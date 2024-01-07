"Очень похожи на ракеты с парадов в КНДР": прокуратура показала, чем россияне ударили по Харькову 2 января. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Харькове исследуют уцелевшую хвостовую часть ракеты, которую РФ могла получить из КНДР: визуально она похожа на "Искандер", однако есть некоторые технические отличия, кроме того, эксперты отмечают, что ракета была собрана не столь качественно.
Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
6 января он показал обломки ракет, которыми россияне обстреливали Харьков 29 декабря – 2 января, в частности обломки ракеты, ударившей по центру города, недалеко от площади Свободы.
"При ударе от нее остались очень большие части, в частности, и хвостовая часть, по которой мы смогли понять, что это нетипичная ракета "Искандер". Какими ракетами били – такими же или нет (во время всех ударов последних дней, - ред.) – сейчас не могу сказать, поскольку во время других попаданий остались мелкие части, по которым невозможно отличить, "Искандер" или очень похожая на него ракета. Проводятся экспертизы", – рассказал спикер прокуратуры.
Чубенко отметил, что раньше не фиксировались случаи, когда россияне пытались скрыть маркировку ракет, которыми обстреливали Харьковщину.
"Попытка затереть номера на определенных деталях свидетельствует о желании скрыть информацию об этой ракете. К тому же по внутреннему оборудованию мы видим: надписи внутри не очень аккуратны, сделаны вразнобой. Обычно в таких ракетах, сделанных и в Советском Союзе, и уже в России, надписи очень аккуратные, все сделано очень тщательно, кое-где нанесены даже фамилии работников завода, чтобы установить ответственных – кто именно и что делал. Здесь же такого нет. И те надписи, цифры, аббревиатуры, которые есть, они разнотипны", – рассказал Чубенко.
Эксперты сомневаются не только из-за качества, добавил он, установлено, что есть технические отличия.
"Эта ракета немного больше, чем "Искандер", буквально на 10 мм в диаметре. Отличается внутренне: это обмотка проводов, поскольку на "Искандере" есть защита от РЭБ, специальное управление. Здесь оно отсутствует, здесь провода просто идут внутри этой ракеты ", - сказал Чубенко.
Есть и другие технические отличия. Однако сказать точно, что это ракета корейского производства специалисты не могут. В прокуратуре предполагают: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, либо это может быть ракета, изготовленная другой страной.
"По той информации, которая есть в сети Интернет, за фото из северокорейских парадов, за соплами, за задней частью этой ракеты – она очень похожа. И, действительно, северокорейская ракета производилась на базе "Искандера". Именно поэтому мы склоняемся к версии, что, возможно, это ракета, которую предоставила Северная Корея. Но хочу заметить, что прямых доказательств, чтобы утверждать, что это Северная Корея, или какая-то другая страна предоставила, сейчас нет", - отметил Чубенко.
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Про 73% - волають ті, хто й голосував.
Калькулятор та статистика у поміч.
Hope 2024 will be different.....
Хочте в Україні таке влаштувати?
1 Политическая воля.
2. Деньги
3. НЕ ПИЗЗДИТИ ГРОШІ У ДЕРЖАВИ
Я верю в лучшее, порядочность, деда мороза, политическую волю ЕС. Наличие денег.
А снарядов, которые в прошлом веке подростки точили, нет.
Их просто не может быть. Потому что производство взрывчатых веществ вредно для экологии. Потому что (условно) сталь плавить на солнечных батареях не получится. Потому что в Германии (если вы оттуда) в преддверии войны, закрылся очередной металлургический завод. Потому что Маск спутников больше клепает, чем США может сегодня Абрамсов собрать. Всё похерено. Бесповоротно.
В 6-десятых американские астронавты по луне ходили. Сегодня для всего человечества это отдалённые планы.
Нужны университеты, которые будут учить учителей. Которые в свою очередь выучат инженеров, которые придумают станки на которых будут выпускать станки для производства ракет.
А во время войны дебетовую карточку даже в .... не засунешь.
Они бы все наблюдали, как вместо выполнения Минских договорённостей глубокоуважаемые мною Петр Алексеевич и Кровавый Пастор клепали тысячи ракет. А МАГАТЭ приветствовало вступление Украины в клуб ядерных держав.
Всю каденцию Порошенко Запад (Америка Трампа дистанцировалась) прошла под давлением Запада к прекращению войны ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Никто бы не дал произвести тысячи ракет
Нажаль "розумний" нарід (не без "допомоги северного брата" - любий през лиш не Порох") не дав цим всім планам збутися - бо хотілось "мирняка" з вбивцями і "хоть поржать" по-приколу.
Возможно, я всегда буду считать это потерянным шансом для своей страны
Про це пише Berlingske з посиланням на міністерство оборони країни.
Данія мала поставити перші шість літаків до початку 2024 року. Але тепер доставка очікується у другому кварталі цього року
Хтось з придуркуватої влади навів ворога на наші оборонні підприємства. Оце шокує.
А не те що товстий Ин поділився ракетами з дружбаном по диктаторству хайлом.
Вот почему их племена всегда такие: сначала наделать пуйню а думать потом...
И православный сталинизм х##ла и кндр и со временем ублюдочную "кнр" (днр)
1) Ничего ! ! ! . ракеты без Королева нелетают (умер) , а батутного выгнали из воровства на постройке восточного . Борисов для этого очень тупой (мало быть жопализом к путину ), чтобы руководить космической отраслю.
2) авиадвигателей немогут слепить без "мотор сичь" ибо украсть нигде неудается .И на етом заканчиваютя верталеты .
3 ) транспортная авиция на упадке . Под забором десятки антеев -как доноры для несколько летающих Ан-124 и других.
Для этого и пробовали сначала под разными предлогами разружить Украну , и украинцам нравилось ходить на службу и получать зарплату . Но после Майдана пришел ко власти Порошенка и начал заного сколачивать вооружоные силы .
Москвобада планы рушились подмять интелектуальныий потенциал украинцев подмять под себя . Порошенко стал врагом народа № 1. И кинулис с помощю воров и аферистов менять ситуацию. Избрали артиста . И теперь имеют то избрали .
Уважаемый Mod Dom писал о политической воле и деньгах, это тот случай. В прессе он описывался. По моему в Ульяновск, приглашали работников с Мотор сич. На моторостроительный завод. Станки европейские, такие же самые (только новее) Контракт 3 года, зарплата в то время 150-200 тысяч жильё. Всё ноу-хау, а это самое главное - частности и детали которые не отмеченные на чертежах они привезли в своих головах. Умеют они делать и двигатели и самолёты. Медленно, мало, но делают. Проблемы у них с сертификацией. Но это для выхода на закрытые европейские рынки.
А от чому самі українці такі круті 2 роки не можуть свої ракети мати - це взагалі питання на мільйон.