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Госпогранслужба (5409) пограничники (1467) уклонисты (185)

Восемь мужчин на одном легковом авто пытались нелегально пересечь границу со Словакией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Прикордонники на Закарпатті зупинили легковик, у салон якого перебувало 8 осіб, які намагалися нелегально перетнути кордон зі Словаччиною.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье пограничники остановили легковушку, в салон которой набилось 8 господ - украинцев, которые пытались нелегально пересечь границу со Словакией. Водитель "резинового" автомобиля, который и организовал "тур", бросился наутек, однако далеко забежать не удалось", - говорится. в сообщении.

Кроме того сообщается, что всего за прошедшие сутки пограничники "в административном порядке "пригласили на кутью" 16 нарушителей границы". Как отмечается, переправителю грозит уголовная ответственность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые переправляли уклонистов за границу

Восемь мужчин на одном легковом авто пытались нелегально пересечь границу со Словакией, - Госпогранслужба 01
Восемь мужчин на одном легковом авто пытались нелегально пересечь границу со Словакией, - Госпогранслужба 02
Восемь мужчин на одном легковом авто пытались нелегально пересечь границу со Словакией, - Госпогранслужба 03
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Топ комментарии
+14
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до "гумової" автівки, у салоні з 8 добродіями -
лише одна галочка в бюлетні.
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27.12.2023 14:35
+10
Цим і КМБ непотрібний - готове механізоване відділення, даже бмп вже є
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27.12.2023 14:22
+9
Тоді мені цікаво. Якщо у людини немає, квартири, бізнесу, сім'ї, то чому вона має боронити дружину і бізнес сусіда Миколи? Ви якщо хотіли шантажувати жінками, то треба було і для них кордон закривати, тоді б, може, і охочих захищати країну було більше.
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27.12.2023 14:35
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Цим і КМБ непотрібний - готове механізоване відділення, даже бмп вже є
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27.12.2023 14:22 Ответить
та да, і штурмувати вміють, і то не хухри-мухри що, а цілий державний кордон
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27.12.2023 14:29 Ответить
Ты там кем, в отделении?
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27.12.2023 14:37 Ответить
А ти себе мабуть філософом-арійцєм вважаеш?
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27.12.2023 14:29 Ответить
Ти бидло! Чого до тебе звертатись в поважній формі?
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27.12.2023 14:39 Ответить
коли бачу таких уйобків, завжди виникає питання:

"хто буде боронити ваших дітей, дружину, батьків, квартиру, врешті-решт, чи бізнес ?
сусід Микола замість тебе в окопі має сидіти, курви !!!?"

прийміт вже Закон, щоб отаких персонажів одразу в учебку, не заїжджаючи додому
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27.12.2023 14:27 Ответить
Саме оце, "хто буде країну боронити" і кажуть прикордонники втікачам, яких спіймали. Нічого не муляє?
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27.12.2023 14:30 Ответить
Зазвичай діти, дружина і батьки у них вже за кордоном...
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27.12.2023 14:32 Ответить
Тоді мені цікаво. Якщо у людини немає, квартири, бізнесу, сім'ї, то чому вона має боронити дружину і бізнес сусіда Миколи? Ви якщо хотіли шантажувати жінками, то треба було і для них кордон закривати, тоді б, може, і охочих захищати країну було більше.
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27.12.2023 14:35 Ответить
Для того, щоб оцьому безквартирному і безсімейному підлеглі Рамзана не вставили у сраку держак від лопати, бо їм так просто захотілося! Ну, і щоб тебе з жінкою не вивезли освоювати простори довкола Новосибірська...
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27.12.2023 14:45 Ответить
А, так це мене держава захищає? Значить жінкам треба виїхати, бо це небезпечно, а чоловіків снаряд не бере? У вас логіки ніякої, методичка не діє
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27.12.2023 15:04 Ответить
А навкруг чувака - у якого нема нікуя , живуть одні бізнесмени Миколи . ? Чи може - звичайні жінки і діти , нехай навіть і не його . ?
А як же функції , які природою закладені в чоловіка з початку його існування - захист від ворога свого племені , території племені і т.д. . ? Чи тепер природні функції атрофовані ,, натомість з'явилась нова функція , лише - жрати , срати , і жлуктити пивас ??
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27.12.2023 14:52 Ответить
Ви мені зараз хочете нав'язати, що мені ваша дружина, стороння для мене людина, має бути важливіша за моє життя? Так це так не працює, з цим на марафон ідіть. А з приводу природи, ви краще про інстинкт самозбереження почитайте.
І я нагадую, що жінкам та дітям кордони відкриті, якщо ви так боїтесь. Це буде значно надійніше.
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27.12.2023 15:09 Ответить
Я тобі нічого не хочу нав'язати . Це ти мені пробуєш нав'язати думку про те що захист своєї шкури це - перш за все . І що - так і має бути . А я тобі кажу що - ти верзеш х.йню .
Виходячи з твоєї логіки - всі хто зараз фронті ( вкл і тих в кого немає нічого ) то ідіоти ? Бо замість того щоб тікати , продовжують нищити ворога .?
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27.12.2023 15:21 Ответить
Сподіваюсь, що до вас колись дійде, що я вам написав
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27.12.2023 15:26 Ответить
А я вже й не сподіваюсь , що - те що я сказав , дійде до таких як ти .
Чоловік який перш за все трясеться за свою шкуру , і мало того ще й пробує довести всім що це правильно , для мене не чоловік а ганчірка .
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27.12.2023 15:33 Ответить
Мені абсолютно все одно, хто я для вас. Маніпуляції залиште для когось іншого. Ви навіть порядно спілкуватися не можете, то я зробив вам послугу, коли відповів. Більше не буду
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27.12.2023 15:37 Ответить
В мене не виходить порядно спілкуватись з тими до кого в мене немає поваги , а є лише одне презирство . От не виходить і все !!
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27.12.2023 15:39 Ответить
Бач, тренуйтеся, у житті стане в нагоді. У мене виходить
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27.12.2023 15:48 Ответить
Нема бажання .
Так же як і тебе немає бажання - йти захищати чужих тобі жінок і дітей .
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27.12.2023 15:51 Ответить
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до "гумової" автівки, у салоні з 8 добродіями -
лише одна галочка в бюлетні.
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27.12.2023 14:35 Ответить
Ну а хто ж обирав Президента війни Зеленського (тобто Пісюнограя Оманського) - це ж і є його електорат. А я цього Суку Зеленогнидну мародерську та іудську просто ненавиджу!
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27.12.2023 14:51 Ответить
Вони просто хотіли жити...
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27.12.2023 14:42 Ответить
Існувати .
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27.12.2023 14:53 Ответить
От і житимуть. В Україні.

