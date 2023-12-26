Порт Мариуполя не работает, несмотря на заявления рашистов, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Морской порт во временно оккупированном Мариуполе не работает.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский порт не работает. Несмотря на лживые заявления россиян. Единственное, на причале в районе швартовки морских балкеров продолжается накопление каолина (уникальной белой глины). Готовятся (к похищению в Россию глины. - Ред.)", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, одновременно фиксируется системный пролет вертолетов минимум раз в день из с. Широкой Балки/порт и в направлении Новоазовска.

"Хотя это к логистике порта пока не имеет никакого отношения, однако точка выхода на линию моря очень интересная. Видимо, это связано с размещением систем ПВО оккупанта в порту", - добавил советник мэра.





