Вследствие удара по феодосийскому порту затонули БДК "Новочеркасск" и частично еще один корабль. ФОТО ИЗ СПУТНИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появились спутниковые кадры Феодосийского порта, на которых виден результат работы ВСУ по российским кораблям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые фото обнародовали в сети.
На них видно, что, кроме большого десантного корабля "Новочеркасск", частично затонул еще один корабль.
Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".
Топ комментарии
+36 Валентина Горшкова 86b928aa
показать весь комментарий26.12.2023 22:12
+21 Виталий 6b40280c
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+18 Лантух
показать весь комментарий26.12.2023 22:39
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Та судячи з фото там не корабль затонув, а затонули його декілька великих шматків.
Одних лише пострілів 300 тонн вибухнуло…
феодосійці мали дістати значну срачку
"26 декабря 2023 года во время российского вторжения в Украину «Новочеркасск» был уничтожен силами ВСУ ударом крылатой ракеты в порту Феодосии[1][3]."
Статтю, за якою ведеться розшук, не зазначено. Однак повідомляється, що він обвинувачується у «терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ».
Ця інформація з'явилася за кілька годин після того, як Олещук проінформував про ураження українськими військовими корабля чорноморського флоту рф.
Большой Десантный Крематорий
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Костянтин Ольшанський" (№ 402);
5) "Королев" (№ 130);
6) "Минск" (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) "Новочеркасск" (№ 142);
9) "Оленегорский горняк" (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) "Саратов" (№ 150) (пр.1171);
13) "Цезарь Куников" (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi