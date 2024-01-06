Последствия российских обстрелов Купянска: ранена женщина, повреждена жилищная и образовательная инфраструктура. ФОТОрепортаж

В результате обстрелов оккупантами 6 января г. Купянск на Харьковщине ранена мирная жительница, повреждена жилая и образовательная инфраструктура.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"6 января около 00:30 российские военные из РСЗО обстреляли г. Купянск. Были повреждены здание школы и жилые дома. Получила ранение 60-летняя женщина.

В течение ночи враг продолжил обстрел города. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, 5-этажный жилой дом, детский сад", - говорится в сообщении.

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