Задержаны 10 мужчин, пытавшихся нелегально попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

На Буковине пограничники задержали десять мужчин, пытавшихся преодолеть заградительный забор и попасть в Румынию.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на Буковине пограничники зафиксировали движение нескольких человек в сторону государственной границы с Румынией. Группа реагирования застала нарушителей, когда те уже пытались преодолеть заградительный забор. Чтобы их остановить, правоохранителям пришлось произвести несколько упреждающих выстрелов. В результате 10 мужчин задержаны, на них составлены материалы об админправонарушениях", - говорится в сообщении.



