Пьяного священника УПЦ МП, устроившего смертельное ДТП, задержали на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На Хмельнитчине водитель BMW устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. СМИ сообщили, что водителем является священник УПЦ МП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
ДТП произошло около 14:00 26 декабря 2023 года на автодороге сообщением "Дунаевцы - Грушка" около села Мушкутинцы Дунаевецкой тергромады.
"49-летний водитель автомобиля BMW X5 допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21110 под управлением 46-летнего жителя с. Залесцы", - говорится в сообщении.
Потерпевший водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм умер 27 декабря в больнице.
"Драггер" показал, что водитель BMW находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышало норму в 8 с половиной раз. Полицейские задержали водителя.
Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным издания Суспільне, за рулем BMW находился священник УПЦ МП. Завтра, 28 декабря, в Камянце-Подольском ему будут выбирать меру пресечения.
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А лохторат все ще носить туди свою "десятину"! Шо там казали про розум? А про прозріння?
не те що вживати алкоголь, а й їсти мохна лиш постну їжу
це щодо тих хто досі вірить та присягає мп...
це вам, бидлякам нізя,
попам можна все
і навіть молоденьких хлопчиків
Що буде при лобовій аварії з пасажирами бехи і лади...
Верховний суд України у середу, 20 грудня 2023 року, скасував рішення Господарського суду Хмельницької області щодо виселення Миколаївської релігійної парафії УПЦ МП у Кам'янці-Подільському. Миколаївський храм мали намір передати Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець".
Релігійна громада сепаратисти УПЦ МП почала орендувати Миколаївський храм ще у 1990 році. Ця церква належить заповіднику "Кам'янець". Директор останнього вирішив виселити громаду, розірвавши договір в односторонньому порядку у лютому 2023 року. Він посилався на рішення Ради з національної безпеки (РНБО) від 01.12.2022 та експертизу Держ-етнополітики Статуту УПЦ, яка виявила наявність зв'язків із Московським Патріархатом. У квітні 2023 року міська рада Кам'янця-Подільського ухвалила рішення заборонити громадам УПЦ використовувати земельні ділянки та скасувати право оренди на них. Зазначимо, що депутати Хмельницького одностайно ухвалили аналогічне рішення. Однак настоятель кремлівський -cепаратист Миколаївського храму заявив, що не залишатиме святиню. Директор заповідника звернувся до Господарського суду області, щоб виселити парафію примусово. Судовий орган ухвалив відповідне рішення, але його пізніше заперечили у продажному Верховному суді.
Отак йде заборона ворожої кацапської церкви в Україні!