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Силы обороны Юга показали остатки БДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" получил сильные повреждения.

Об этом свидетельствует опубликованное фото, сделанное в порту оккупированной Феодосии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Силы обороны Юга показали остатки БДК Новочеркасск в порту оккупированной Феодосии 01

"Незначительные" повреждения бдк "новочеркасск"...Точнее незначительные остатки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".

Читайте также: Игнат об ударе по ВДК "Новочеркасск" в оккупированном Крыму: Преодолеть ПВО РФ удается с помощью определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения. ВИДЕО

Силы обороны Юга показали остатки БДК Новочеркасск в порту оккупированной Феодосии 02
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Топ комментарии
+55
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26.12.2023 13:03
+45
Большой десантный корабль «Новочеркасск»
успешно отразил ракетную атаку своим бортом.
Все ракеты уничтожены.
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26.12.2023 13:06
+31
корабель-невидимка)))
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26.12.2023 13:03
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26.12.2023 13:03 Ответить
а шо с яйцами, которые новочеченск вез с ирана? 🤡
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26.12.2023 13:20 Ответить
Знайди десять відмінностей.
"Надстойка уцелєла. Обшіть барта і будеть как новий"
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26.12.2023 13:37 Ответить
корабель-невидимка)))
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26.12.2023 13:03 Ответить
Так тримати!
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26.12.2023 13:04 Ответить
Большой десантный корабль «Новочеркасск»
успешно отразил ракетную атаку своим бортом.
Все ракеты уничтожены.
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26.12.2023 13:06 Ответить
КОНАШЕНКО НА ???)))
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26.12.2023 14:05 Ответить
"феодосійський експеремент" ))) теслі й не снилося )))
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26.12.2023 13:07 Ответить
...а дядько Ейнштейн денервово смалить за рогом папіросу за папіросою і шкрябає кудлату голову.
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26.12.2023 13:22 Ответить
та язика знову показує ))
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26.12.2023 13:33 Ответить
Гарне маскування
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26.12.2023 13:07 Ответить
Та ладно, чуть уголка, арматуре, нержавейки--- поварить, отрихтовать, шпаклевать красить--- и в бой!
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26.12.2023 13:07 Ответить
Без синьої ізоленти все інше - гроші на вітер!
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26.12.2023 13:14 Ответить
и в бой... и снова гойда...
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26.12.2023 13:22 Ответить
Та не, там без пары листов фанеры не обойтись
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26.12.2023 14:10 Ответить
До речі, а де стелс-корвети Зеленського?
Чи не пора їм почати воювати на морі?
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26.12.2023 13:08 Ответить
"за світовим досвідом" і на ЗРК Патріот потрібно навчатися мінімум пів року.
А на F-16 взагалі 2-3 роки.
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26.12.2023 13:22 Ответить
Це якщо з нуля навчати. А наші вже навчених посилають, яких треба лише перевчити.

А корабель саме з нуля будується!
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26.12.2023 13:25 Ответить
А Пєтриоти, чи Ф-16 що, НЕ "з нуля будуються" - їх з "курудзяників" перебудовують?!!
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26.12.2023 13:44 Ответить
Для чого ви маніпулюєте?

Чому Ви питаєте про будівництво корабля, потім переводите розмову на навчання пілотів і операторів ПРО, потім раптом якимось боком чіпляєте виробництво цього ПРО?

Я не думаю, що ви дурний, тому я думаю, що ви несете таку маячню, змішуючи докупи мух з котлетами саме умисно, саме задля маніпуції!

Тож тепер поясніть, яким чином строк будівництва корвета стосується строку виробництва "Петріота" - я хочу подивитись, як ви будете викручуватись!
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26.12.2023 13:49 Ответить
Це Я маніпулює, чи "переводжу стрілки"?!!!
Хто тут 26.12.2023 13:13 писав про "світовий досвід": Я, чи ВИ?
Чи ви СВОЇ цитати-"копипасти" сами НЕ читаєте?
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26.12.2023 14:00 Ответить
Так - саме ви переводите стрілки, і порівнюєте строки будівництва корветів, зі строками виробництва "Петріота".

Ви не могли не помітити, що спроба такого порівняння є щонайменше тупою!

То для чого ви це робите? І який зв'язок між цими подіями?
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26.12.2023 14:10 Ответить
Де я, хоч раз, сказав про строки будівництва?!
Протріть очи та перечитайте гілку.
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26.12.2023 14:18 Ответить
Знову маніпуляція!

Ви питаєте "Де кораблі?" Вам відповіли, що тільки на їх будівництво йде від 3 до 6 років, плюс оснащення їх системами і зброєю, після чого ви раптом почали говорити про строки навчання пілотів на літаки і операторів на ЗРК, а потім раптом про строки виробництва цього ЗРК.

