По меньшей мере 6 человек получили ранения в результате обстрела оккупантами Покровска, еще 3 человека могут находиться под завалами. ФОТО

Оккупанты обстреляли частный сектор города Покровска в Донецкой области, есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрела Покровска. Под удар попал частный сектор города - разрушены 6 домов. Вероятно, под завалами домов еще могут находиться три человека. На месте работают органы власти, полиция и спасатели", - говорится в сообщении.

Кроме того, начался пожар в Ровное Мирноградской громады. Информация о пострадавших не поступала.

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