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Украинские воины отмечают Рождество на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сухопутных войсках показали, как украинские воины отмечают Рождество на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.
"Украинские воины отмечают Рождество на Бахмутском направлении. Военные капелланы поздравляют защитников, читают молитвы и колядуют вместе", - говорится в сообщении.
Также публикуются соответствующие фотографии.
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Yurka Gagarin
показать весь комментарий26.12.2023 13:37 Ответить Мне нравится 2
Михайло Коротков
показать весь комментарий26.12.2023 14:17 Ответить Мне нравится 5
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