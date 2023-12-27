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Восемь мужчин на одном легковом авто пытались нелегально пересечь границу со Словакией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Прикордонники на Закарпатті зупинили легковик, у салон якого перебувало 8 осіб, які намагалися нелегально перетнути кордон зі Словаччиною.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"На Закарпатье пограничники остановили легковушку, в салон которой набилось 8 господ - украинцев, которые пытались нелегально пересечь границу со Словакией. Водитель "резинового" автомобиля, который и организовал "тур", бросился наутек, однако далеко забежать не удалось", - говорится. в сообщении.
Кроме того сообщается, что всего за прошедшие сутки пограничники "в административном порядке "пригласили на кутью" 16 нарушителей границы". Как отмечается, переправителю грозит уголовная ответственность.
Топ комментарии
+14 Олександр Дніпро
показать весь комментарий27.12.2023 14:35
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+9 Олександр Радченко 763cb5d1
показать весь комментарий27.12.2023 14:35
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"хто буде боронити ваших дітей, дружину, батьків, квартиру, врешті-решт, чи бізнес ?
сусід Микола замість тебе в окопі має сидіти, курви !!!?"
прийміт вже Закон, щоб отаких персонажів одразу в учебку, не заїжджаючи додому
А як же функції , які природою закладені в чоловіка з початку його існування - захист від ворога свого племені , території племені і т.д. . ? Чи тепер природні функції атрофовані ,, натомість з'явилась нова функція , лише - жрати , срати , і жлуктити пивас ??
І я нагадую, що жінкам та дітям кордони відкриті, якщо ви так боїтесь. Це буде значно надійніше.
Виходячи з твоєї логіки - всі хто зараз фронті ( вкл і тих в кого немає нічого ) то ідіоти ? Бо замість того щоб тікати , продовжують нищити ворога .?
Чоловік який перш за все трясеться за свою шкуру , і мало того ще й пробує довести всім що це правильно , для мене не чоловік а ганчірка .
Так же як і тебе немає бажання - йти захищати чужих тобі жінок і дітей .
до "гумової" автівки, у салоні з 8 добродіями -
лише одна галочка в бюлетні.
Чи виродкам тут добре, коли у нас все гаразд? А в разі чого, то втікати?
Адже можна, якщо вже такі негідні боягузи, просто відмовитися від громадянства України?
Але ні. Ці тварини хочуть втікти та отримувати на Заході допомогу, як громадяни України. Жити на утриманні платників податків Заходу.
Ні. Ці падлюки хочуть утікти й жити на халяву на Заході на утриманні платників податків західніх країн саме як громадяни України.
Але громадяни України (чоловіки) мають обов'язок захищати свою країну.
люди, які хочуть жити, вісьмером не їздять у п'ятимісній машині
ПОТРІБНО ЗМІНИТИ КОДЕКС ПРО АДМІНПОРУШЕННЯ, 12 місяців покарання за таке правопорушення,
але ЗЕблюдки перешкоджають перемозі України!
Тому всi так званi прикордонники, яки обмежують права громадян повиннi бути заарештованнi.
Военний стан, (якого насправдi нема ) -не може обмежувати права громадян
(згiдно Конституцii)