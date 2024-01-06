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Задержаны 10 мужчин, пытавшихся нелегально попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Буковине пограничники задержали десять мужчин, пытавшихся преодолеть заградительный забор и попасть в Румынию.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на Буковине пограничники зафиксировали движение нескольких человек в сторону государственной границы с Румынией. Группа реагирования застала нарушителей, когда те уже пытались преодолеть заградительный забор. Чтобы их остановить, правоохранителям пришлось произвести несколько упреждающих выстрелов. В результате 10 мужчин задержаны, на них составлены материалы об админправонарушениях", - говорится в сообщении.

Задержаны 10 мужчин, пытавшихся нелегально попасть в Румынию, - Госпогранслужба 01
Задержаны 10 мужчин, пытавшихся нелегально попасть в Румынию, - Госпогранслужба 02
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Топ комментарии
+30
Схоже, Україна отримає новий європейський транспортний коридор.

Румунські ЗМІ повідомляють, що близько 3000 працівників та сотня автомобільної техніки у режимі 24/7 продовжують будівництво автомагістралі від Бухаресту до українського кордону.🤝

Ця автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.
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06.01.2024 15:43
+21
Сцикуни.
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06.01.2024 15:38
+16
нащадки Остапа Ібрагімовича.
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06.01.2024 15:38
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Волоцюги
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06.01.2024 15:37 Ответить
нащадки Остапа Ібрагімовича.
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06.01.2024 15:38 Ответить
Остап не був сцикуном і тільки в кінці проривався в Румунію , коли його
повністю почистили
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06.01.2024 15:46 Ответить
Бранзулетка!
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06.01.2024 17:55 Ответить
Сцикуни.
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06.01.2024 15:38 Ответить
"румуни"
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06.01.2024 15:41 Ответить
Ті, хто душею кацапи, але жити бажають у Європі!,(,
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06.01.2024 17:14 Ответить
А те два десятка, которые в Тисе утонули, тоже? Все не "сцикуни" на цензоре обитают?
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06.01.2024 15:53 Ответить
"А те два десятка, которые в Тисе утонули" були гірші за гівно, бо навіть гівно не тоне... Божим промислом.
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06.01.2024 16:28 Ответить
Ті що в Тисі потонули ще й до всього того ідіоти.
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06.01.2024 16:29 Ответить
Схоже, Україна отримає новий європейський транспортний коридор.

Румунські ЗМІ повідомляють, що близько 3000 працівників та сотня автомобільної техніки у режимі 24/7 продовжують будівництво автомагістралі від Бухаресту до українського кордону.🤝

Ця автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.
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06.01.2024 15:43 Ответить
Як не дивно, Румунія виявилася Україні ближчою ніж Польща.
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06.01.2024 17:15 Ответить
І грошей на транзиті заробить немало....
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06.01.2024 18:09 Ответить
Рашісти на Росії знову почали погрожувати ударами Румунії
https://youtu.be/lWy20Y4Cp7o
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06.01.2024 17:20 Ответить
Не цитуйте всіляку маячню - подивіться на мапу і побачите де Бухарест а де морські порти. До речі, Досить добра автострада вже побудована, але частково з Константи в напрямку України. ЇЇ треба лише трохи дотягнути до кордону.
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06.01.2024 20:57 Ответить
Збирайтесь вже до купи,та біжіть всі через кордон ,що ви бігаєте по десять,пару тисяч зберіться та біжіть.
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06.01.2024 15:44 Ответить
і поставити на кордоні кулеметний загон ім. Отамана Сірка.....

щоб на чужинах гівно не плодили
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06.01.2024 15:56 Ответить
Там і так більше ніж на сході України "кулеметників",ловлять рибу .
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06.01.2024 17:30 Ответить
прям як ти прориватися?
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06.01.2024 16:03 Ответить
Мене не впіймати
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06.01.2024 17:25 Ответить
Нікому
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06.01.2024 17:27 Ответить
Ніколи
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06.01.2024 18:25 Ответить
- Траяску Романиа Маре!

Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.

- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…

Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.

- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
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06.01.2024 15:44 Ответить
закон почитай . максимально штраф . а от за підробку документів можуть посадити
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06.01.2024 15:55 Ответить
У 1676 р. після кривавого бою, з Криму на материкову частину України Сірко вивів коло 7-10 тисяч колишніх невільників. Проте частина визволених бранців та бранок потурчилася, не бажали повертатися у рідні краї, а воліла залишитися жити в Криму. Іван Сірко довго вмовляв їх не зраджувати материнську землю, однак вмовляння не подіяли. Кошовий тоді сказав, щоб всі хто хоче залишитися з татарами, можуть йти до Криму. Близько трьох тисяч обусурманених українців пішла назад. Сірко віддав свій найтяжчий наказ.

