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Днепропетровщина (2891) обстрел (20230) Никополь (442)

В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены многоэтажки, частные дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 27 декабря, россияне продолжали атаковать Никопольский район Днепропетровской области, под обстрелами находились Никополь, Мировская и Марганецкая громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня агрессор обстреливал Никопольщину из артиллерии – Мировскую и Марганецкую громады. А еще – райцентр. На последний направил и дроны-камикадзе.

Изуродованы многоэтажки, 9 частных домов и газопровод. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в остальных районах Днепропетровской области сигнал воздушной тревоги неоднократно извещал об опасности, но обошлось без вражеских атак.

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В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены многоэтажки, частные дома и газопровод 01
В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены многоэтажки, частные дома и газопровод 02
В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены многоэтажки, частные дома и газопровод 03
В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены многоэтажки, частные дома и газопровод 04
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Мабуть, це ті дрони, що притула з пінчуками гроші на них збирав у Укранців..
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27.12.2023 19:24 Ответить
 
 