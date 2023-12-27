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5 человек погибли, 3 получили ранения в результате обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики обстреливали Донбасс, в результате чего погибли 5 человек, а еще 3 получили ранения.

Об этом сообщил и.о. главы ОВА Игорь Мороз, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Авдеевке 1 человек погиб, а еще 1 получил ранения в результате обстрела. Поврежден также объект инфраструктуры.

"В Марьинской громаде 1 человек погиб в Красногоровке и 1 ранен в Константиновке. В Курахово повреждено 6 многоэтажек. В Очеретинской громаде поврежден дом в Орловке, обстреляна Новобахмутовка."

На Горловском направлении в Торецкой громаде погибли 3 человека: 2 в Торецке и 1 в Северном", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении решисты обстреляли три улицы Переездной Звановской громады и три улицы Северской. В Лиманской громаде под огнем Торское и Заречное.

Всего за сутки россияне убили 5 жителей Донетчины, ранили еще 3.

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5 человек погибли, 3 получили ранения в результате обстрелов Донетчины 01
5 человек погибли, 3 получили ранения в результате обстрелов Донетчины 02
5 человек погибли, 3 получили ранения в результате обстрелов Донетчины 03
5 человек погибли, 3 получили ранения в результате обстрелов Донетчины 04
5 человек погибли, 3 получили ранения в результате обстрелов Донетчины 05
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Ось що приніс Донбасу "русский мир ",це смерть ,сльози ,кров ,розруху "звільнив населення" від нормального життя ,житла ,роботи.
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27.12.2023 10:29 Ответить
Я ще в 14-му знав що маряупаль буде знищений.
..ета узкій горад.. Казав мені один старий савєцкій дахадяга. ..діду подумай про своїх внуків, що їх чекає..
..малчі біндера-ми твой Львов будім ясчо бамбіть..
В той час багато хто цим зовсім не замислювався, а шкода- от і маємо.
Така саму участь як мариупаля чекає усі інші узкаїзичниє міста.
От саме -мова-м о в а тут " і причому" це як індикатор...
Там де узкає-там смерть.
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27.12.2023 10:46 Ответить
P.S. дружковкє... прігатовіца.
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27.12.2023 10:48 Ответить
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27.12.2023 10:46 Ответить
Все це, звичайно, дуже погано, але це плата за багаторічне "галасування". "Асвабадітєлі прішлі". А на, шо ще надіялись викрикуючи "путєн ввєді"?
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27.12.2023 12:11 Ответить
 
 