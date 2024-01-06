По меньшей мере 6 человек получили ранения в результате обстрела оккупантами Покровска, еще 3 человека могут находиться под завалами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты обстреляли частный сектор города Покровска в Донецкой области, есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрела Покровска. Под удар попал частный сектор города - разрушены 6 домов. Вероятно, под завалами домов еще могут находиться три человека. На месте работают органы власти, полиция и спасатели", - говорится в сообщении.
Кроме того, начался пожар в Ровное Мирноградской громады. Информация о пострадавших не поступала.
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Дмитрий Питалов d7355999
показать весь комментарий06.01.2024 16:56 Ответить Мне нравится 0
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