От я і питаю - яким чином у вашій голові ви вибудовуєте зв'язки між цими абсолютно різними речами? Ви скажете це накінець, чи будете продовжувати нести маячню, і ліпити гнилі відмазки?
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26.12.2023 14:24 Ответить
Таким чином, це ВИ визнаєте, що першим почали говорити про строки будівництва.
Але, чомусь у цьому вините мене.
Також, це ВИ першим почали говорити про строки навчання.
Але, чомусь знов у цьому вините мене.
А я, лише задав просте запитання:
"ДЕ КОРАБЛІ?!"
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26.12.2023 14:29 Ответить
Вам надали відповідь - "Будуються"

Натомість ви для чогось почали приводити у приклад строки навчання пілотів, і строки вироблення ПРО. І, як я бачу, ви не можете пояснити, з якого дива ви раптом об'єднали докупи те, що жодним чином не поєднюється, і не порівнюється.

І я розумію, для чого ви це робите - бо пропагандону-маніпулятору простіше вдати із себе ідіота, ніж визнати себе пропагандоном!
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26.12.2023 14:45 Ответить
Де, КОНКРЕТНО, "дали відповідь"? - цитату та посилання на попередній допис.
До речі, перший корвет був спущений на воду ще півтора роки тому.
Туму я й питаю:
"ДЕ КОРАБЛІ?!"
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26.12.2023 14:51 Ответить
Так ти не просто маніпулятор - пропагандон, ти ще й сліпий, і забудькуватий маніпулятор, який сам писав про "цитату зі світовим досвідом", але придурюється ідіотом, і вдає що не зрозумів що це відповідь на його питання!

І так - пропагандону вигідніше не визнавати, що в статті про спуск корпуса корабля на воду йшлось також що це тільки лише корпус, і будівництво корвета ще буде тривати.
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26.12.2023 14:58 Ответить
про цитату "зі світовим досвідом", я тебе відповів під цитатою "зі світовим досвідом"!
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26.12.2023 15:03 Ответить
Вибач, але з людьми, які самі корчать із себе ідіота, я довго не спілкуюсь.
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26.12.2023 15:14 Ответить
Хлопчики, не сваріться, дівчата любити не будуть.
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26.12.2023 22:09 Ответить
.уйня все это. Для опытного моряка достаточно 1 - 2 месяца, шобы с закрытыми глазами лепо адаптироваться на новом рабочем месте.
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26.12.2023 13:24 Ответить
Е-е-е... і яким боком це до будівництва корабля?
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26.12.2023 13:26 Ответить
читайте ниже
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26.12.2023 13:34 Ответить
Так все ж таки - що морякі повинні приймати, якщо йдеться про те, що він ще будується?

Тобто читайте вище.
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26.12.2023 13:39 Ответить
Разве какой дурак принимает корабль , когда на стапеле кораблю только-только заложили киль. Тем более, шо моя реакция на ваше ПОСЛЕ ПОССТРОЙКИ 1-2 роки. читайте выше-ниже, в том числе и свой копипаст. А ваапше-та, з рiздвом - вас и танки наши быстры, если это вас устроит... by-by...
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26.12.2023 17:12 Ответить
Та я тут з одним завівся - коли він зрозумів, що несе пропагандистську дурню, почав корчити із себе ідіота, і не розуміти що йому пишуть, от я і завівся.

Але там ще йдеться про те, що ці кораблі після побудови корпусу повинні були відбуксирувати до України, і вже тут доводити до розуму, і ставити озброєння, але звісно через війну всі початкові плани пішли шкереберть, але деякі тупіки цього не розуміють.

Перепрошую, якщо чимось образив Вас.

