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Вследствие взрыва российского БДК "Новочеркасск" куски металла разлетелись по центру оккупированной Феодосии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В оккупированной Феодосии 27 декабря по всему городу находят куски металла после поражения в морском порту российского большого десантного корабля "Новочеркасск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Вследствие взрыва российского БДК Новочеркасск куски металла разлетелись по центру оккупированной Феодосии 01

Изуродованные железные фрагменты невозможно идентифицировать, их находят на улицах в центральной части города.

Вследствие взрыва российского БДК Новочеркасск куски металла разлетелись по центру оккупированной Феодосии 02

Также в Феодосии продолжают фиксировать ущерб, нанесенный взрывом. Во многих домах, расположенных вблизи порта, выбиты стекла и повреждены рамы.

Читайте также: Вследствие удара по феодосийскому порту затонули БДК "Новочеркасск" и частично еще один корабль. ФОТО ИЗ СПУТНИКА

Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".
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Топ комментарии
+51
Ета камни с неба.
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27.12.2023 18:36
+31
комусь повезло - на шару отримав історичний артефакт в палісадник.
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27.12.2023 18:38
+31
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27.12.2023 18:45
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Ета камни с неба.
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27.12.2023 18:36 Ответить
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27.12.2023 18:45 Ответить
Їхні бажання перевиконано. В супермаркетах це називають чорною_п'ятницею
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27.12.2023 18:57 Ответить
Лєтіт, лєтіт по нєбу шмат усталий...
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27.12.2023 18:37 Ответить
Всем предлагаю продолжить рифму по теме, мол...
Лєтіт, лєтіт по нєбу шмат усталий...
Кацапа шмат в себе тая...
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28.12.2023 15:14 Ответить
Не удержался, вставка поза конкурсом , в виде лирического отступления, типо...
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю нашу полегли когда-то
А превратились в белых журавлей
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28.12.2023 15:16 Ответить
То же , лирическое, мол мечта еще не убитого кацапа...
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле
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28.12.2023 15:18 Ответить
комусь повезло - на шару отримав історичний артефакт в палісадник.
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27.12.2023 18:38 Ответить
єто.часть воїнской доблєсті расєї прілєтєло
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27.12.2023 18:41 Ответить
до доблєсті довго полірувати треба. Піде у металоприйомку разом із спижженим люком.
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27.12.2023 18:58 Ответить
Первое фото: Похоже на стальной лист. Заготовка для изготовления ножей. В дальнейшем продажа на eBay или Amazon с должной гравировкой (я бы купил)
Второе фото: Тут надо подумать. Размер неизвестен. Может пепельница? Также на eBay или Amazon.
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27.12.2023 19:18 Ответить
як варіант. Тільки з веріфікацією складно - зараз же буде багато фальсифікованих підробок. От якби якір з написом закинуло у приватне володіння - ото вже був би достойний лот для еВау.
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27.12.2023 19:25 Ответить
Згоден. С якорем - улыбнуло
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27.12.2023 20:04 Ответить
зпід другого кленовий листочок виглядає - то ж можна прикинути що десь 70-80 см в діаметрі
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28.12.2023 10:14 Ответить
А якщо в тому кленовому листочку, - ще й шмаття кацапа вкрапленi , смело можно придбати за любые деньги. И вдома, рядом с маской вуду...(ще й повiсити)... Но предупреждаю , тре установить тревожную сигнализацию в дуплексе с охраной, а то, кому надо(известно, шо всем надо), снесут вместе со стеной.
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28.12.2023 15:11 Ответить
Та нічого. Цапи заявили, що за пів року вони цей корабль відремонтують. ..
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27.12.2023 22:54 Ответить
...краще б в голову !
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27.12.2023 18:56 Ответить
Из этих артефактов выйдет неплохая инсталяция памятника "Вяличие".
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27.12.2023 20:56 Ответить
Я не абсолютно не розумію,закони фізики...те що поблизу вибуху залишилось майже неушкоджене,...будівлі...крани...кораблі....
А шматки розкидані по Феодосії.
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27.12.2023 18:40 Ответить
Подумай ще раз
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27.12.2023 18:47 Ответить
Bob Fayn, ти в цьому житті ще багато чого не знаєш, і абсолютно не розумієш, в силу різних причин. В моєму житті був випадок, коли один співслужбовець в результаті вибуху загинув, йому відірвало ногу по пах. Ногу шукали чоловік з 50, дві неділі, так і не знайшли - це було в мирний час. А другий співслужбовець стояв поруч з місцем вибуху, в безпосередній близькості, його контузило, він втратив зір, йому пошкодило одяг, а решта залишилась цілою.
Так що не ліпи тут мордочки, бо ти "мал, и глуп!"
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27.12.2023 18:55 Ответить
Ви надзвичайно дотепний дописувач.
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27.12.2023 19:10 Ответить
Я дотепний, а ви - недолугий.
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27.12.2023 21:05 Ответить
Шукали дві неділі два тиждня. Вчи мову, малюк😝🇮🇱
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28.12.2023 03:55 Ответить
Не "тижДня", а тижня, шльопер.
Я дійсно помилився, але я не на екзамені.
І я не просив порад у всяких поців.
Не тобі мені давати поради, та повчати.
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29.12.2023 13:15 Ответить
Так. У кацапів це називається "получіл_нєзначітєльниє_поврєждєнія"
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27.12.2023 18:58 Ответить
Трохи на цьому розуміюсь, бо в минулому житті навчався в військовому інженерному училищі - сила вибуху йде в бік найменшого опору - тобто все пішло догори і в воду, по боках не йшло.
Маєте бажання подивіться сповільнено зйомку вибуху тротилової шашки
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27.12.2023 19:01 Ответить
Сам увидел портальные краны, это скорее ,,Гансы,, их ещё ГДР клепала, хорошие--- устояли! Как?
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27.12.2023 19:01 Ответить
1) Смотрим на взрыв: Основная взрывная волна пошла высоко вверх т.е., как всегда по пути наименьшего сопротивления, в данном случае уже дырявой палубы. Видимо, что-то рвануло в ещё целом трюме и возможно даже ниже ватерлинии. Вз. волна отразилась от корпуса корабля, частично разрушила его (корыто в итоге затонуло) и, создав направленый взрыв, ушла вверх.
2) Слушаем взрыв: Их было два и почти одновременно. Первый взрыв спровоцировал второй и т.д. см. пункт №1.
По моему мнению как-то так.
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27.12.2023 19:48 Ответить
поблизу вибуху був зерновоз, який вантажився піжженим зерном, то він залишився майже неушкодженим, тільки згорів трохи нахєр. Якісь вантажівки стояли на пірсі, але їх навіть ніхто тепер не шукає, як і членів екіпажу буксира, які пыісля першого вибуху вилізли на палубу подивитись "что там за хлапкі". Ну і ще на пірсі залишилось багато чого майже неушкодженого, якщо дивитись на пірс у бінокль.
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27.12.2023 19:14 Ответить
Я робив висновок з цих супутникових знімків...До
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27.12.2023 19:21 Ответить
після
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27.12.2023 19:22 Ответить
і шо там видно? скутери, на яких приїхали робітникі порта так і залишились стояти ?
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27.12.2023 19:31 Ответить
Есть такое. Осколки и волна просто непредсказуемы. Мы тут насмотрелись чудес за год обстрелов.
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27.12.2023 19:20 Ответить
вдк сам по собі велике корито, коли детонувало те що було на ньому, ударна хвиля пішла високо вгору, шмаття з металу розліталось фонтаном, тому крани і будівлі поруч відносно цілі, але з близька їх тобі ніхто не показував, як і мені! чи вибуху не було?
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27.12.2023 19:22 Ответить
вище фото...більш якісне від Маxar
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27.12.2023 19:25 Ответить
може тому що вибухова хвиля спочатку пішла вгору і потім в сторони,
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28.12.2023 09:51 Ответить
сувеніри
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27.12.2023 18:42 Ответить
Як там казала скабеєва: корабель частково пошкоджений... От його частки по Феодосії і збирають
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27.12.2023 18:43 Ответить
замало, значить, вибухівки віз кацапський ваєнний човен - от якби пів фєодосії наї*нулося, тоді би було саме те, що треба

