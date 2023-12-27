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В соцсетях распространяют фейковые скриншоты повесток в "Дії" от Житомирского областного ТЦК. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В соцсетях начали распространять фейковые скриншоты повесток в "Дії", которые поступили от Житомирского областного ТЦК.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

В соцсетях распространяют фейковые скриншоты повесток в Дії от Житомирского областного ТЦК 01

"Это фейк российской пропаганды, особенно активно распространяющийся в телеграм-каналах врага. Житомирский областной ТЦК и СП, как любой другой ТЦК, не использует "Дію" для оповещения граждан", - говорится в сообщении.

Это очередная информационная кампания агрессора, направленная на дестабилизацию ситуации в Украине и срыв мобилизации.

Читайте также: Повесток в "Дії" не будет никогда, - Федоров
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Топ комментарии
+21
придёт русня ты им потом про закон расскажеш...
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27.12.2023 22:18
+17
блокпости скрізь, облави в ТРЦ, офісах , підприємствах, метро, продмагах теж їх ІПСО? всн по закону?
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27.12.2023 22:13
+15
ти и вже записався в штурмовики?
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27.12.2023 22:17
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блокпости скрізь, облави в ТРЦ, офісах , підприємствах, метро, продмагах теж їх ІПСО? всн по закону?
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27.12.2023 22:13 Ответить
придёт русня ты им потом про закон расскажеш...
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27.12.2023 22:18 Ответить
тобі б мовчвати ухилянте чи русня... на тебе є ствол та обойма ******.
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27.12.2023 22:19 Ответить
мову вчи ледача руснявва падлюка
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27.12.2023 22:20 Ответить
Нічого, надалі будете думати де ставити прапорець у білютені.
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27.12.2023 22:24 Ответить
В його випадку, підписздець
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27.12.2023 22:34 Ответить
голосували по приколу, аби не Порох...тепер повісточки в соцмережах виставляють
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28.12.2023 01:12 Ответить
То просто "колядувальники" під час "навчань" розповсюджуть "фейки". )
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27.12.2023 22:34 Ответить
На блокпостах стоять кацапські ДРГ. Облави роблять також вони. У ЗСУ служать лише рекрути та добровольці. Все інше підступи ворожої ІПСО
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28.12.2023 04:29 Ответить
А КАК собрались оборонять страну, где ничего де-юре не было приспособлено под режим обороны/военного времени?
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28.12.2023 08:32 Ответить
73% збирались сховатись серед мільярду дерев.
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28.12.2023 09:20 Ответить
СБУ буде за це комусь із розповсюджувачів відкручувати яйця?
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27.12.2023 22:13 Ответить
Не маю звички завантажувати в смартфон різний непотріб, відтак, Телеграм та "Дію" не встановлював, а соцмережі не цікавлять в принципі.
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27.12.2023 22:14 Ответить
А як ти у цензорі опинився?
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27.12.2023 22:19 Ответить
Новини читаю в інтернеті на різних сайтах (в т.ч. закордонних) і зупинився на цензорі та УП як на найбільш зручних та інформативних.
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27.12.2023 22:25 Ответить
Они инфопомойки, УВЫ.. но реально все удобно и куча новостей. Если быть внимательным от вбросов, то вполне так ниче
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28.12.2023 08:28 Ответить
соцмережі непогані для моніторингу старих знайомих. але регитись в них під реальними реквізитами та фото, це така ж дурня як і просто регитись в тєлєграм. за дію взагалі, тільки в курсі шо там така є.
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27.12.2023 22:23 Ответить
Также пишем: телега это Фсбшная програмка!!! И то что кротовня "ОПА" ее юзает уже беда + плохой пример подражания
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28.12.2023 08:29 Ответить
В дії написати, при бажанні, можна що завгодно..
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27.12.2023 22:14 Ответить
Всі соцмережі щільно забиті антимобілізаційною пропагандою .
Коваленко не дарма попереджував ще восени , готуйтесь мовляв , русня готує на зиму - шалену антимобілізаційну кампанію . Так і сталося .
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27.12.2023 22:16 Ответить
ти и вже записався в штурмовики?
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27.12.2023 22:17 Ответить
Злиняй від мене , гівно русняве .! Ти чи не найбільше тут - з трусів випадаєш .
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27.12.2023 22:18 Ответить
Сцишся повістки?
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27.12.2023 22:33 Ответить
Причин уникнути мобілізації можна знайти мільйон . Найкраще все валити на владу .
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27.12.2023 22:22 Ответить
Демотивуючий , але однаково ж - зовсім не привід агітувати проти мобілізації . !
Не хочеш іти на війну , хрін з тобою - не йди , але хоча б сядь , стули пельку і сиди мовчки . Якого хріна влаштовувати антимобілізаційну пропаганду в інтернеті ? Що це як не допомога ворогу ? Кацапи там в себе дивляться не все це , і аплодують стоячи .
Тільки й чути - а я япав , бо он влада краде , бо - те не так і те не так , і все не так ..
Не так , і ще довго буде не так , але кацап не чекає - коли в нас все буде - так ,, він лізе й лізе . І поки всі чекатимуть коли стане так , він прилізе в кожну хату .
І до чого тут зеботи .? Я ніколи не був прихильником Зе , але якщо зеботи за мобілізацію то хрін з ним , нехай і я буду зеботом .
Зате порохоботи , такі як відомий Мірослав ****** ( Олєшко ) і Андрюша Лугандонський ( Серебрянський ) , накивали п'ятами за бугор і працюють за зрив мобілізації - аж зі шкіри вилазять . Пітори .
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27.12.2023 23:07 Ответить
Олешко і Серебрянський - влада . ??
Поділися травою .
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27.12.2023 23:15 Ответить
Спочатку звільни місце , чмоня . !
До чого тут повістки ? Я тобі хіба про повістки кажу, ідіот . !! Знімись з ручника !
***** , де вас таких вирощують , заторможених . ?
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27.12.2023 23:31 Ответить
А ти сам читав .? - У соцмережах поширюють ФЕЙКОВІ СКРІНШОТИ ПОВІСТОК у "Дії" від Житомирського обласного ТЦК. ... "Це фейк російської пропаганди, який особливо активно розповсюджується у телеграм-каналах ворога. Житомирський обласний ТЦК та СП, як будь-який інший ТЦК, не використовує "Дію" для оповіщення громадян", ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3464227
Це для кого написано , шизоїдне ?!! Не для тебе хіба .? Сліпий , то купи собі окуляри . ?!
Те саме і я тобі кажу , - не вір кацапській пропаганді , і не підігруй їй , дебіл !!

