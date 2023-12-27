РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16740 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом
13 179 23
Австрия (734) россия (91304) скандал (4446)

Полицейский в Вене надел "Z" на шлем. В полиции говорят, РФ здесь ни при чем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Полиции Австрии пришлось оправдываться за действия стража порядка, который на Рождество патрулировал улицы Вены в шлеме с буквой "Z".

Соответствующие объснения опубликованы в аккаунте полиции Вены в соцсети Х (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ.

Правоохранители объяснили, что Z – первая буква фамилии их коллеги, и что таким образом он "обозначил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".

"Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", - говорится в сообщении.

Полицейские подчеркнули, что буква на шлеме не имела никакого отношения к России.

Читайте также: Австрия отказалась от блокирования нового пакета санкций Евросоюза против России, – журналист Йозвяк

Полицейский в Вене надел Z на шлем. В полиции говорят, РФ здесь ни при чем 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Да,навєрна проста в zorro грався...
показать весь комментарий
27.12.2023 08:43
+6
Щось слабо віриться...
показать весь комментарий
27.12.2023 08:48
+6
Зреагували і вже добре, добре що розуміють звідки повзе фашизм => з рашки.
показать весь комментарий
27.12.2023 08:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да,навєрна проста в zorro грався...
показать весь комментарий
27.12.2023 08:43 Ответить
В Австрії?
показать весь комментарий
27.12.2023 08:46 Ответить
Щось слабо віриться...
показать весь комментарий
27.12.2023 08:48 Ответить
Zigfrid....
показать весь комментарий
27.12.2023 08:49 Ответить
воно на S
показать весь комментарий
27.12.2023 09:30 Ответить
А що стосовно такої вулиці у Ризі? - Zigfrīda Annas Meierovica Bulvāris
показать весь комментарий
27.12.2023 09:38 Ответить
то ж латвійською
показать весь комментарий
27.12.2023 09:42 Ответить
Zeljdenfeurer
показать весь комментарий
27.12.2023 08:52 Ответить
Завдяки скотостану "расія" миру прийдеться переходити на арабську
показать весь комментарий
27.12.2023 08:54 Ответить
Зреагували і вже добре, добре що розуміють звідки повзе фашизм => з рашки.
показать весь комментарий
27.12.2023 08:55 Ответить
А до війни чіпляв ту ''зетку''?
показать весь комментарий
27.12.2023 08:58 Ответить
Кацапи дуже би вже хотіли щоб ця буква стала символом їх агресії, адже Європа не відмовиться від латиниці, і це б давало їм широке поле для пропаганди і тд. Тому єдиний вихід це незвязувати букви латинського алфавіту з кацапами.
показать весь комментарий
27.12.2023 09:07 Ответить
Tak , no eta budet ochen trudno . Eta kak s ognenom krestom , tozhe nikakova atnashenie nebilo s Hitlerovskim nacizmom , no sami znaite kak poluchilos .
показать весь комментарий
27.12.2023 09:23 Ответить
Тож як бути з ПІБом Z -еленский V-олодимир O-лександрович ? Чи просто паспорт зафарбувати ?
показать весь комментарий
27.12.2023 09:19 Ответить
А з якої літери починається прізвище Залужний у закордонному паспорті, ім'я Валерій?! Тож не треба на все кидатися як рашисти на синій поряд із жовтим!
показать весь комментарий
27.12.2023 09:35 Ответить
Але ж кидалися не на прізвище, а на символ. І Ви це розумієте. У всіх поліцейських на шоломах перші літери прізвищ?
показать весь комментарий
27.12.2023 13:40 Ответить
То що, через те що рашисти вирішили використовувати як ознаку букви латинського алфавіту, то їх використання стало "забороненим"?! Що за несенітниця. Це нагадує самих рашистів, котрих просто трясе коли вони бачать десь поєднання синього та жовтого кольорів, наприклад на етикетці, дорожньому знаку, фарбуванні лавок, будівель і т.п., або кольори веселки. То може не варто бути схожими на них і бути розумнішими коли йдеться про буденне життя, а не про навмисний символізм підкреслюючий позицію тієї чи іншої особи?!
показать весь комментарий
27.12.2023 09:32 Ответить
В нього таке. Всьо нормально.

показать весь комментарий
27.12.2023 09:46 Ответить
То хай собі носить.
Тільки на лобі треба продублювати.
Розпеченим залізом.Щоб назавжди.
показать весь комментарий
27.12.2023 09:53 Ответить
Тю... Так ему что фамилию поменять?))) Думаю она у него Zimmermann. Ott и Vocht пусть готовятся.
показать весь комментарий
27.12.2023 10:04 Ответить
******** 100 %
показать весь комментарий
27.12.2023 11:59 Ответить
покажть його товаришів з іншими літерами на шоломах...чи він один такий ?
показать весь комментарий
27.12.2023 11:57 Ответить
цей клован на рашкінському анон форумі кічився
пристрілити лайно!
показать весь комментарий
27.12.2023 12:43 Ответить
 
 