5 человек погибли, 3 получили ранения в результате обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреливали Донбасс, в результате чего погибли 5 человек, а еще 3 получили ранения.

Об этом сообщил и.о. главы ОВА Игорь Мороз, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Авдеевке 1 человек погиб, а еще 1 получил ранения в результате обстрела. Поврежден также объект инфраструктуры.

"В Марьинской громаде 1 человек погиб в Красногоровке и 1 ранен в Константиновке. В Курахово повреждено 6 многоэтажек. В Очеретинской громаде поврежден дом в Орловке, обстреляна Новобахмутовка."

На Горловском направлении в Торецкой громаде погибли 3 человека: 2 в Торецке и 1 в Северном", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении решисты обстреляли три улицы Переездной Звановской громады и три улицы Северской. В Лиманской громаде под огнем Торское и Заречное.

Всего за сутки россияне убили 5 жителей Донетчины, ранили еще 3.

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