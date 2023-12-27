РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16740 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
6 459 10
война (46904) потери (3864) ВСУ (5161)

Гранатометчик ВСУ Павел Золотарев погиб в бою на Лиманском направлении. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину, в боях на Лиманском направлении погиб гранатометчик ВСУ Павел Золотарев.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова потери среди лучших сыновей нашей громады - в бою на Лиманском направлении погиб ирпинчанин Павел Золотарев. Наш защитник родился и вырос в Ирпене, окончил Лицей №1 и Ирпенский профессиональный колледж. Вчера ему должно было исполниться 45, но теперь он навсегда останется 44-летним…С первых дней полномасштабного вторжения Павел встал в ряды терробороны, чтобы защищать родной город. Активно помогал эвакуации - вывозил людей к мосту в Романовке на собственном авто", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ряд ВСУ он вступил в июле этого года. Служил гранатометчиком. Побратимы называют Павла заботливым человеком, всегда пытавшимся поддерживать высокий моральный дух команды. Постоянно самосовершенствовался и имел критическое мышление.

Читайте: В боях близ Марьинки погиб пластун Захар Скляр

У Павла осталась мама, жена, сын и дочь.

Гранатометчик ВСУ Павел Золотарев погиб в бою на Лиманском направлении 01

Прощание с Героем начнется завтра в Ирпене.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
27.12.2023 12:18
+13
Важко це все, найперше рідним. Прийми його Господи душу.
показать весь комментарий
27.12.2023 12:23
+12
🙏 Герою Слава !!!
показать весь комментарий
27.12.2023 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
27.12.2023 12:18 Ответить
Також зазначається, що до лав ЗСУ він вступив у липні цього року.

П'ять місяців.
показать весь комментарий
27.12.2023 12:20 Ответить
Мій сусід Сергій 44 роки, 3-є дітей загинув в першому ж бою ...
показать весь комментарий
27.12.2023 12:31 Ответить
(((( співчуття
показать весь комментарий
27.12.2023 13:15 Ответить
з мого "трудового колективу" воюють майже всі хлопці та молоді чоловіки - 17 осіб, багато добровольцями, з перших днів, на різних ділянках фронту, на нулі, багато одержали поранення - дехто важкі, але повернувся на фронт добровільно. Один комісований із важким пораненням, зараз успішно відновлюється. Не загинув поки ніхто, хвалити Богу!
до чого все це ? а до того, що не треба зради: мобілізували і за декілька місяців загинув.
у кожного своя доля..

R.I.P. Воїну Павлу Золотарьову !
Герою Слава!

співчуття рідним....
показать весь комментарий
27.12.2023 13:31 Ответить
А в чому це від мене "зрада"? Я так і написав, що одному доля дала кілька місяців, а другому один бій.
Зразу "вумний" наїзд, звинувачення в зраді і т. п.
Для прикладу, мої племінники воюють з 2014 року по цей день: Володя зараз під Мар'янкою, Женя десь там рядом, Сергій під Лиманом, Славика комісували після численних поранень та контузій ...
Може й тут зраду знайдете?
показать весь комментарий
27.12.2023 13:42 Ответить
Важко це все, найперше рідним. Прийми його Господи душу.
показать весь комментарий
27.12.2023 12:23 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
показать весь комментарий
27.12.2023 12:26 Ответить
Сльози.. Схиляю голову. Спочивай у мирі, Воїн! Пам"ятаємо.
показать весь комментарий
27.12.2023 13:13 Ответить
Дякую тобі,Павло , за те , що нас захищав . Сум , що ідуть від нас кращі люди. Співчуття близьким.
показать весь комментарий
27.12.2023 13:31 Ответить
 
 