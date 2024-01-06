Из-под завалов дома в Покровске удалось спасти одного человека, поисковая операция продолжается. ФОТОрепортаж

Покровский район Донецкой области подвергся многочисленным обстрелам сегодня вечером.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"В Покровске идет поисковая операция - из-под завалов дома удалось спасти одного человека. Вероятно, под руинами до сих пор находятся еще 2 человека", - написал он.

Кроме того, в Зверевом Покровской громады повреждены 6 частных домов.

В Ровно Мирноградской громады россияне обстреляли дом, в котором, вероятно, находилась семья из 6 человек. Обстоятельства обстрелов выясняются.

Смотрите также: По меньшей мере 6 человек получили ранения в результате обстрела оккупантами Покровска, еще 3 человека могут находиться под завалами. ФОТО







