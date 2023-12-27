Гранатометчик ВСУ Павел Золотарев погиб в бою на Лиманском направлении. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защищая Украину, в боях на Лиманском направлении погиб гранатометчик ВСУ Павел Золотарев.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.
"Снова потери среди лучших сыновей нашей громады - в бою на Лиманском направлении погиб ирпинчанин Павел Золотарев. Наш защитник родился и вырос в Ирпене, окончил Лицей №1 и Ирпенский профессиональный колледж. Вчера ему должно было исполниться 45, но теперь он навсегда останется 44-летним…С первых дней полномасштабного вторжения Павел встал в ряды терробороны, чтобы защищать родной город. Активно помогал эвакуации - вывозил людей к мосту в Романовке на собственном авто", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ряд ВСУ он вступил в июле этого года. Служил гранатометчиком. Побратимы называют Павла заботливым человеком, всегда пытавшимся поддерживать высокий моральный дух команды. Постоянно самосовершенствовался и имел критическое мышление.
У Павла осталась мама, жена, сын и дочь.
Прощание с Героем начнется завтра в Ирпене.
Пожалуйста, подождите...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
П'ять місяців.
до чого все це ? а до того, що не треба зради: мобілізували і за декілька місяців загинув.
у кожного своя доля..
R.I.P. Воїну Павлу Золотарьову !
Герою Слава!
співчуття рідним....
Зразу "вумний" наїзд, звинувачення в зраді і т. п.
Для прикладу, мої племінники воюють з 2014 року по цей день: Володя зараз під Мар'янкою, Женя десь там рядом, Сергій під Лиманом, Славика комісували після численних поранень та контузій ...
Може й тут зраду знайдете?