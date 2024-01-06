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обстрел (20144) Донецкая область (7133) Покровск (83)

Из-под завалов дома в Покровске удалось спасти одного человека, поисковая операция продолжается. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Покровский район Донецкой области подвергся многочисленным обстрелам сегодня вечером.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"В Покровске идет поисковая операция - из-под завалов дома удалось спасти одного человека. Вероятно, под руинами до сих пор находятся еще 2 человека", - написал он.

Кроме того, в Зверевом Покровской громады повреждены 6 частных домов.

В Ровно Мирноградской громады россияне обстреляли дом, в котором, вероятно, находилась семья из 6 человек. Обстоятельства обстрелов выясняются.

Смотрите также: По меньшей мере 6 человек получили ранения в результате обстрела оккупантами Покровска, еще 3 человека могут находиться под завалами. ФОТО

Из-под завалов дома в Покровске удалось спасти одного человека, поисковая операция продолжается 01
Из-под завалов дома в Покровске удалось спасти одного человека, поисковая операция продолжается 02
Из-под завалов дома в Покровске удалось спасти одного человека, поисковая операция продолжается 03
Из-под завалов дома в Покровске удалось спасти одного человека, поисковая операция продолжается 04
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руZZкій мір асвабаждаєт Бамбас

ось ці фото виставте перед кацапською виставкою про "вазраждьонний Маріуполь" в італійській Модені
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06.01.2024 17:43 Ответить
Ще в таких халупах живуть.
Що їх там тримає
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06.01.2024 18:05 Ответить
 
 