция предоставила Украине второй пилотный корабль для помощи в экспорте зерна.

Об этом сообщил министр Франции по транспорту Клеман Бон в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Франция передала второй пилотный корабль для поддержки Украины, как и было обещано. Судно вышло из Дюнкерка, оно поможет экспортировать зерновые, чтобы помочь накормить мир".

Наша преданность тотальная, наша солидарность не прекратится", - говорится в сообщении.

Читайте: Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия

Франция передала второй пилотный корабль для помощи Украине в экспорте зерна 01
Франция передала второй пилотный корабль для помощи Украине в экспорте зерна 02
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Топ комментарии
+8
Невже Украінськи підпріемства не взмозі будувати лоцмански катери? І чим лоцманский катер допоможе у єкспорті зерна?
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26.12.2023 13:05
+7
А що означає "пілотний" ? Може все ж таки лоцманський човен ? ....катер ? /pilot- boat /....
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26.12.2023 13:08
+7
Лоцманский катер, для проводки судов по фарватерам. Штука полезная, но не настолько, шоб французы в трубы трубили на весь Привоз.
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26.12.2023 13:09
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До речі, а де та зграя КОРВЕТІВ, на яку Зеленський у 2022 році витратив мільярди?!
Так і згніє у Турції ні разу не вийшов у море?
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26.12.2023 13:04 Ответить
Так то ж потрібно було "клятому" Порошенко завдити будувати корвети то бронекатери на його заводах в Украіні.
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26.12.2023 13:07 Ответить
Ти не знаєш, скільки будується корвет???

«За світовим досвідом, термін будівництва кораблів класу «корвет» складає 3-6 років та потребує опанування його як бойової системи ще 1-2 роки і більше. Отже, повне набуття спроможностей першого корвету очікується не раніше 2026 року. "
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26.12.2023 13:10 Ответить
Невже Украінськи підпріемства не взмозі будувати лоцмански катери? І чим лоцманский катер допоможе у єкспорті зерна?
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26.12.2023 13:05 Ответить
Якщо ти можеш виробляти щось сам витрачаючи на це власні гроші, чи можеш купити за них в іншого, а тобі це надають безкоштовно то чи це погано?!
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26.12.2023 13:09 Ответить
Я не зрозумів - це отой катерок передали?
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26.12.2023 13:06 Ответить
Лоцманский катер, для проводки судов по фарватерам. Штука полезная, но не настолько, шоб французы в трубы трубили на весь Привоз.
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26.12.2023 13:09 Ответить
Нам не відомо чи було щось із трубами у французів, а нам про це сповістили статтею. Ця новина облаштована чимось "тріумфальним"? НІ! Тож не варто роздмухувати. А як подарунок дуже добре і для технічного забезпечення роботи лоцманів, а як наслідок і порту, це є і доцільним, і нагальним, у господарстві точно знадобиться!
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26.12.2023 13:15 Ответить
Згоден, просто я французов не особенно....единственная нация, которая во время Второй Мировой умудрилась капитулировать дважды.
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26.12.2023 13:33 Ответить
Це погано?!
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26.12.2023 13:10 Ответить
"Пілотний" це не правильний вислів, бо правильно це ЛОЦМАНСЬКИЙ катер котрий за призначенням винен підвозити лоцмана на судно та вивезення після виконання ним своїх обов'язків по безпечному входу у порт та відходу судна з порту або проходження морських або річкових річкових каналів (підхідних, внутрішньо портових, прохідних). Англійським словом PILOT (пілот) називають у портах світу саме лоцманів.
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26.12.2023 13:06 Ответить
Ну ясно - лоцманський катер допоможе експортувати зерно!

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26.12.2023 13:21 Ответить
А що означає "пілотний" ? Може все ж таки лоцманський човен ? ....катер ? /pilot- boat /....
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26.12.2023 13:08 Ответить
 
 