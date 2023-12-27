Вследствие взрыва российского БДК "Новочеркасск" куски металла разлетелись по центру оккупированной Феодосии. ФОТО

В оккупированной Феодосии 27 декабря по всему городу находят куски металла после поражения в морском порту российского большого десантного корабля "Новочеркасск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Изуродованные железные фрагменты невозможно идентифицировать, их находят на улицах в центральной части города.

Также в Феодосии продолжают фиксировать ущерб, нанесенный взрывом. Во многих домах, расположенных вблизи порта, выбиты стекла и повреждены рамы.

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Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".