Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих. ФОТОрепортаж

Министерство обороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Он украинский производства и прошел два этапа испытаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны, об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

"Изогнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ – такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что бронежилет – украинского производства. Его разработала компания "Украинская броня". Образец был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.

"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", - рассказал Шарко.

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Кроме этого, "женский" вариант для удобства подразумевает изогнутую наружу бронеплиту.

По другим параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 кг в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

"После сертификации жилет стал доступным для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни для закупки", - добавили в министерстве.

Как отмечается, закупкой женских бронежилетов будет заниматься "Государственный оператор тыла".

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