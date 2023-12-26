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Украинские воины отмечают Рождество на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сухопутных войсках показали, как украинские воины отмечают Рождество на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

"Украинские воины отмечают Рождество на Бахмутском направлении. Военные капелланы поздравляют защитников, читают молитвы и колядуют вместе", - говорится в сообщении.

Также публикуются соответствующие фотографии.

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бога нет,потому что если он есть то он @баный псих....первого января будем праздновать день рождения Степана Андреевича
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26.12.2023 13:37 Ответить
Бог есть и есть Украина. Есть и буде!!!
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26.12.2023 14:17 Ответить
 
 