Дякую за поздоровлення! Вам теж всього найкращого, і найголовніше - сили і витримки, не і звісно ж - перемоги нам всім!
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26.12.2023 17:22 Ответить
Пане, тее пусте. Ми ж мужики, порозумiемося.
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26.12.2023 19:30 Ответить
Взаемно, дякую за добрi слова. Дасть Бог, здобудемо Перемогу. А пинi мокшанськi болота най будуть залiзобетонними та скловатними. Як i цапорилому Трiшкiному жупану всих часiв та народiв розлiзтися на клаптi.
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26.12.2023 19:37 Ответить
А если опытный моряк будет на приёмке корабля с завода (приемо-сдаточные испытания) , то он уже будет готов квалифицированно использовать все оборудование корабля, как и профессионально им управлять. Последующие смены экипажа, производить в режиме: меняющие присутствуют на корабле параллельно со сдающими дела, пока не осилят новое для них оборудование "без отрыва от производства". Последующие смены будут легче, бо предшественники отдохнули за пол года и пришли на смену с новыми силами.
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26.12.2023 13:32 Ответить
Корвети будуются у Турціі за кредитні гроши від Велікобританіі.
Будущий флагман «Гетман Мазепа» начали строить в 2021 году, а к концу 2022 года планировали с частичным оснащением отправить в Украину на достройку.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-turcii-postroyat-vtoroj-korvet-dlya-ukrainy
Но не сталось як планувалось.
А турки це турки
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26.12.2023 14:01 Ответить
А до чого тут Яценюк?
Чи він у вас чирієм вискочив та болить?
Мені взагалі на "кулю в лоб" начхати! хоч він і був у сто разів кращім прем'єром, чим любий зе-прем'єр.
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26.12.2023 13:28 Ответить
Може, наш Боневтік знову як завше щось переплутав? Наприклад, стелс-корвети зі стелс-пихотами.
Та зрештою, какаяразніца!
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26.12.2023 13:26 Ответить
А бувають стэлс-пiхви, шоби, в случае чего, Ленка не застала после лечебного канабиса).
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26.12.2023 17:15 Ответить
а я его вижу. Просто паруса с мачт посрывало
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26.12.2023 13:10 Ответить
Аналоговнетная подводная лодка.
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26.12.2023 13:10 Ответить
Був в тій феодосії. Їздили до коктебелю, бо там такий сморід стояв.
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26.12.2023 13:11 Ответить
парашники вже рапортують, шо всі, хто злив момент "отраженія атаки" та фото "незначних пошкоджень під час отраженія" встановлені ))))
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26.12.2023 13:11 Ответить
Але ж отий атракціон, де вільне падіння-то супер
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26.12.2023 13:12 Ответить
Хто скаже, що корабель не отримав пошкоджень, нехай першим кине в мене камінь
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26.12.2023 13:12 Ответить
Правільно було б назвати статтю "...показали місце, де стояв ВДК "Новочеркаськ"!
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26.12.2023 13:12 Ответить
Якісно сховався
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26.12.2023 13:14 Ответить
Хдє карабль?))
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26.12.2023 13:18 Ответить
Я вибачаюсь... а крани чого стоять? вони незламні?
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26.12.2023 13:18 Ответить
А іх то за што?))
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26.12.2023 13:34 Ответить
Просто така перспектива. По гугл мапу між місцем детонації і кранами більше 100 метрів.
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26.12.2023 14:02 Ответить
На незначних ушкодженнях ******* не виявлено
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26.12.2023 13:35 Ответить
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26.12.2023 13:36 Ответить
Бг-ггг... на фото, под килем БДК - минус ноль целых, .уй десятых метра...ХЕХ...
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26.12.2023 13:37 Ответить
...тобто, БДК зарылся в муляку.
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26.12.2023 17:17 Ответить
БДК - "піздец"! Доброму шматку пірсу на внутрішньому рейді - теж Бо щоб його можна було використовувать - треба спочатку "рухлядь" прибрать Його або різать на місці - а це затратно (бо треба або якось кранами піднімать, або різать під водою) Або піднімать, приваривши понтони та буксирувать від пірсу А це також морока Скоріш всього - залишать "хахлам" - щоб "морочилися після звільнення Криму
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26.12.2023 13:40 Ответить
Там справа схоже ще якась лоханка не пережила Шторм.
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26.12.2023 13:41 Ответить
то тазiк
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26.12.2023 13:56 Ответить
значить зі скелетом, бо щойно прийшла інфа - екіпаж був присутній
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26.12.2023 14:15 Ответить
Це у кацапів називається ,як сказав гоблін , "нєзначітєльниє поврєждєнія"
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26.12.2023 13:42 Ответить
Тільки шкварки залишились.
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26.12.2023 13:51 Ответить
Не помню - где в хате ЛУПА лежит
Надо найти
Шоб лучше рассмотреть БОЛЬШОЙ русский корабль
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26.12.2023 14:00 Ответить
"Не битый, не крашенный", почти без пробега...
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26.12.2023 14:01 Ответить
Дивно,після такого "хлапка" і крани,і якийсь ангар на місті...Абідна..
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26.12.2023 14:04 Ответить
На этом считаю вопрос высадки 'расиской морской пехоты' на пляжи Одессы окончательно закрытым
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26.12.2023 14:09 Ответить
Только краска маласть пацарапалась
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26.12.2023 14:19 Ответить
Ждьот Сєвастополь, ждьот Камчатка, ждьот Кронштадт
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26.12.2023 14:36 Ответить
Завтра буде оголошена жалоба за хором хлопчиків- бурятів з лодки ,,Новочеркаськ,,! Овощна база виділить на святкування 15 мішків картоплі!
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26.12.2023 14:45 Ответить
Порт Феодосии ожидает светлое будущее

В минувший вторник в клубе Феодосийского морского порта состоялась встреча с депутатом Госдумы России Андреем Колесником. Феодосия - место с особенной энергетикой и хорошим будущим. В первую очередь, это город моряков и военно-промышленного комплекса. Я был приятно удивлен, когда более детально ознакомился с Феодосийским портом, - рассказал А.И Колесник.
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26.12.2023 15:09 Ответить
 
 