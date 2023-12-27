Пьяного священника УПЦ МП, устроившего смертельное ДТП, задержали на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

На Хмельнитчине водитель BMW устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. СМИ сообщили, что водителем является священник УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

ДТП произошло около 14:00 26 декабря 2023 года на автодороге сообщением "Дунаевцы - Грушка" около села Мушкутинцы Дунаевецкой тергромады.

"49-летний водитель автомобиля BMW X5 допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21110 под управлением 46-летнего жителя с. Залесцы", - говорится в сообщении.

Потерпевший водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм умер 27 декабря в больнице.

"Драггер" показал, что водитель BMW находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышало норму в 8 с половиной раз. Полицейские задержали водителя.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным издания Суспільне, за рулем BMW находился священник УПЦ МП. Завтра, 28 декабря, в Камянце-Подольском ему будут выбирать меру пресечения.

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