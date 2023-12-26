РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16750 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
5 510 16
мошенничество (1129) Одесса (7384) волонтеры (2545)

Мошенническая схема заработка на военнослужащих ВСУ ликвидирована в Одессе, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители разоблачили в Одессе группу мошенников, которые решили нажиться на военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне боевых действий и нуждающихся в автомобилях для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Мошенническая схема заработка на военнослужащих ВСУ ликвидирована в Одессе, - прокуратура 01

Подозреваемые разработали преступную схему, согласно которой звонили секретарю одного из горсоветов Донецкой области и военным капелланам, контакты которых находили в интернете. Представляясь волонтерами, под вымышленным именем предлагали передать безвозмездно на нужды ВСУ транспортные средства, которых на самом деле не было. При этом отмечали, что находятся за рубежом, и просили перечислить на их банковские счета средства на топливо для заправки авто и последующей отправки их в определенные пострадавшими места.

Представители власти и духовенства либо сами перечисляли средства, либо предоставляли контакты украинских защитников с передовой. Таким образом псевдоволонтеры обманули 6 граждан более чем на 130 тыс грн.

Для конспирации подозреваемые меняли сим-карты мобильных операторов, а имитируя перевозку транспортного средства, звонили из автомобиля одного из подельников, передвигаясь по Одессе. После перевода денег на карточки, участники группы распределяли их между собой и тратили по своему усмотрению.

Мошенническая схема заработка на военнослужащих ВСУ ликвидирована в Одессе, - прокуратура 02

Смотрите также: Обещал жене погибшего воина за $10 тыс. "вернуть его из плена": СБУ в Харькове разоблачила мошенника. ФОТОрепортаж

Мошенническая схема заработка на военнослужащих ВСУ ликвидирована в Одессе, - прокуратура 03

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обысков по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов выявили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карточки, черновые записи с номерами банковских карточек и с абонентскими номерами и анкетными данными потерпевших, деньги.

Членам преступной группы сообщено о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

По ходатайству прокурора двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога около 1 млн грн и 1,5 млн грн соответственно, третьему - круглосуточный домашний арест.

Читайте также: Мошенники собрали через Интернет почти 700 тыс. якобы для лечения детей и военных. Деньги забрали себе, - прокуратура
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
"Трудовий тил" - молоді, здорові, рожевощокі і 100% "ржали і голосували по приколу"
показать весь комментарий
26.12.2023 18:45
+5
Судді МАЙДАНУ, разом з адвокатами з посвідченнями Полтавських курсів (Баканов - слухач), зароблять на виродках і по «мирняку» статей відмусолять їм - *********, без тяжких наслідків, та й на цьому досить…
А якби повісили виродків на ліхтарних стовпах перед міськРадою, було б це, як профілактичний захід під час повномасштабної війни московитів!!
Стефанчук-зеленський - шмигаль, жодних ЗМІН до ККУ щодо посилення покарань за подібні злочини в Особливий перід, війни, так і не внесли за 2 роки повномаштабки!!!
Співпадіння, чи своїх оберігають!!??
показать весь комментарий
26.12.2023 18:56
+4
Руки в карманах, гумові тапки. "Жизнь удалась". Так за них ще внесок заплатять. А солджат на фронті - 8 років без права пом'якшення та застави
показать весь комментарий
26.12.2023 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Трудовий тил" - молоді, здорові, рожевощокі і 100% "ржали і голосували по приколу"
показать весь комментарий
26.12.2023 18:45 Ответить
Руки в карманах, гумові тапки. "Жизнь удалась". Так за них ще внесок заплатять. А солджат на фронті - 8 років без права пом'якшення та застави
показать весь комментарий
26.12.2023 18:52 Ответить
*солдат
показать весь комментарий
26.12.2023 18:53 Ответить
А тот кто принимал на свою карту банковскую деньги наверняка вундеркинд
показать весь комментарий
26.12.2023 18:55 Ответить
Судді МАЙДАНУ, разом з адвокатами з посвідченнями Полтавських курсів (Баканов - слухач), зароблять на виродках і по «мирняку» статей відмусолять їм - *********, без тяжких наслідків, та й на цьому досить…
А якби повісили виродків на ліхтарних стовпах перед міськРадою, було б це, як профілактичний захід під час повномасштабної війни московитів!!
Стефанчук-зеленський - шмигаль, жодних ЗМІН до ККУ щодо посилення покарань за подібні злочини в Особливий перід, війни, так і не внесли за 2 роки повномаштабки!!!
Співпадіння, чи своїх оберігають!!??
показать весь комментарий
26.12.2023 18:56 Ответить
Де відірвані голови цих п*дарасів???
показать весь комментарий
26.12.2023 19:00 Ответить
Ой г#ндоны.... Нет слов. Я с женой трачу 20% своих денег в месяц на помощь гуманитарным фондам Польши (около 16000 тыс грн) и жалею, что не могу дать больше. А эти ####ры, грабят военных... . Я бы предложил отправить их на ноль, но я не уверен, что они там нужны. Думаю стоит их сажать и отправлять в армию восстановления на 6,500 (если это законно конечно). Но это просто печаль(
показать весь комментарий
26.12.2023 19:11 Ответить
На нуле такие тварюки точно не нужны! Надеюсь на зоне для них найдут хорошую бугристую с занозами палку от швабры...
показать весь комментарий
26.12.2023 19:31 Ответить
Ніззя, схоже їм нема ще 27. Ані же деті.
показать весь комментарий
26.12.2023 19:37 Ответить
Судя по мужикам им больше 25 Ти. Но дело не в возрасте, а в отношении.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:37 Ответить
Я до того, що по закону про мобілізацію призов з 27 по 60 років
показать весь комментарий
26.12.2023 20:51 Ответить
Да пофиг, сколько им, я считаю, что они прекрасно сработают в армии восстановления за 6,500, сидя в тюрьме.
показать весь комментарий
27.12.2023 00:05 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 19:11 Ответить
Службові авто потрібно передати на фронт!
Чиновників пора пересаджувати на велосипеди! а то як лїзуть у вдаду, так на велосипедах, а як дорвалися, так машини подавай. Чому вони не можуть їхати на роботу на метро чи в автобусі разом з народом?
показать весь комментарий
26.12.2023 20:02 Ответить
#ид@ры !!!
показать весь комментарий
26.12.2023 21:37 Ответить
 
 