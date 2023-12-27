Оккупанты группами сдаются в плен на Запорожском направлении из-за больших потерь и бесчеловечного отношения командиров, - ОК "Захід". ФОТО

На Запорожском направлении вторая группа российских оккупантов из состава 71-го полка ВС РФ сдалась в плен.

Об этом сообщает ОК "Захід", передает Цензор.НЕТ.

По словам пленных, причинами этого является бесчеловечное отношение командования РФ и большие потери в российских подразделениях.

"Оккупанты отмечали, что каждый день группы, сформированные из неподготовленных бойцов из числа мобилизованных и недавно подписавших контракт, отправляют на штурм, с которого они уже не возвращаются.

Командиры 71-го полка из России перед отправкой уверяют военнослужащих, что они будут находиться вдали от линии боевого столкновения и в скорый срок будут заменены другими военнослужащими. Поэтому группы, оказавшись без продовольствия и боеприпасов под обстрелами, принимают решение сдаться в плен", - говорится в сообщении.

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