Вследствие взрыва российского БДК "Новочеркасск" куски металла разлетелись по центру оккупированной Феодосии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В оккупированной Феодосии 27 декабря по всему городу находят куски металла после поражения в морском порту российского большого десантного корабля "Новочеркасск".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Изуродованные железные фрагменты невозможно идентифицировать, их находят на улицах в центральной части города.
Также в Феодосии продолжают фиксировать ущерб, нанесенный взрывом. Во многих домах, расположенных вблизи порта, выбиты стекла и повреждены рамы.
Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".
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Лєтіт, лєтіт по нєбу шмат усталий...
Кацапа шмат в себе тая...
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю нашу полегли когда-то
А превратились в белых журавлей
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле
Второе фото: Тут надо подумать. Размер неизвестен. Может пепельница? Также на eBay или Amazon.
А шматки розкидані по Феодосії.
Так що не ліпи тут мордочки, бо ти "мал, и глуп!"
дві неділідва тиждня. Вчи мову, малюк😝🇮🇱
Я дійсно помилився, але я не на екзамені.
І я не просив порад у всяких поців.
Не тобі мені давати поради, та повчати.
Маєте бажання подивіться сповільнено зйомку вибуху тротилової шашки
2) Слушаем взрыв: Их было два и почти одновременно. Первый взрыв спровоцировал второй и т.д. см. пункт №1.
По моему мнению как-то так.
а так вони лише селфі роблять біля артефактів "русской военной славы" - і це на жаль, бо кацапня в тих теренах геть нетрахана
А з ним терористи.
Засмвіявся Коктебель,
Море стало чисте.
На край земного свєта
А в ней сідіт Гагарін
Простой савецкій парень
Віше кріш и облаков
Там лєтіт майор Тітов