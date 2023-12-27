В соцсетях распространяют фейковые скриншоты повесток в "Дії" от Житомирского областного ТЦК. ФОТО

В соцсетях начали распространять фейковые скриншоты повесток в "Дії", которые поступили от Житомирского областного ТЦК.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"Это фейк российской пропаганды, особенно активно распространяющийся в телеграм-каналах врага. Житомирский областной ТЦК и СП, как любой другой ТЦК, не использует "Дію" для оповещения граждан", - говорится в сообщении.

Это очередная информационная кампания агрессора, направленная на дестабилизацию ситуации в Украине и срыв мобилизации.

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