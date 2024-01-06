В результате вражеского минометного обстрела Волчанска травмирован мирный житель. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 6 января оккупанты совершили минометный обстрел г. Волчанск Харьковской области. Травмирован мужчина.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"6 января около 10:00 вооруженные силы РФ совершили минометный обстрел г. Волчанск.
Минно-взрывную травму получил 55-летний мужчина.
В городе повреждены жилые здания и территория предприятия", - говорится в сообщении.
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