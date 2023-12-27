Гранатометчик ВСУ Павел Золотарев погиб в бою на Лиманском направлении. ФОТО

Защищая Украину, в боях на Лиманском направлении погиб гранатометчик ВСУ Павел Золотарев.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова потери среди лучших сыновей нашей громады - в бою на Лиманском направлении погиб ирпинчанин Павел Золотарев. Наш защитник родился и вырос в Ирпене, окончил Лицей №1 и Ирпенский профессиональный колледж. Вчера ему должно было исполниться 45, но теперь он навсегда останется 44-летним…С первых дней полномасштабного вторжения Павел встал в ряды терробороны, чтобы защищать родной город. Активно помогал эвакуации - вывозил людей к мосту в Романовке на собственном авто", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ряд ВСУ он вступил в июле этого года. Служил гранатометчиком. Побратимы называют Павла заботливым человеком, всегда пытавшимся поддерживать высокий моральный дух команды. Постоянно самосовершенствовался и имел критическое мышление.

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У Павла осталась мама, жена, сын и дочь.

Прощание с Героем начнется завтра в Ирпене.