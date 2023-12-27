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В соцсетях распространяют фейковые скриншоты повесток в "Дії" от Житомирского областного ТЦК. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В соцсетях начали распространять фейковые скриншоты повесток в "Дії", которые поступили от Житомирского областного ТЦК.
Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
"Это фейк российской пропаганды, особенно активно распространяющийся в телеграм-каналах врага. Житомирский областной ТЦК и СП, как любой другой ТЦК, не использует "Дію" для оповещения граждан", - говорится в сообщении.
Это очередная информационная кампания агрессора, направленная на дестабилизацию ситуации в Украине и срыв мобилизации.
Топ комментарии
+21 Yurka Gagarin
показать весь комментарий27.12.2023 22:18
+17 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий27.12.2023 22:13
+15 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий27.12.2023 22:17
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Пожалуйста, подождите...
Коваленко не дарма попереджував ще восени , готуйтесь мовляв , русня готує на зиму - шалену антимобілізаційну кампанію . Так і сталося .
Не хочеш іти на війну , хрін з тобою - не йди , але хоча б сядь , стули пельку і сиди мовчки . Якого хріна влаштовувати антимобілізаційну пропаганду в інтернеті ? Що це як не допомога ворогу ? Кацапи там в себе дивляться не все це , і аплодують стоячи .
Тільки й чути - а я япав , бо он влада краде , бо - те не так і те не так , і все не так ..
Не так , і ще довго буде не так , але кацап не чекає - коли в нас все буде - так ,, він лізе й лізе . І поки всі чекатимуть коли стане так , він прилізе в кожну хату .
І до чого тут зеботи .? Я ніколи не був прихильником Зе , але якщо зеботи за мобілізацію то хрін з ним , нехай і я буду зеботом .
Зате порохоботи , такі як відомий Мірослав ****** ( Олєшко ) і Андрюша Лугандонський ( Серебрянський ) , накивали п'ятами за бугор і працюють за зрив мобілізації - аж зі шкіри вилазять . Пітори .
Поділися травою .
До чого тут повістки ? Я тобі хіба про повістки кажу, ідіот . !! Знімись з ручника !
***** , де вас таких вирощують , заторможених . ?
Це для кого написано , шизоїдне ?!! Не для тебе хіба .? Сліпий , то купи собі окуляри . ?!
Те саме і я тобі кажу , - не вір кацапській пропаганді , і не підігруй їй , дебіл !!
Піди й.бнися головою об бетонний стовб . !! Може мізки собі вправиш .
Вспомните капитализм не одной серьезной войны не выиграл.
США выиграла 2-ю мировую потому что у них в союзниках была капиталистическая Франция.
Это уже пол победы.
А если бы еще Советы под ногами не путались. То война бы в 43-ем закончилась.
Для успешного ведения боевых действий оплот демократии бросил большинство граждан США японцев в концлагеря и гнал на фронт мобилизованных.
Для противостояния желтозадым макакам в Вьетнам гнали мясом студентов.
Потом, после войны, всем/многим беглецам прятавшихся в Канаде вешали реальные срока.
Я не рассматриваю операции против дикарей в Панаме и Афгане.
Але це зовсім не привід агітувати проти - захисту країни .
А шо справедливо...
Так ефіктівнінько креатівнінько )
І туди хочуть "прикрутити" всіх військових та "військовозобов'язаних", взагалі всіх чоловіків з цими "електронними кабінетами "захисника" - щоби ворог взагалі знав все.
А якщо серйозно надумані фантастичні держави з мнімими "ституціями" і строями правлінь то все лиш про людське око. Природа возьме своє !
Дебілізм не можна протиставити силі егоїзму.