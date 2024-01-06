Из-под завалов дома в Покровске удалось спасти одного человека, поисковая операция продолжается. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Покровский район Донецкой области подвергся многочисленным обстрелам сегодня вечером.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"В Покровске идет поисковая операция - из-под завалов дома удалось спасти одного человека. Вероятно, под руинами до сих пор находятся еще 2 человека", - написал он.
Кроме того, в Зверевом Покровской громады повреждены 6 частных домов.
В Ровно Мирноградской громады россияне обстреляли дом, в котором, вероятно, находилась семья из 6 человек. Обстоятельства обстрелов выясняются.
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ось ці фото виставте перед кацапською виставкою про "вазраждьонний Маріуполь" в італійській Модені
Що їх там тримає