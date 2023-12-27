Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: 4 человека погибли и 14 ранены. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки Херсонщина пережила одну из самых массовых атак российской террористической армии, целью были объекты инфраструктуры и места скопления людей. В Херсоне взрывы звучали круглосуточно, враг бил по всем районам города.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации, БПЛА, нанесли ракетный удар. Нанесли авиаудары по Змиевке. В Тягинке российский снаряд убил 61-летнего мужчину. В Широкой Балке в результате обстрела ранен 50-летний мужчина.

В Мыкильском вражеский снаряд попал в жилой дом, где погиб 71-летний мужчина, в ходе повторной атаки на село погиб 70-летний местный житель, две женщины 50 и 52 лет получили ранения. Под обстрел попала следственно-оперативная группа полиции, поврежден служебный автомобиль, работники не пострадали.

Дронами россияне за минувшие сутки атаковали Берислав, боеприпасы сбросили на жилые кварталы. 41-летний мужчина получил травматическую ампутацию верхней конечности.

Вечером оккупанты совершили комбинированные обстрелы по территории железнодорожного вокзала Херсона. В результате обстрела погиб 29-летний работник полиции Кировоградщины, ранения получили двое работников полиции Херсонщины в возрасте 34 и 38 лет. Также ранены двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

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Центр Херсона находился под атакой вражеских беспилотников типа "Shahed-136". В результате взрывов повреждены 2 многоэтажных дома и здание торгового центра, там произошло возгорание. Такой же удар был нанесен по Надднепрянсому. Там повреждены складские помещения. В прибрежной зоне города российский снаряд ранил 56-летнего мужчину.

Под плотным обстрелом находилась Антоновка, там ранен 46-летний мужчина. По Чернобаевке армия РФ нанесла удар тремя ракетами. В результате мощных взрывов повреждены здание учебного заведения и жилые дома. Ранены 43-летний и 47-летний мужчины, которые на момент обстрела находились в автомобиле. Также получили ранения 57-летний мужчина и 39-летняя женщина.







