Чи виродкам тут добре, коли у нас все гаразд? А в разі чого, то втікати?

Адже можна, якщо вже такі негідні боягузи, просто відмовитися від громадянства України?

Але ні. Ці тварини хочуть втікти та отримувати на Заході допомогу, як громадяни України. Жити на утриманні платників податків Заходу.
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27.12.2023 14:54 Ответить
Відмовитися від громадянства України просто так, за бажанням не можливо. Треба бути громадянином іншої країни і навіть тоді залежить від чиновників, чи дозволять, чи ні.
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27.12.2023 15:22 Ответить
А вони, ці виродки, бодай робили спробу відмовитися? Так би мовити, для розголосу? Привселюдно. Бодай спробу?

Ні. Ці падлюки хочуть утікти й жити на халяву на Заході на утриманні платників податків західніх країн саме як громадяни України.

Але громадяни України (чоловіки) мають обов'язок захищати свою країну.
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27.12.2023 17:47 Ответить
Питання з приводу останнього речення. Це ви особисто правки в конституцію внесли? Жінки такі самі громадяни, з тими ж правами і обов'язками. Якщо для них мобілізація добровільна, то і для чоловіків вона має бути такою самою. Інакше це дискримінація, порушення конституції (стаття 24) та прав людини. Якщо конституція на паузі, або дескредитована, то вимагати якусь повинність апріорі не можна, бо дережава не виконує свої зобов'язання перед громадянином. І будь-який адекватний суддя розніс би всі ці постанови та закони, але у нас таких немає.
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27.12.2023 19:45 Ответить
Добродію, йдіть do dupy зі своєю розлогою маячнею.
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27.12.2023 20:00 Ответить
Приємного перегляду телемарафону
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27.12.2023 20:02 Ответить
esfero

люди, які хочуть жити, вісьмером не їздять у п'ятимісній машині
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27.12.2023 15:00 Ответить
просто уйобики-орбаники
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28.12.2023 21:44 Ответить
За Вашою логікою - інші жити не хочуть і йдуть до ЗСУ?
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27.12.2023 15:22 Ответить
генофонд нации попёр в Словатчину )
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27.12.2023 14:58 Ответить
Смішна новина
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27.12.2023 15:15 Ответить
Потрібно формувати штрафбати з таких осіб. Розмінування, копання окопів тощо - дуже потрібна праця на фронті.

ПОТРІБНО ЗМІНИТИ КОДЕКС ПРО АДМІНПОРУШЕННЯ, 12 місяців покарання за таке правопорушення,

але ЗЕблюдки перешкоджають перемозі України!
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28.12.2023 21:39 Ответить
ПОТРІБНО КОРДОН ЗАКРИТИ ВЗАГАЛІ
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28.12.2023 21:46 Ответить
В краiнi нема заборони на виiзд за кордон.

Тому всi так званi прикордонники, яки обмежують права громадян повиннi бути заарештованнi.
Военний стан, (якого насправдi нема ) -не може обмежувати права громадян
(згiдно Конституцii)
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29.12.2023 07:35 Ответить
 
 