Піди й.бнися головою об бетонний стовб . !! Може мізки собі вправиш .
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28.12.2023 00:16 Ответить
Социальный строй и полнейшее отсутствие военно патриотического воспитания молодежи основной демотивирующий фактор мобилизации. Поверьте, при уважаемом мной Петре Алексеевиче так же самое взрослые мальчики будут бздеть за свою бесценную жизнь.
Вспомните капитализм не одной серьезной войны не выиграл.
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27.12.2023 22:31 Ответить
Капіталістичні США виграли ту ж саму 2 Світову війну, провівши безпрецедентну за масштабами та логістикою віськову кампанію на тихоокеанському фронті проти імператорської Японії, розгромивши її, а також проти 3 Рейху. Без американського лендлізу СРСР капітулював в би в війні проти Німеччини в перший же рік - десь далеко-далеко за Уралом, а що було б з Великобританією - взагалі не ясно, скоріш ж за все - так само впали би, але дещо пізніше.
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27.12.2023 22:45 Ответить
Историю не по комиксам учили?
США выиграла 2-ю мировую потому что у них в союзниках была капиталистическая Франция.
Это уже пол победы.
А если бы еще Советы под ногами не путались. То война бы в 43-ем закончилась.
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27.12.2023 23:07 Ответить
Войны которые выиграл капитализм это франко-прусская и (с натяжкой) 1-я мировая.
Для успешного ведения боевых действий оплот демократии бросил большинство граждан США японцев в концлагеря и гнал на фронт мобилизованных.
Для противостояния желтозадым макакам в Вьетнам гнали мясом студентов.
Потом, после войны, всем/многим беглецам прятавшихся в Канаде вешали реальные срока.
Я не рассматриваю операции против дикарей в Панаме и Афгане.
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27.12.2023 23:16 Ответить
Тихіше там альо!!! Японцев во врем'я ВМВ просто вывозили в отдельную местность, НЕ в лагеря смерти, как сталин, гитлер, ленин, мао..
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28.12.2023 08:25 Ответить
Ще раз - влада гівно , і це навіть не підлягає сумніву .
Але це зовсім не привід агітувати проти - захисту країни .
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27.12.2023 22:26 Ответить
виникла ще нова історична спільність людей - нові гламурні, - кофейні, кальянчики, фітнесок, буковель, просекко,... й все це обов'язково в сторіз. цих можно теж в підклас виділити
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27.12.2023 22:29 Ответить
А я би ще додав, що повістки будуть надсилатися у дії тим, хто голосував за Зеленського.
А шо справедливо...
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27.12.2023 22:16 Ответить
а ще тим, хто телеграмом користується )) прям через нього й надсилати )))
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27.12.2023 22:25 Ответить
Можна через каналізаційну трубу, а шо ?
Так ефіктівнінько креатівнінько )
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28.12.2023 08:21 Ответить
Хм. Видно ''дія'' дуже ''добре захищена'' раз будь-хто через неї може передати таке повідомлення
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27.12.2023 22:16 Ответить
Клон російських ;Госуслуг;.
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27.12.2023 22:35 Ответить
З "бекдорами" від російського ФСБ.
І туди хочуть "прикрутити" всіх військових та "військовозобов'язаних", взагалі всіх чоловіків з цими "електронними кабінетами "захисника" - щоби ворог взагалі знав все.
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27.12.2023 22:49 Ответить
дія розроблена кіпрською фірмою афільованою з кацапами !!! десь два роки тому з цього приводу в пресі був великий скандал !!!
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27.12.2023 22:25 Ответить
Не пиши хєрню. Дію може склепати любий андроїд/ios розробник в статусі джуна. Там немає нічого важкого. Інша справа, що актуальної інформації ця аплікуха не буде тягнути.
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27.12.2023 22:35 Ответить
Ваші дії незаконні. Ви порушуєте Закон України. Зелені тварі, ідіть *****, жиdи ******. Україна для українців!
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27.12.2023 22:25 Ответить
Я не удивлюсь, если это не фейк, а тестирование новых возможностей...
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27.12.2023 22:31 Ответить
Зеленожопые, пора поржать, че сидим уклоняемся?
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27.12.2023 22:33 Ответить
То фсб через свою "Дію" випробовує Україну на міцність.
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28.12.2023 01:41 Ответить
А всьо так красівоє начиналось з намордників ))) і поняли ілюмінати що народ лох (
А якщо серйозно надумані фантастичні держави з мнімими "ституціями" і строями правлінь то все лиш про людське око. Природа возьме своє !
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28.12.2023 08:26 Ответить
P.S.
Дебілізм не можна протиставити силі егоїзму.
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28.12.2023 08:29 Ответить
 
 