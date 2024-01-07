"Очень похожи на ракеты с парадов в КНДР": прокуратура показала, чем россияне ударили по Харькову 2 января. ФОТОрепортаж

В Харькове исследуют уцелевшую хвостовую часть ракеты, которую РФ могла получить из КНДР: визуально она похожа на "Искандер", однако есть некоторые технические отличия, кроме того, эксперты отмечают, что ракета была собрана не столь качественно.

Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

6 января он показал обломки ракет, которыми россияне обстреливали Харьков 29 декабря – 2 января, в частности обломки ракеты, ударившей по центру города, недалеко от площади Свободы.

"При ударе от нее остались очень большие части, в частности, и хвостовая часть, по которой мы смогли понять, что это нетипичная ракета "Искандер". Какими ракетами били – такими же или нет (во время всех ударов последних дней, - ред.) – сейчас не могу сказать, поскольку во время других попаданий остались мелкие части, по которым невозможно отличить, "Искандер" или очень похожая на него ракета. Проводятся экспертизы", – рассказал спикер прокуратуры.







Чубенко отметил, что раньше не фиксировались случаи, когда россияне пытались скрыть маркировку ракет, которыми обстреливали Харьковщину.

"Попытка затереть номера на определенных деталях свидетельствует о желании скрыть информацию об этой ракете. К тому же по внутреннему оборудованию мы видим: надписи внутри не очень аккуратны, сделаны вразнобой. Обычно в таких ракетах, сделанных и в Советском Союзе, и уже в России, надписи очень аккуратные, все сделано очень тщательно, кое-где нанесены даже фамилии работников завода, чтобы установить ответственных – кто именно и что делал. Здесь же такого нет. И те надписи, цифры, аббревиатуры, которые есть, они разнотипны", – рассказал Чубенко.

Эксперты сомневаются не только из-за качества, добавил он, установлено, что есть технические отличия.

Читайте также: Оккупанты били по Харькову ракетами не российского производства, - Синегубов

"Эта ракета немного больше, чем "Искандер", буквально на 10 мм в диаметре. Отличается внутренне: это обмотка проводов, поскольку на "Искандере" есть защита от РЭБ, специальное управление. Здесь оно отсутствует, здесь провода просто идут внутри этой ракеты ", - сказал Чубенко.

Есть и другие технические отличия. Однако сказать точно, что это ракета корейского производства специалисты не могут. В прокуратуре предполагают: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, либо это может быть ракета, изготовленная другой страной.

"По той информации, которая есть в сети Интернет, за фото из северокорейских парадов, за соплами, за задней частью этой ракеты – она очень похожа. И, действительно, северокорейская ракета производилась на базе "Искандера". Именно поэтому мы склоняемся к версии, что, возможно, это ракета, которую предоставила Северная Корея. Но хочу заметить, что прямых доказательств, чтобы утверждать, что это Северная Корея, или какая-то другая страна предоставила, сейчас нет", - отметил Чубенко.