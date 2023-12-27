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обстрел (20230) Одесса (7384) Одесская область (3106) ПВО (1487)

Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью 27 декабря враг атаковал южные регионы двумя волнами с интервалом в 15 минут. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

12 "шахедов" ПВО уничтожило на Одесщине, 3 на Николаевщине, 2 на Винничине.

"Сосредоточенно враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома. Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

Этой ночью свой удар враг сосредоточил в Одессе. Силы противовоздушной обороны отработали все вражеские цели.

"Обломки сбитых БпЛА упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток", - отметили в Сила обороны юга.

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Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения 01
Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения 02
Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения 03
Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения 04
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Ворог свідомо хоче перетворити наші міста в велику руїну, такого навіть не творили гітлеровські війська ,це дика рашиська терористична орда ,яка несе смерть ,розруху і хаос.
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27.12.2023 08:39 Ответить
 
 