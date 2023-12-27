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Оккупанты группами сдаются в плен на Запорожском направлении из-за больших потерь и бесчеловечного отношения командиров, - ОК "Захід". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На Запорожском направлении вторая группа российских оккупантов из состава 71-го полка ВС РФ сдалась в плен.

Об этом сообщает ОК "Захід", передает Цензор.НЕТ.

По словам пленных, причинами этого является бесчеловечное отношение командования РФ и большие потери в российских подразделениях.

"Оккупанты отмечали, что каждый день группы, сформированные из неподготовленных бойцов из числа мобилизованных и недавно подписавших контракт, отправляют на штурм, с которого они уже не возвращаются.

Командиры 71-го полка из России перед отправкой уверяют военнослужащих, что они будут находиться вдали от линии боевого столкновения и в скорый срок будут заменены другими военнослужащими. Поэтому группы, оказавшись без продовольствия и боеприпасов под обстрелами, принимают решение сдаться в плен", - говорится в сообщении.

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Оккупанты группами сдаются в плен на Запорожском направлении из-за больших потерь и бесчеловечного отношения командиров, - ОК Захід 01
Оккупанты группами сдаются в плен на Запорожском направлении из-за больших потерь и бесчеловечного отношения командиров, - ОК Захід 02
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Топ комментарии
+20
И потому что знают
В украинском плену лучше ,чем в россии на свободе
Тепло и сытно
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27.12.2023 16:51
+20
Судя по лицам, все, как один, с высшим образованием. Айтишники, наверное...
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27.12.2023 17:06
+15
Здаються не тому що вважають свого царя імбіцилом і проти цією війни, а тому що "абєщалі што будут далєко ат фронта, спакойна марадьорнічать, насілавать і убівать мірняк. Кінулі бес прадавольстві і в ітогє пагналі розгамі на хахляцкіє пазіціі". Кацап - не людина.
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27.12.2023 17:31
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И потому что знают
В украинском плену лучше ,чем в россии на свободе
Тепло и сытно
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27.12.2023 16:51 Ответить
= В украинском плену лучше ,чем в россии на свободе. Тепло и сытно =

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27.12.2023 18:31 Ответить
Да так было в Финляндий ,и их было около 13.000...... но после возвращения , осталось 700-900 шт., а других растреляли под выдуманным обвинением кгбисты.
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27.12.2023 20:24 Ответить
борцуны с НАТО
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27.12.2023 16:53 Ответить
чому вони мертвими не здаються зразу в пекло чортам
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27.12.2023 16:54 Ответить
кацап несет жуткие потери, которые панически воздействуют на слаборазвитый моцк кацапа.
И это правда - кацап, действительно, начинает массово сдаваться в плен.
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27.12.2023 16:55 Ответить
Ага здаються😆
Знято на студія "квартал"😆
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27.12.2023 16:57 Ответить
Ві фсьо врьоті ! Полонені орки - канал Золкина. (youtube)
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27.12.2023 18:53 Ответить
Всі ці безкінечні м'ясні штурми, там же теж не повні ідіоти і жити хочуть...
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27.12.2023 16:59 Ответить
Серед цих п*рів не має тих хто розстріляв наших бійців?
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27.12.2023 17:01 Ответить
Нафіга це сміття брати в полон? Всеодно їх кацапи не хочуть обмінювати. Ростріляти показово за їхні вчинки.
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27.12.2023 17:03 Ответить
Будьте впевнені, ми діємо абсолютно адекватно.
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27.12.2023 17:05 Ответить
Какіє інтьєльєктуальниє ліца у всьєх...
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27.12.2023 17:06 Ответить
Ну, да, по ним же видно, что они живут искусством, а на войну попали для сбора материалов своих будущих книг. Ремарки, *****.
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27.12.2023 17:13 Ответить
Ремарк в Другу Світову війну емігрував з Німеччини, так що він людина принципів.
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27.12.2023 17:56 Ответить
То есть,Вы считаете, это новые Курты Воннегуты, со своей бойней номер 5? Интересная мысль, надо ее обдумать.
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27.12.2023 18:38 Ответить
та нє, ето булгакови распутіни астафьєви і висоцкіє, со своєй ідєологієй русского міра
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27.12.2023 18:43 Ответить
чмобікі одні...
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27.12.2023 17:06 Ответить
Судя по лицам, все, как один, с высшим образованием. Айтишники, наверное...
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27.12.2023 17:06 Ответить
А чого смієтесь , зато у нас саме Айтішники і гинуть! А у них біомусор!
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27.12.2023 17:09 Ответить
У них гине біомусор?
Що є еліта для кацапа?
Зека!
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27.12.2023 17:30 Ответить
У меня два знакомых IT-шника погибли.
Зачем таких умных брали в пехоту на передок?
У них в войне с кацапами по профилю работы выше крыши!

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27.12.2023 17:50 Ответить
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27.12.2023 17:45 Ответить
Усіх розстріляти
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27.12.2023 17:08 Ответить
Авжеж здаються. Бо для них тут курорти облаштували.
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27.12.2023 17:09 Ответить
Nu i ******** , ranshe dumal takih uvidet v nachnih kashmarah , vot chto viruss ruski s licom delaiet....🤦
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27.12.2023 17:12 Ответить
Дивлюсь на ці так звані обличчя - одна інтелегенція, інтелект з них так і пре...
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27.12.2023 17:13 Ответить
По ходу, когда этих штрихоф фоткали, задавали один и тот же вопрос:
- Сколько будет шесть умножить на восемь?
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27.12.2023 17:14 Ответить
Здаються не тому що вважають свого царя імбіцилом і проти цією війни, а тому що "абєщалі што будут далєко ат фронта, спакойна марадьорнічать, насілавать і убівать мірняк. Кінулі бес прадавольстві і в ітогє пагналі розгамі на хахляцкіє пазіціі". Кацап - не людина.
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27.12.2023 17:31 Ответить
Страшні такі. На людей мало схожі. Аж не віреться, що на дворі 21 сторіччя.
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27.12.2023 18:16 Ответить
навіть опинившись в полоні ,бачу їх звірине нутро
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27.12.2023 18:30 Ответить
За словами полонених, причинами цього є нелюдське ставлення командування РФ та великі втрати у російських підрозділах. Тобто, якщо ставлення до них було кращим, вони б і дали вбивали українців.
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27.12.2023 18:37 Ответить
От що характерно на фотках, що не полонений то рожа дебіла. Вони там всі такі?
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27.12.2023 19:22 Ответить
Мовби, двоє там нормальні: другий в 1-му ряді і перший в 3-му
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27.12.2023 19:44 Ответить
Пан є шанувальником кварталу? Хоть паржом?
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27.12.2023 21:02 Ответить
 
 