Оккупанты группами сдаются в плен на Запорожском направлении из-за больших потерь и бесчеловечного отношения командиров, - ОК "Захід". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На Запорожском направлении вторая группа российских оккупантов из состава 71-го полка ВС РФ сдалась в плен.
Об этом сообщает ОК "Захід", передает Цензор.НЕТ.
По словам пленных, причинами этого является бесчеловечное отношение командования РФ и большие потери в российских подразделениях.
"Оккупанты отмечали, что каждый день группы, сформированные из неподготовленных бойцов из числа мобилизованных и недавно подписавших контракт, отправляют на штурм, с которого они уже не возвращаются.
Командиры 71-го полка из России перед отправкой уверяют военнослужащих, что они будут находиться вдали от линии боевого столкновения и в скорый срок будут заменены другими военнослужащими. Поэтому группы, оказавшись без продовольствия и боеприпасов под обстрелами, принимают решение сдаться в плен", - говорится в сообщении.
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В украинском плену лучше ,чем в россии на свободе
Тепло и сытно
И это правда - кацап, действительно, начинает массово сдаваться в плен.
Знято на студія "квартал"😆
Що є еліта для кацапа?
Зека!
Зачем таких умных брали в пехоту на передок?
У них в войне с кацапами по профилю работы выше крыши!
- Сколько будет шесть умножить на восемь?