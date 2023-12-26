Япония передала для ВСУ партию автомобилей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто Война в Украине
Министерство обороны Японии передало для нужд ВСУ партию автомобилей.
Об этом сообщило посольство Японии в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"21 декабря несколько автомобилей от Министерства обороны Японии прибыли к Силам обороны Украины. Оказание поддержки Японией будет продолжаться в следующем году", - отметили в посольстве.
Судя по фотографиям, предоставленные автомобили – это Mitsubishi Type 73 второго поколения. Их выпускают в Японии с 1996 года. Такие автомобили можно оснастить разными тяжелыми пулеметами и противотанковыми гранатометами. Для использования во время войны в Ираке была разработана специальная версия с пуленепробиваемым стеклом.
Также на фото можно увидеть и гусеничный самосвал, производимый компанией Morooka.
Пожалуйста, подождите...
Чи тобі, кацапчику, страшно?
Тільки хотів написати: "ну може хоч такі не зпи...ять ...."
В принципі, товсті дупи і червоні пики в погонах теж належать до ЗСУ.
Такшо, фсьо правильно!