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Силы обороны Юга показали остатки БДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" получил сильные повреждения.
Об этом свидетельствует опубликованное фото, сделанное в порту оккупированной Феодосии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
"Незначительные" повреждения бдк "новочеркасск"...Точнее незначительные остатки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".
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+55 Максім ХОЙ 07fb0949
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+45 Олександр Дніпро
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Пожалуйста, подождите...
"Надстойка уцелєла. Обшіть барта і будеть как новий"
успешно отразил ракетную атаку своим бортом.
Все ракеты уничтожены.
и в бой... и снова гойда...
Чи не пора їм почати воювати на морі?
«За світовим досвідом, термін будівництва кораблів класу «корвет» складає 3-6 років та потребує опанування його як бойової системи ще 1-2 роки і більше. Отже, повне набуття спроможностей першого корвету очікується не раніше 2026 року. "
А на F-16 взагалі 2-3 роки.
А корабель саме з нуля будується!
Чому Ви питаєте про будівництво корабля, потім переводите розмову на навчання пілотів і операторів ПРО, потім раптом якимось боком чіпляєте виробництво цього ПРО?
Я не думаю, що ви дурний, тому я думаю, що ви несете таку маячню, змішуючи докупи мух з котлетами саме умисно, саме задля маніпуції!
Тож тепер поясніть, яким чином строк будівництва корвета стосується строку виробництва "Петріота" - я хочу подивитись, як ви будете викручуватись!
Хто тут 26.12.2023 13:13 писав про "світовий досвід": Я, чи ВИ?
Чи ви СВОЇ цитати-"копипасти" сами НЕ читаєте?
Ви не могли не помітити, що спроба такого порівняння є щонайменше тупою!
То для чого ви це робите? І який зв'язок між цими подіями?
Протріть очи та перечитайте гілку.
Ви питаєте "Де кораблі?" Вам відповіли, що тільки на їх будівництво йде від 3 до 6 років, плюс оснащення їх системами і зброєю, після чого ви раптом почали говорити про строки навчання пілотів на літаки і операторів на ЗРК, а потім раптом про строки виробництва цього ЗРК.
От я і питаю - яким чином у вашій голові ви вибудовуєте зв'язки між цими абсолютно різними речами? Ви скажете це накінець, чи будете продовжувати нести маячню, і ліпити гнилі відмазки?
Але, чомусь у цьому вините мене.
Також, це ВИ першим почали говорити про строки навчання.
Але, чомусь знов у цьому вините мене.
А я, лише задав просте запитання:
"ДЕ КОРАБЛІ?!"
Натомість ви для чогось почали приводити у приклад строки навчання пілотів, і строки вироблення ПРО. І, як я бачу, ви не можете пояснити, з якого дива ви раптом об'єднали докупи те, що жодним чином не поєднюється, і не порівнюється.
І я розумію, для чого ви це робите - бо пропагандону-маніпулятору простіше вдати із себе ідіота, ніж визнати себе пропагандоном!
До речі, перший корвет був спущений на воду ще півтора роки тому.
Туму я й питаю:
"ДЕ КОРАБЛІ?!"
І так - пропагандону вигідніше не визнавати, що в статті про спуск корпуса корабля на воду йшлось також що це тільки лише корпус, і будівництво корвета ще буде тривати.
Тобто читайте вище.
Але там ще йдеться про те, що ці кораблі після побудови корпусу повинні були відбуксирувати до України, і вже тут доводити до розуму, і ставити озброєння, але звісно через війну всі початкові плани пішли шкереберть, але деякі тупіки цього не розуміють.
Перепрошую, якщо чимось образив Вас.
Дякую за поздоровлення! Вам теж всього найкращого, і найголовніше - сили і витримки, не і звісно ж - перемоги нам всім!
Будущий флагман «Гетман Мазепа» начали строить в 2021 году, а к концу 2022 года планировали с частичным оснащением отправить в Украину на достройку.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-turcii-postroyat-vtoroj-korvet-dlya-ukrainy
Но не сталось як планувалось.
А турки це турки
Чи він у вас чирієм вискочив та болить?
Мені взагалі на "кулю в лоб" начхати! хоч він і був у сто разів кращім прем'єром, чим любий зе-прем'єр.
Та зрештою, какаяразніца!
Надо найти
Шоб лучше рассмотреть БОЛЬШОЙ русский корабль
В минувший вторник в клубе Феодосийского морского порта состоялась встреча с депутатом Госдумы России Андреем Колесником. Феодосия - место с особенной энергетикой и хорошим будущим. В первую очередь, это город моряков и военно-промышленного комплекса. Я был приятно удивлен, когда более детально ознакомился с Феодосийским портом, - рассказал А.И Колесник.