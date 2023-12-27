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Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Министерство обороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Он украинский производства и прошел два этапа испытаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны, об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

"Изогнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ – такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что бронежилет – украинского производства. Его разработала компания "Украинская броня". Образец был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.

"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", - рассказал Шарко.

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Кроме этого, "женский" вариант для удобства подразумевает изогнутую наружу бронеплиту.

По другим параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 кг в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

"После сертификации жилет стал доступным для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни для закупки", - добавили в министерстве.

Как отмечается, закупкой женских бронежилетов будет заниматься "Государственный оператор тыла".

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Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих 02
Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих 03
Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих 04
Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих 05
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Топ комментарии
+21
От не хотів перед святом писати про це, але ж зачепило...

Як за дешево нахібати народ.
Методів багато.
Ось був у 90-х метод.
Приходили веселі хлопці з короткими зачісками і лобом на три пальці і казали володарю ларька з цигарками, пивом і снікерсами:
- мужик, бачив он спалений кіоск за квартал звідси? То пагані хлопці спалили (а від самих паленим ларьком пахне). Хочеш, щоб тобі не спалили? Тоді плати нам за кришу.

Метод активно перейняв путін. Він спочатку по всьому світові створював проблеми. А потім допомагав їх вирішувати: Молдова. Абхазія, По всьому Кавказу. Та і по всьому світові.

Але ж і наші не гірші.
Сьогодні вибісило. Ходжу по базарчику. І тут два дядьки між собою за політику:
- і шо ж ти думаєш? Хотіли вони вже і дівчат на войну брати. Так Зеленський не дав. Так і сказав: і не думайте, я такого не підпишу. (і от просто гордість в дядька в очах за президента).

І нічого дядьки не зрозуміли про схему. Що насправді такого і в проекті не було.
Бо малоефективно використовувати дівчат у штурмових бригадах, якщо у них по 50 кг ваги.
А якщо їм по 25 і більше, то у більшості вже малолітні діти.
Та і нахіба їх призивати, коли ще 100+ кг з Кварталу 95 на чолі із ймовірним взводним Женею Кошовим не призвані?

Ніхто не збирався дівчат призивати.
Тільки Мар'янка, яка з головою в команді Зе!Єрмака заявила:
- треба дівок в армію гнати, бо булки розслабили.
А людина з гордим і небритим профілем мужньо і відповідально заявила:
- не буде цього. Я такого не підпишу, не просіть.
А хто просив? Не уточнюють. Але всі мають подумати на Залужного.

Ну все як і 30 років тому:
Мар'яна з канстрою бензину і запальничкою каже баригі:
- спалений ларьок бачили?
А Зеленський:
- я ваша криша, спалити ларьок не дам. Цілуйте руки.

Так я вам про дядьків з базарчика: вони сто пудов не траз попалися наперсточникам у 90-х.
І життя їх нічому не навчило.

(с) Віктор Бобиренко
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27.12.2023 17:45
+7
Вага - ВІД 10.5 кг😨
Беручи до уваги, що база бронежилета - це власне сама жилетка (чохол+м'які пакети+бронепластини), а напашники, наплечники та захист шиї ідуть додатково, то по всьому виходить, що втулили звичайні сталеві пластини, а не полегшені композитні. Корсетної системи теж не спостерігається.

Криндик спині від такого настане у чоловіків, про жінок мовчу.
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27.12.2023 17:49
+7
Дякую, капітане Очевидність, що відкрили такий лайфхак. Передам цю таємницю побратиму з прекрасно розкачаною спиною, що підтягувався по 60 разів за раз, але за декілька ротацій ще в АТО перетворився на лежачого на 7 місяців. Бо періодично у важкому повному броніку і з ПКМ зістрибував з техніки і заробив компресійні травми хребта.
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27.12.2023 19:04
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Правила форума Совет форумчан
От не хотів перед святом писати про це, але ж зачепило...

Як за дешево нахібати народ.
Методів багато.
Ось був у 90-х метод.
Приходили веселі хлопці з короткими зачісками і лобом на три пальці і казали володарю ларька з цигарками, пивом і снікерсами:
- мужик, бачив он спалений кіоск за квартал звідси? То пагані хлопці спалили (а від самих паленим ларьком пахне). Хочеш, щоб тобі не спалили? Тоді плати нам за кришу.

Метод активно перейняв путін. Він спочатку по всьому світові створював проблеми. А потім допомагав їх вирішувати: Молдова. Абхазія, По всьому Кавказу. Та і по всьому світові.

Але ж і наші не гірші.
Сьогодні вибісило. Ходжу по базарчику. І тут два дядьки між собою за політику:
- і шо ж ти думаєш? Хотіли вони вже і дівчат на войну брати. Так Зеленський не дав. Так і сказав: і не думайте, я такого не підпишу. (і от просто гордість в дядька в очах за президента).

І нічого дядьки не зрозуміли про схему. Що насправді такого і в проекті не було.
Бо малоефективно використовувати дівчат у штурмових бригадах, якщо у них по 50 кг ваги.
А якщо їм по 25 і більше, то у більшості вже малолітні діти.
Та і нахіба їх призивати, коли ще 100+ кг з Кварталу 95 на чолі із ймовірним взводним Женею Кошовим не призвані?

Ніхто не збирався дівчат призивати.
Тільки Мар'янка, яка з головою в команді Зе!Єрмака заявила:
- треба дівок в армію гнати, бо булки розслабили.
А людина з гордим і небритим профілем мужньо і відповідально заявила:
- не буде цього. Я такого не підпишу, не просіть.
А хто просив? Не уточнюють. Але всі мають подумати на Залужного.

