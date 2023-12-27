465 химических атак совершила Россия с начала широкомасштабной войны. Динамика применения растет, - Силы поддержки ВСУ. ФОТО

Силами обороны зафиксировано 465 фактов применения Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь текущего года – 81 случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

При этом, как отмечается, динамика применения растет. Так, всего за один день 19 декабря россия совершила 8 атак с использованием химических веществ.

"Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручная газовая граната Дрофа-ПМ, которые сбрасывает с БПЛА. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ", – говорится в сообщении.

14 декабря 2023 выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

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"28 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины", - добавляют в службе связей с общественностью Командования сил поддержки ВСУ.