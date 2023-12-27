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Пьяного священника УПЦ МП, устроившего смертельное ДТП, задержали на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Хмельнитчине водитель BMW устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. СМИ сообщили, что водителем является священник УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

ДТП произошло около 14:00 26 декабря 2023 года на автодороге сообщением "Дунаевцы - Грушка" около села Мушкутинцы Дунаевецкой тергромады.

"49-летний водитель автомобиля BMW X5 допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21110 под управлением 46-летнего жителя с. Залесцы", - говорится в сообщении.

Потерпевший водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм умер 27 декабря в больнице.

"Драггер" показал, что водитель BMW находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышало норму в 8 с половиной раз. Полицейские задержали водителя.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным издания Суспільне, за рулем BMW находился священник УПЦ МП. Завтра, 28 декабря, в Камянце-Подольском ему будут выбирать меру пресечения.

Также читайте: Будут судить священника из Херсона, который торговал оружием и боеприпасами

Пьяного священника УПЦ МП, устроившего смертельное ДТП, задержали на Хмельнитчине 01
Пьяного священника УПЦ МП, устроившего смертельное ДТП, задержали на Хмельнитчине 02
Пьяного священника УПЦ МП, устроившего смертельное ДТП, задержали на Хмельнитчине 03
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Топ комментарии
+22
X5 BMW Motorsport - ото намолив кацапчик!
А лохторат все ще носить туди свою "десятину"! Шо там казали про розум? А про прозріння?
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27.12.2023 16:28
+16
Кацапський піп і BMW - страшна суміш
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27.12.2023 16:21
+15
В любому випадку представники так званого "усрусскаго міра" несуть смерть, чи то за кермом авто, чи читаючи молитву, чи з автоматом в лапах. Кров, розруха, смерть ...
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27.12.2023 16:27
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Кацапський піп і BMW - страшна суміш
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27.12.2023 16:21 Ответить
По логіці він якраз на ВАЗ мав би їхати...
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27.12.2023 16:24 Ответить
Треба тому попу ще й сепаратизм впаяти, бо в нього прапор лнр на решітці радіатора (насправді то кольори BMW Motorsport, але вони такі ж, як і на тряпці лнр).
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27.12.2023 16:21 Ответить
на палю с.ку
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27.12.2023 16:23 Ответить
Потримають для виду і відпустять, це ж "свій"
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27.12.2023 16:26 Ответить
В любому випадку представники так званого "усрусскаго міра" несуть смерть, чи то за кермом авто, чи читаючи молитву, чи з автоматом в лапах. Кров, розруха, смерть ...
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27.12.2023 16:27 Ответить
Пьяный священник РПЦ, устроивший ДТП за рулём дорогого спорткара, оказывается, уволился из РПЦ и перестал верить в Бога ещё за день до аварии.
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27.12.2023 16:57 Ответить
Аааа, ну тоді це друга справа!
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27.12.2023 17:05 Ответить
X5 BMW Motorsport - ото намолив кацапчик!
А лохторат все ще носить туди свою "десятину"! Шо там казали про розум? А про прозріння?
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27.12.2023 16:28 Ответить
Пуйло свій хмельницький москосатанат любіт-кожної ночі туди гастінци посилає.
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27.12.2023 16:38 Ответить
Нічого собі , " середньої тяжкості тілесні ушкодження ", від яких водій вазу помер.
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27.12.2023 16:31 Ответить
Сподіваюся, що в буцегарнії, правильні вори, гарно пояснять попу, про руській мір!
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27.12.2023 16:31 Ответить
Ануфр з козлоСатанату відкупить сваїво папа
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27.12.2023 16:36 Ответить
- Дорогие прихожане! Денег, что вы жертвовали на церковь, хватило только на "БМВ"....
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27.12.2023 16:42 Ответить
по законам упц мп зараз строгий піст!!!!
не те що вживати алкоголь, а й їсти мохна лиш постну їжу
це щодо тих хто досі вірить та присягає мп...
це вам, бидлякам нізя,
попам можна все
і навіть молоденьких хлопчиків
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27.12.2023 16:43 Ответить
"Не согрішиш - не покаєшся. Покаєшся - будеш прощен."
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27.12.2023 17:07 Ответить
В 2 часа дня уже бухой в дупель 😳
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27.12.2023 16:44 Ответить
Та кацапський попило вже святкував по новоюліанському календарю.Ну й насвякував на свою дупу...
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27.12.2023 18:29 Ответить
Заповідь "Не вбий" стосується тільки прихожан?
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27.12.2023 16:45 Ответить
Ці фото одразу в рекламний буклет BMW.
Що буде при лобовій аварії з пасажирами бехи і лади...
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27.12.2023 16:45 Ответить
чому цей поп досі ще здоровий?
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27.12.2023 17:23 Ответить
В Україні немає УПЦ МП. За законом є: ПЦУ та РПЦвУ.
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27.12.2023 18:45 Ответить
Кожна смерть українців від московських попів на совісті Боневтіка, якого вже сьогодні називають Херпіду, бо це він не заборонив цю секту, а дозволив і далі за українські гроші плодитися і творити на користь росії.
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27.12.2023 19:16 Ответить
Там біля попа хтось сидів,чи щось не так розумію.
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27.12.2023 19:52 Ответить
Антиукраїнський cуд став на бік УПЦ МП у суперечці із заповідником на Хмельниччині.

Верховний суд України у середу, 20 грудня 2023 року, скасував рішення Господарського суду Хмельницької області щодо виселення Миколаївської релігійної парафії УПЦ МП у Кам'янці-Подільському. Миколаївський храм мали намір передати Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець".
Релігійна громада сепаратисти УПЦ МП почала орендувати Миколаївський храм ще у 1990 році. Ця церква належить заповіднику "Кам'янець". Директор останнього вирішив виселити громаду, розірвавши договір в односторонньому порядку у лютому 2023 року. Він посилався на рішення Ради з національної безпеки (РНБО) від 01.12.2022 та експертизу Держ-етнополітики Статуту УПЦ, яка виявила наявність зв'язків із Московським Патріархатом. У квітні 2023 року міська рада Кам'янця-Подільського ухвалила рішення заборонити громадам УПЦ використовувати земельні ділянки та скасувати право оренди на них. Зазначимо, що депутати Хмельницького одностайно ухвалили аналогічне рішення. Однак настоятель кремлівський -cепаратист Миколаївського храму заявив, що не залишатиме святиню. Директор заповідника звернувся до Господарського суду області, щоб виселити парафію примусово. Судовий орган ухвалив відповідне рішення, але його пізніше заперечили у продажному Верховному суді.
Отак йде заборона ворожої кацапської церкви в Україні!



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27.12.2023 20:05 Ответить
 
 