Франция передала второй пилотный корабль для помощи Украине в экспорте зерна. ФОТО

Франция предоставила Украине второй пилотный корабль для помощи в экспорте зерна.

Об этом сообщил министр Франции по транспорту Клеман Бон в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Франция передала второй пилотный корабль для поддержки Украины, как и было обещано. Судно вышло из Дюнкерка, оно поможет экспортировать зерновые, чтобы помочь накормить мир".

Наша преданность тотальная, наша солидарность не прекратится", - говорится в сообщении.

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