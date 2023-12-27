В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены многоэтажки, частные дома и газопровод. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 27 декабря, россияне продолжали атаковать Никопольский район Днепропетровской области, под обстрелами находились Никополь, Мировская и Марганецкая громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В течение дня агрессор обстреливал Никопольщину из артиллерии – Мировскую и Марганецкую громады. А еще – райцентр. На последний направил и дроны-камикадзе.
Изуродованы многоэтажки, 9 частных домов и газопровод. Люди невредимы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в остальных районах Днепропетровской области сигнал воздушной тревоги неоднократно извещал об опасности, но обошлось без вражеских атак.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий27.12.2023 19:24 Ответить Мне нравится 0
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