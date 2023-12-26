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4 человека погибли, а 3 получили ранения в результате российских ударов по Донетчине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики утром наносили удары по территории Донецкой области, в результате чего погибли 4 человека, а еще 3 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, около 8 утра рашисты осуществили артиллерийский обстрел Торецкого. От взрывов на собственном дворе погибла женщина 67 лет, а на проезжей части недалеко от местной больницы скончался 74-летний мужчина.

В то же время захватчики обстреливали пгт Северное г. Торецка, где погиб мужчина 73 лет, а 62-летний житель получил ранения недалеко от частного дома.

"Уже через два часа российская армия обстреляла г. Авдеевку. Снаряд попал в частный дом, в результате чего погиб 61-летний горожанин, а его 56-летняя жена оказалась под завалами. После того, как потерпевшей оказали неотложную медицинскую помощь, ее госпитализировали с открытым переломом черепа и ушибом головного мозга, множественными осколочными ранениями всего тела. Сейчас состояние пострадавшей оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.

Также рашисты нанесли удар по Константиновке Покровского района. Находясь в собственном доме, погибла женщина 61 года, которой обломки российского снаряда пробили грудную клетку и брюшную полость.

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4 человека погибли, а 3 получили ранения в результате российских ударов по Донетчине 01
4 человека погибли, а 3 получили ранения в результате российских ударов по Донетчине 02
4 человека погибли, а 3 получили ранения в результате российских ударов по Донетчине 03
4 человека погибли, а 3 получили ранения в результате российских ударов по Донетчине 04
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26.12.2023 16:07 Ответить
 
 