В Киевской области на Рождество горели две церкви, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На Рождество, 25 декабря, в Киевской области возникли пожары в двух церквях, одна из которых была построена в XIX веке. Полиция начала досудебное расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что накануне вечером возник пожар в Свято-Михайловском храме в селе Храпачи Белоцерковского района. Церковь построена в 1896 году.

За полтора часа пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 300 кв.м.

В полиции отметили, что пожар возник около 22:00. Правоохранители опрашивают жителей Храпачей, чтобы установить причину возгорания. Предварительная версия – короткое замыкание.

Еще один пожар вчера произошел в Церкви Рождества Богородицы в селе Новоселки Вышгородского района. Возгорание потушили на площади 2 кв. м.

В полиции Киевщины рассказали, что, по предварительной информации, к пожару привело короткое замыкание. Детали станут известны после экспертизы.

В обоих случаях начали досудебное расследование по факту умышленного уничтожения или повреждения объектов жилищно-коммунального хозяйства (ч. 1 ст. 270 УКУ).

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