Ну все як і 30 років тому:
Мар'яна з канстрою бензину і запальничкою каже баригі:
- спалений ларьок бачили?
А Зеленський:
- я ваша криша, спалити ларьок не дам. Цілуйте руки.

Так я вам про дядьків з базарчика: вони сто пудов не траз попалися наперсточникам у 90-х.
І життя їх нічому не навчило.

(с) Віктор Бобиренко
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27.12.2023 17:45 Ответить
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27.12.2023 18:22 Ответить
Так про ВПО теж також було,хтось робить вкид із зекоманди,а презік каже нипадпишу.
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27.12.2023 19:08 Ответить
Ну то добре, що нарешті в Україні придумали бронежилет для жіночої статури. Чув, незабаром винайдуть ще й жіночі воєнні труси, щоб нарешті звільнити жінок-військових від чоловічої білизни.
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27.12.2023 17:46 Ответить
нахіба ото все ,,придумувати", якщо в світі давно все придумано.
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27.12.2023 18:08 Ответить
про труси вже давно було..
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27.12.2023 18:15 Ответить
Ещё бы мужские броники разных размеров мне с ростом 190 и весом 115 кг дали такой же как парню рост 160 и вес 60 с копейками. И я не толстый а раньше спортом занимался,но на мне броник как детский слюнявчик.
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27.12.2023 18:41 Ответить
Вага - ВІД 10.5 кг😨
Беручи до уваги, що база бронежилета - це власне сама жилетка (чохол+м'які пакети+бронепластини), а напашники, наплечники та захист шиї ідуть додатково, то по всьому виходить, що втулили звичайні сталеві пластини, а не полегшені композитні. Корсетної системи теж не спостерігається.

Криндик спині від такого настане у чоловіків, про жінок мовчу.
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27.12.2023 17:49 Ответить
Щоб кирдик не наставав спині, треба качати спину, аби м'язи були сильними. Такі елементарні речі чомусь у нас не розуміють у армії. Можливо про цей лайфхак ніхто не знає.
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27.12.2023 18:35 Ответить
Дякую, капітане Очевидність, що відкрили такий лайфхак. Передам цю таємницю побратиму з прекрасно розкачаною спиною, що підтягувався по 60 разів за раз, але за декілька ротацій ще в АТО перетворився на лежачого на 7 місяців. Бо періодично у важкому повному броніку і з ПКМ зістрибував з техніки і заробив компресійні травми хребта.
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27.12.2023 19:04 Ответить
А когда на ноль нужно переть еще и всю амуницию, провизию, трубы, боеприпасы, и т.д. и т.п. Знаю лично опытную десантуру (реальную, с прыжками, а не просто штурмовиков) которые из-за спины и менисков в броник вместо пластин суют фанерки.
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27.12.2023 19:14 Ответить
Ты как спину не качай но при боевой ситуации твой позвоничник примет несвойственный изгиб, распределение нагрузки и будет носитель тяжеленного броника с накаченной спиной ползти под огнем на 4-х костях с защемлением седалищного нерва.

Не прыгать не бегать с этим снаряжением нельзя - травмоопасно.
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27.12.2023 19:07 Ответить
"Українська броня" - філія "Богдана"?
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27.12.2023 17:50 Ответить
Ім'я Богда́на утворене від чоловічого імені Богдан. Означає «Богом дана», тобто подарована.

Інші форми імені: Дана, Данка, Дануся, Данонька, Данулька тощо.
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27.12.2023 17:54 Ответить
"Сделаны наши девчонки?
Из цветочков
И звоночков,
Из тетрадок
И переглядок
Сделаны наши девчонки!

Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши девчонки?
Из платочков
И клубочков,
Из загадок
И мармеладок
Сделаны наши девчонки!"
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27.12.2023 17:52 Ответить
Iryna Gerashchenko

У вііськових нині найпопулярніший сувенір - Залужний і Марʼяна Зранку підняли настрій ):

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27.12.2023 18:08 Ответить
чому не скомпанувати це з розгрузкою,щоб не натягати зверху ще розгрузку з БК, аптечкою, гранатами.?
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27.12.2023 18:46 Ответить
Все давно скомпоноване. На чохлі бронежилета нашита стропа, це універсальна система кріплення, на яку чіпляють підсумки з усім необхідним. Окремої розгрузки зверху не треба.
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27.12.2023 19:09 Ответить
І скільки Зельониє розпіляли на якийсь піарний броник, якщо на фронті не вистачає навіть універсальних?
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27.12.2023 19:01 Ответить
Тепер треба під кожен окремий розмір бюсту ще нашити, покласти на склад і почекати поки згниють.

Наступний крок - жіночі шоломи, щоб не псували зачіску, талани на шпильках та леопардові штани.
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27.12.2023 19:16 Ответить
Нє, леопардові труси
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27.12.2023 23:16 Ответить
Хорошая новость. Но из десяти комментариев здесь - девять куч лайна((
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27.12.2023 21:16 Ответить
Всьо. Це прорив. Слава Умєрову.
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27.12.2023 23:09 Ответить
от , не розумію , а на хрена ? на хрена підіймати стільки галасу ? зробили , забеспечили і все. це вже давно повинно було бути. тепер є повод оленям кричати що в Україні призивать жінок , і це буде тому підтвердженням.
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29.12.2023 07:56 Ответить
 
 