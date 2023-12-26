РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16750 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
21 501 36
корабль (1927) Феодосия (156) Черноморский флот РФ (1447) Черное море (1334) уничтожение (3854)

Вследствие удара по феодосийскому порту затонули БДК "Новочеркасск" и частично еще один корабль. ФОТО ИЗ СПУТНИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появились спутниковые кадры Феодосийского порта, на которых виден результат работы ВСУ по российским кораблям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые фото обнародовали в сети.

На них видно, что, кроме большого десантного корабля "Новочеркасск", частично затонул еще один корабль.

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".

Смотрите также: Силы обороны Юга показали остатки БДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+36
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
26.12.2023 22:12
+21
Насколько правда - не знаю.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:21
+18
В Вікіпедії вже некролог написаний
"26 декабря 2023 года во время российского вторжения в Украину «Новочеркасск» был уничтожен силами ВСУ ударом крылатой ракеты в порту Феодосии[1][3]."
показать весь комментарий
26.12.2023 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
26.12.2023 22:12 Ответить
гадаю, що тамтой новочеркасск затонув лише частково, меншою частиною тушки, більша частина розсіялася по берегах)
показать весь комментарий
26.12.2023 22:14 Ответить
який корабель?
показать весь комментарий
26.12.2023 22:16 Ответить
Насколько правда - не знаю.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:21 Ответить
Було б добре це збільшить страховку для інших суден, пару таких випадків і сухогрузів в цю зону не буде
показать весь комментарий
27.12.2023 00:40 Ответить
...не було ніякого корабля...і вже не буде
показать весь комментарий
26.12.2023 22:27 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 23:15 Ответить
Є інформація, що це буксир
показать весь комментарий
26.12.2023 23:23 Ответить
То хай буде ще і буксир і інші калоші. Чим більше, тим краще!
показать весь комментарий
27.12.2023 08:24 Ответить
Це логічно: якщо уламки ВДК знаходять за кілометри від вибуху, то те, що було поряд не мало ніяких шансів на виживання...
показать весь комментарий
26.12.2023 22:20 Ответить
Великий десантний корабель проекту 775 здатний перевозити до 480 тонн різних вантажів. Крім того, ці кораблі мають власні боєкомплекти - до 320 122-мм ракет, а також велику кількість артилерійських і зенітних снарядів меншого калібру.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:28 Ответить
"частково затонув" - розлетівся на частини які порозлітались по морю й затонули ))
показать весь комментарий
26.12.2023 22:21 Ответить
"частково" бо там з води стирчать обгорілі останки ВДК. Палучіл частічниє нємнагачіслєнниє паврєждєнія -скажуть кацапи по зомбоящику.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:30 Ответить
"во внєзапно разигравшийся у пирса шторм "шэдоу", налєтєл на портовий риф!" )))
показать весь комментарий
26.12.2023 22:35 Ответить
Корабель "Новочеркасск" (архівне фото)

показать весь комментарий
26.12.2023 22:22 Ответить
Хоч фото буде напам"ять
показать весь комментарий
26.12.2023 22:31 Ответить
Не "на пам'ять", а "на могилку"
показать весь комментарий
26.12.2023 22:41 Ответить
Не "на пам'ять", а "на пам'ятник" 😁 ("пагібшим ********").
показать весь комментарий
26.12.2023 23:27 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 22:45 Ответить
Не утонул, а отрицательно всплыл
показать весь комментарий
26.12.2023 22:37 Ответить
Затонув?
Та судячи з фото там не корабль затонув, а затонули його декілька великих шматків.
Одних лише пострілів 300 тонн вибухнуло…
показать весь комментарий
26.12.2023 22:39 Ответить
вибухнуло несамовито, наче тактична нуклеарна БЧ

феодосійці мали дістати значну срачку
показать весь комментарий
26.12.2023 22:49 Ответить
В Вікіпедії вже некролог написаний
"26 декабря 2023 года во время российского вторжения в Украину «Новочеркасск» был уничтожен силами ВСУ ударом крылатой ракеты в порту Феодосии[1][3]."
показать весь комментарий
26.12.2023 22:39 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 22:42 Ответить
Цього року чорноморські бички,з Феодосійської затоки,святкують різдво за Григоріанським калентарем
показать весь комментарий
26.12.2023 23:39 Ответить
Ех, чимось це корито на Кузю схоже, потєшний був димоносець. Він там ще існує, чи вже порізали?
показать весь комментарий
26.12.2023 23:41 Ответить
Міністерство мусорських справ лаптєстану оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Про це повідомляють касапЗМІ з посиланням на базу відомства.
Статтю, за якою ведеться розшук, не зазначено. Однак повідомляється, що він обвинувачується у «терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ».
Ця інформація з'явилася за кілька годин після того, як Олещук проінформував про ураження українськими військовими корабля чорноморського флоту рф.
показать весь комментарий
27.12.2023 00:28 Ответить
Це таке лайно, яке тоне
показать весь комментарий
27.12.2023 00:34 Ответить
Eще одним частично затопленным в результате украинского удара по Феодосии кораблем оказался старый учебно-тренировочный корабль "УТС-150"
показать весь комментарий
27.12.2023 01:56 Ответить
Большой десантный корабль перевозил не шахеды , а артиллерийские снаряды около - 4400 штук и ракеты для РСЗ Град около - 280 шт. На время удара перебывало 62 члена экипажа . (все испарились)...... Этот порт охраняли С-400 ....... 31 дивизион ПВО ВКС Россий.
показать весь комментарий
27.12.2023 05:02 Ответить
На время удара перебывало 62 члена экипажа .

Большой Десантный Крематорий
показать весь комментарий
27.12.2023 06:42 Ответить
В экипаже все были ЧЛЕНЫ
показать весь комментарий
27.12.2023 15:30 Ответить
В росийской поисковой системе "новочеркасск" набрал наибольше балов в разы.
показать весь комментарий
27.12.2023 07:23 Ответить
Всього на ЧФ було 14 БДК (10/пр.775+3/пр.1171+1/пр.11711). Мінус 3-7? Залишок - ?
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Костянтин Ольшанський" (№ 402);
5) "Королев" (№ 130);
6) "Минск" (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) "Новочеркасск" (№ 142);
9) "Оленегорский горняк" (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) "Саратов" (№ 150) (пр.1171);
13) "Цезарь Куников" (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
показать весь комментарий
27.12.2023 19:13 Ответить
 
 