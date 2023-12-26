Украинские воины отмечают Рождество на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

В Сухопутных войсках показали, как украинские воины отмечают Рождество на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

"Украинские воины отмечают Рождество на Бахмутском направлении. Военные капелланы поздравляют защитников, читают молитвы и колядуют вместе", - говорится в сообщении.

Также публикуются соответствующие фотографии.

Читайте также: Наша победа не будет рождественским чудом из голливудского фильма, - Умеров поздравил украинцев с Рождеством



