Тому хто відцурався рідної Батьківщини, нема місця на землі. Потурнаки стали ворогами України, їхні діти та онуки виростуть татарами та прийдуть плюндрувати українську землю, щоб цього не сталося їх треба всіх вбити.
Самійло Величко нам залишив слова Івана Сірка сказані ним перед мертвим людьми Простіть нам, браття, а самі спіть тут до страшного суду Господнього замість того, щоб розмножатися вам у Криму між бусурманами на наші християнські молодецькі голови і на свою вічну без хрещення погибель». Величко С. Літопис. - Т. 2. - С. 191.
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06.01.2024 15:53 Ответить
А потім ці молодецькі християнські голови лягли на триста років під русню.
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06.01.2024 16:13 Ответить
не пам"ятаю хто у українських націоналістів пропонував так само почистити українську націю... уже в XX ст.

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06.01.2024 16:33 Ответить
Але ж Роксоляна теж збасурманилась, її діти та онуки були турками і ми раділи за неї
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06.01.2024 16:55 Ответить
Роксоляна - ото щастя для України
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06.01.2024 18:09 Ответить
Самі діди за 50...
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06.01.2024 15:55 Ответить
а ти сикло завидиш їм?
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06.01.2024 15:57 Ответить
хіба що молодості
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06.01.2024 15:58 Ответить
я в свої 18 ,дурнику вже був в складі тих хто їх затримує,правда 35 рочків тому
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06.01.2024 16:04 Ответить
та да, навіть через замилення морщини світяться
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06.01.2024 15:58 Ответить
Блин, я только могу себе представить сколько не затримуют. Безуглая вшла с инициативой платить погранцам по штуке баксов за каждій скальп ухилянта. Я З НЕЮ ЗГОДЕН!
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06.01.2024 15:55 Ответить
ніхто не заважає безмозлій своїм прикладом показати як треба Батьківщину любити під Авадіївкою
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06.01.2024 16:04 Ответить
Бігуців треба вражати у правах. Але спочаку 10 років від щирого серця
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06.01.2024 16:08 Ответить
Чекаю адвокатів ухилянтської банди. Щось сьогодні чи запізнюються, чи по чіпкам вже розсілися. Заодно заскриню нову хвилю ніків, які витягнуть з підвалу, а після срачу знову в будку.
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06.01.2024 16:10 Ответить
Я теж, дня два назад їх було як китайців...
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06.01.2024 16:15 Ответить
Ніки попалили. Зараз шукають інші. А позавчорашні на склад, на перетримку. Ольгінці 24/7 працюють. Хоча, можливо, пересменка.
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06.01.2024 16:18 Ответить
Сьогодні вони віддихають. пєсков новій коханці нову яхту купляє,вирішив один день ботів у безоплатну відпустку відправити,щоб грошенят накопичити
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06.01.2024 16:32 Ответить
А як же вони "столовацца" будуть?
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06.01.2024 16:35 Ответить
Ви тут свої войовничі коменти мабудь всі з одного дивану пишите.
Яка ціль у так званих ухилянтів? Щоб замість них воював хтось іншій? Так? Ви же тут регулярно строчите свої войовничі коменти, відправляючи всіх на нуль. Всіх, окрім себе. То ж чим ви відрізняєтеся від тих ухилянтів?
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06.01.2024 19:03 Ответить
Четвертий.
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06.01.2024 19:06 Ответить
Молодець, що навчився рахувати до 4-х у свої то 40 років. Твої батьки мабуть дуже тобою пишаються.
Так що по суті питання, ухилянт? Є що відповісти?
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06.01.2024 19:15 Ответить
Шкода людей, треба було шест взяти, щоб паркан просто перестрибнути.
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06.01.2024 16:12 Ответить
Країна мрій в гівні в війні в брехні в корупції і дебілами у владі
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06.01.2024 16:15 Ответить
Перший адвокат з'явився. Бо Артем4чік поки що із-за вугла почав.
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06.01.2024 16:31 Ответить
Ну цей хоч тиждень тому зареєструвався, уже хоч якийсь "авторитет" має
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06.01.2024 16:33 Ответить
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06.01.2024 16:38 Ответить
На жаль, вони мають і ніки багаторічної давнини. Думаю, не тільки для цього сайту. Реєструються на всяк випадок сотні ніків, які використовуються у потрібні моменти. Потім знову на склад. На новинах з мобілізацією чи ухилянтами ми їх бачимо, а на інших вони не коментують місяцями.
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06.01.2024 16:39 Ответить
