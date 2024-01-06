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В результате вражеского минометного обстрела Волчанска травмирован мирный житель. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 6 января оккупанты совершили минометный обстрел г. Волчанск Харьковской области. Травмирован мужчина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"6 января около 10:00 вооруженные силы РФ совершили минометный обстрел г. Волчанск.

Минно-взрывную травму получил 55-летний мужчина.

В городе повреждены жилые здания и территория предприятия", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли помещение Волчанской ЦРБ. ФОТОрепортаж

В результате вражеского минометного обстрела Волчанска травмирован мирный житель 01
В результате вражеского минометного обстрела Волчанска травмирован мирный житель 02
В результате вражеского минометного обстрела Волчанска травмирован мирный житель 03
В результате вражеского минометного обстрела Волчанска травмирован мирный житель 04
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