а так вони лише селфі роблять біля артефактів "русской военной славы" - і це на жаль, бо кацапня в тих теренах геть нетрахана
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27.12.2023 18:46 Ответить
33 "пропавших без вести", там не пролетали?
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27.12.2023 18:50 Ответить
Розщеплених на молекули можна помітити лише через мікроскоп
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27.12.2023 18:59 Ответить
Ха.ха.ха. "патєрь нєт".
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27.12.2023 18:54 Ответить
Зник із порту корбель,
А з ним терористи.
Засмвіявся Коктебель,
Море стало чисте.
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27.12.2023 18:56 Ответить
по тих пятнах од жирних соплєй, може якась руцька баба свого діда взнає?
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27.12.2023 18:58 Ответить
Схожі на нові артоб'єкти
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27.12.2023 19:08 Ответить
Цікаво, а черепи морячків теж будуть знаходити по всьому місту? Чи там собаки зразу розтащили?
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27.12.2023 19:17 Ответить
Музей Айвазовського не накрило?
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27.12.2023 19:19 Ответить
Летіт, летіт ракета
На край земного свєта
А в ней сідіт Гагарін
Простой савецкій парень

Віше кріш и облаков
Там лєтіт майор Тітов
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27.12.2023 19:26 Ответить
Малює ЗСУ, Бенксі відпочиває.
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27.12.2023 19:29 Ответить
Вот и подсказка где искать порвавших без вести лаптеногих моряков.
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27.12.2023 19:31 Ответить
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27.12.2023 19:40 Ответить
Під час атаки ЗСУ на десантний корабель "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії на борту перебували 77 моряків, повідомляє ASTRA з посиланням на джерела.
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27.12.2023 19:57 Ответить
На місці події виявили уламки ракети Storm Shadow, повідомляє телеграм-канал.
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27.12.2023 20:00 Ответить
Это все понты для приезжих, если новочеркаськ здiйнявся у вирiй, то шо тада осталось от той мацюпусiнькоi ракетки...
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28.12.2023 15:24 Ответить
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28.12.2023 00:18 Ответить
на красного кхмера смахивает
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28.12.2023 15:22 Ответить
Що тільки не придумує оте *****, аби гроші оркам не платити…
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28.12.2023 18:26 Ответить
 
 