вони тут взагалі то з 2013 року ще,їх тут як гною
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06.01.2024 16:42 Ответить
Так і є. Для багатьох це робота, Для інших кацапів це служба. Заступив, одержав пару ніків, методичку. І від забору до обіду. Спалився, то прапор клаву на голові розіб'є.
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06.01.2024 16:46 Ответить
Другий.
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06.01.2024 17:15 Ответить
"Побудували в державі концтабір" --- так ті ж ухилянти і будували таку державу 30 років в тому числі також. І я більш ніж упевнений,що ті хто тікають,роблять собі різні інвалідності,мутки,договорюються з коррупціонерами про втечі не перший день цим займаються і з цим знайомі, і на свому віці живучи в Україні мали з цим справу неоднократно,тобто давали взятки,мутили різні схеми і так далі. Тобто були безпосередньо задіяні в тому гівні що творилося в країні. А тепер ноги в руки і драпати? Ніхера!!! Стояти!!! За усі пройоби потрібно відповідати. Зєбатися не вийде. Усі хто 30 років розводив гівно,будував гівнодержаву мають відповісти. І влада і ухилянти,без розбору
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06.01.2024 18:17 Ответить
Навішо за них взагалі писати, бігли, біжать і будуть бігти, і кожного разу за цеписати?
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06.01.2024 16:30 Ответить
ловили дрг-шніків, ловили, а вони не ловляться...
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06.01.2024 16:32 Ответить
Третій.
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06.01.2024 17:16 Ответить
Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання, вважає, що президент Зеленський самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків згідно з законодавством та Конституцією у контексті управління державою і безпосередньо цієї тези - мобілізація
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-pershu-chergu-tse-vidpovidalnist-prezidenta-zelenskogo-yak-verkhovnogo-golovnokomanduvacha-ofitser-zsu-lapin-pro-mobilizatsiyu
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06.01.2024 16:51 Ответить
Це демократія. Відсутність патріотизму, обов'язку: я нічого не должен, а я не піду, я не хочу, свобода, не ущемляйте,- врозтіч. І автократія, казарма, вбивання в мозґи, долг, родіна, на амбразуру, вря! - і всі як одно, і ніхто не пікне. Демократія шлях в нікуди, кисіль, без хребта
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06.01.2024 17:03 Ответить
і вже ніхто нічого не зробить, то те покоління, що: я не хочу! то добре! дай! на! ще дай! бери ще! я не должен! добре! уроки вчити не хочу! не треба уроків! того, цього не хочу! не ущемляйте дитину, не обмежуйте свободу! а японці дітей не сварять! А тепер зберіть це в єдиний солідарний народ
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06.01.2024 17:11 Ответить
Ну так ви і погано виховали "те покоління". А якщо сейозно - досить цієї маячні. В 2014-му і на початку 2022-го черги були на захист країни і молоді було повно. Про це всі раптом забули, бо вигідно мати часткову амнезію. Солдафони хочуть загнати мільйонів десять на війну. Тільки солдафони не можуть усвідомити одне: будуть гроші на утримання і будуть гроші на озброєння та техніку - буде діло
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06.01.2024 17:51 Ответить
йолопи . ..кордон треба перетинати коли Повітряна тривога ..Шукали сховище в Румунії ..Але з 1 січня 2024 року влада підвищила скддям зарплатню на 100% ..Як думаєте чого грошів багато у бюджеті з'явилось ...Буде цікаво коли поліції збільшать зарплатню . Щоб зрозуміти коли почнеться план "Б"
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06.01.2024 17:24 Ответить
лиц не видно, но скорее всего хлопцы до 30 рокив, генофонд нации
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06.01.2024 18:27 Ответить
Знову стадо ******* виловили. Як казав один коуч: "****** сбиваются в стаи"
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06.01.2024 18:29 Ответить
це ті що верещать коли їх брутально виловлюють тцк
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06.01.2024 18:42 Ответить
- правоохоронцям довелося зробити кілька попереджувальних пострілів -

Виходить, стріляти прикордонники вміють. Це дуже корисно у воюючій країні.

Кацапи будуть раді побачити на фронті всіх тих, кого впіймали та загнали силоміць, з них такі вояки будуть, як з г1вна куля - або дезертують, або в полон здадуться. Чому б їх не відпускати з забороною в'їзду років на 10? Або з позбавленням права голосувати та будь-яких пільг на той же термін? Можна ще штраф виписати великий. Чи краще їх посадити і годувати за бюджетний кошт, коли грошей і так не вистачає?
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06.01.2024 20:30 Ответить
https://m.censor.net/ua/news/3466035/yayitsya_dlya_minoborony_po_17_grn_postachalnytsya_harchiv_dlya_zsu_glynyana_kupyla_goteli_v_horvatiyi
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06.01.2024 22:11 Ответить
 
 