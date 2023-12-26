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Япония передала для ВСУ партию автомобилей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто Война в Украине

Министерство обороны Японии передало для нужд ВСУ партию автомобилей.

Об этом сообщило посольство Японии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Япония передала для ВСУ партию автомобилей 01

"21 декабря несколько автомобилей от Министерства обороны Японии прибыли к Силам обороны Украины. Оказание поддержки Японией будет продолжаться в следующем году", - отметили в посольстве.

Япония передала для ВСУ партию автомобилей 02

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Судя по фотографиям, предоставленные автомобили – это Mitsubishi Type 73 второго поколения. Их выпускают в Японии с 1996 года. Такие автомобили можно оснастить разными тяжелыми пулеметами и противотанковыми гранатометами. Для использования во время войны в Ираке была разработана специальная версия с пуленепробиваемым стеклом.

Япония передала для ВСУ партию автомобилей 03

Также на фото можно увидеть и гусеничный самосвал, производимый компанией Morooka.
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Топ комментарии
+23
Щиро дякуємо, друзі.
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26.12.2023 23:16
+15
Добре, тепер ТЦК буде на чому ганяти.
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26.12.2023 23:13
+12
О! А там ще щось на гусеницях (на останньому фото)... Будь-які "смаколики" для ЗСУ (та ще й на гусеничному ходу) - то гарно! Щира подяка!
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26.12.2023 23:16
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Сподіваюсь що декілька тисяч?
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26.12.2023 23:10 Ответить
А Япония кому-либо хоть один должна?
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26.12.2023 23:35 Ответить
Так. Україна вбиває кацапню, яка окупувала частину Японії. Тому все добре.

Чи тобі, кацапчику, страшно?
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27.12.2023 01:26 Ответить
Дякуем щиро ❤️🙏‼️Головне слідкуйте , щоб ЗЕ&ЕРМАК САБОТАЖНИКИ-МАРОДЕРИ НА КРОВІ ( як це вже було з Киролкой Тимошенко ) НЕ РОЗІКРАЛИ 50 авто від дженіфер моторл
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27.12.2023 07:05 Ответить
Дженіфер Лопес, що від Дженерал моторс
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27.12.2023 09:44 Ответить
і добре що не такі як ******* бо будуть там де тахо та л200
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27.12.2023 07:38 Ответить
Добре, тепер ТЦК буде на чому ганяти.
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26.12.2023 23:13 Ответить
Я не подумав про це.
Тільки хотів написати: "ну може хоч такі не зпи...ять ...."
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26.12.2023 23:18 Ответить
Ну якщо ви збираєтесь тікати,то одну можна залишити для цих цілей. Нетікайте і всі підуть на фронт.
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27.12.2023 00:20 Ответить
Навряд чи, справжні військові заберуть!
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27.12.2023 10:03 Ответить
Куди все воно нове дівається? На фотках з фронту одні старі виварки.
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26.12.2023 23:15 Ответить
Різні є машинки на фронті. І старі виварки (від мера Лондона щось таке повнопривідне прибуде) і новенькі Тойти з Міцубішами. Все згодиться.
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26.12.2023 23:34 Ответить
Що за лайно-запитання? Ви хоч уявляєте скільки днів на фронті живе одне авто?
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27.12.2023 01:27 Ответить
а в ОПі із статевою ганчіркою, скільки?
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27.12.2023 09:46 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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26.12.2023 23:16 Ответить
О! А там ще щось на гусеницях (на останньому фото)... Будь-які "смаколики" для ЗСУ (та ще й на гусеничному ходу) - то гарно! Щира подяка!
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26.12.2023 23:16 Ответить
Також на фото можна побачити і гусеничний самоскид, який виробляє компанія Morooka Джерело: https://censor.net/ua/p3463960
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26.12.2023 23:37 Ответить
Японія передала для ЗСУ партію автомобілів

В принципі, товсті дупи і червоні пики в погонах теж належать до ЗСУ.
Такшо, фсьо правильно!
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26.12.2023 23:24 Ответить
Тільки щоб до них не добралися зільоні рукавадітєлі....
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26.12.2023 23:26 Ответить
Головне,щоб попали в бойові бригади,а не як завжди,в мародерські лапи 54-рьох радників Кнура Борисовича Єрмака.
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26.12.2023 23:29 Ответить
Дякуємо японцям, а наші бюрократи хотіли 1000 штук пікапів брать по 1,7 млн, що не можна б/ушних набрати в інших країнах. і було б дешевше в 10 разів.
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26.12.2023 23:40 Ответить
Дякуємо за автомобілі, але авто для фронту можна і у наших "бідняків" забрать, була б сила бажання. Бо, як не глянешь свою двойку стидно припаркувать рядом. Але нам потрібно озброєння, та снаряди.
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26.12.2023 23:40 Ответить
Жалко резина не для наших раскисших черноземов
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27.12.2023 00:15 Ответить
знову кацап виліз після лазні.
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27.12.2023 09:51 Ответить
99% що побачу УСІ ці машини на фото з Карпат де крутелики будуть гасати із дівчатами задоволеного вигляду
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27.12.2023 02:14 Ответить
карпатець, стогни голосніше та заздри задоволенню кончіт.
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27.12.2023 09:53 Ответить
Аригато.
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27.12.2023 04:25 Ответить
Дякуємо Японії за допомогу, їх сміливість і ненависть до Росії !!!
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27.12.2023 20:16 Ответить
 
 