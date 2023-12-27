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Полицейский в Вене надел "Z" на шлем. В полиции говорят, РФ здесь ни при чем. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Полиции Австрии пришлось оправдываться за действия стража порядка, который на Рождество патрулировал улицы Вены в шлеме с буквой "Z".
Соответствующие объснения опубликованы в аккаунте полиции Вены в соцсети Х (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ.
Правоохранители объяснили, что Z – первая буква фамилии их коллеги, и что таким образом он "обозначил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".
"Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", - говорится в сообщении.
Полицейские подчеркнули, что буква на шлеме не имела никакого отношения к России.
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+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Розпеченим залізом.Щоб назавжди.
пристрілити лайно!