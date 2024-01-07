РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9171 посетитель онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
16 636 91
КНДР (669) ракеты (2721) Харьковщина (4125)

"Очень похожи на ракеты с парадов в КНДР": прокуратура показала, чем россияне ударили по Харькову 2 января. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Харькове исследуют уцелевшую хвостовую часть ракеты, которую РФ могла получить из КНДР: визуально она похожа на "Искандер", однако есть некоторые технические отличия, кроме того, эксперты отмечают, что ракета была собрана не столь качественно.

Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

6 января он показал обломки ракет, которыми россияне обстреливали Харьков 29 декабря – 2 января, в частности обломки ракеты, ударившей по центру города, недалеко от площади Свободы.

"При ударе от нее остались очень большие части, в частности, и хвостовая часть, по которой мы смогли понять, что это нетипичная ракета "Искандер". Какими ракетами били – такими же или нет (во время всех ударов последних дней, - ред.) – сейчас не могу сказать, поскольку во время других попаданий остались мелкие части, по которым невозможно отличить, "Искандер" или очень похожая на него ракета. Проводятся экспертизы", – рассказал спикер прокуратуры.

Очень похожи на ракеты с парадов в КНДР: прокуратура показала, чем россияне ударили по Харькову 2 января 01
Очень похожи на ракеты с парадов в КНДР: прокуратура показала, чем россияне ударили по Харькову 2 января 02
Очень похожи на ракеты с парадов в КНДР: прокуратура показала, чем россияне ударили по Харькову 2 января 03

Чубенко отметил, что раньше не фиксировались случаи, когда россияне пытались скрыть маркировку ракет, которыми обстреливали Харьковщину.

"Попытка затереть номера на определенных деталях свидетельствует о желании скрыть информацию об этой ракете. К тому же по внутреннему оборудованию мы видим: надписи внутри не очень аккуратны, сделаны вразнобой. Обычно в таких ракетах, сделанных и в Советском Союзе, и уже в России, надписи очень аккуратные, все сделано очень тщательно, кое-где нанесены даже фамилии работников завода, чтобы установить ответственных – кто именно и что делал. Здесь же такого нет. И те надписи, цифры, аббревиатуры, которые есть, они разнотипны", – рассказал Чубенко.

Эксперты сомневаются не только из-за качества, добавил он, установлено, что есть технические отличия.

Читайте также: Оккупанты били по Харькову ракетами не российского производства, - Синегубов

"Эта ракета немного больше, чем "Искандер", буквально на 10 мм в диаметре. Отличается внутренне: это обмотка проводов, поскольку на "Искандере" есть защита от РЭБ, специальное управление. Здесь оно отсутствует, здесь провода просто идут внутри этой ракеты ", - сказал Чубенко.

Есть и другие технические отличия. Однако сказать точно, что это ракета корейского производства специалисты не могут. В прокуратуре предполагают: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, либо это может быть ракета, изготовленная другой страной.

"По той информации, которая есть в сети Интернет, за фото из северокорейских парадов, за соплами, за задней частью этой ракеты – она очень похожа. И, действительно, северокорейская ракета производилась на базе "Искандера". Именно поэтому мы склоняемся к версии, что, возможно, это ракета, которую предоставила Северная Корея. Но хочу заметить, что прямых доказательств, чтобы утверждать, что это Северная Корея, или какая-то другая страна предоставила, сейчас нет", - отметил Чубенко.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+42
Якась срана північна корея ракети штампує, а ми вже 10 років яйця чухаємо та співаємо сумних пісень.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:03
+34
Мабудь, припускаю, у Північної Кореї немає стільки зрадників у владі..... :/
показать весь комментарий
06.01.2024 18:05
+24
отож... щойно у Бутусова прочитав допис людини по мотивам вчорашнього стріму. Цитата: "Держава робить все, щоб мінометні міни в Україн не вироблялись" Тож якого *** зе-******** будуть дбати за ракети?
показать весь комментарий
06.01.2024 18:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже пох.. піста раССеї..
показать весь комментарий
06.01.2024 17:59 Ответить
То ж Пупс не даром з виплодком на ракетному заводі відосік запиляв! що тут ще гадать...
показать весь комментарий
06.01.2024 18:00 Ответить
Якась срана північна корея ракети штампує, а ми вже 10 років яйця чухаємо та співаємо сумних пісень.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:03 Ответить
Мабудь, припускаю, у Північної Кореї немає стільки зрадників у владі..... :/
показать весь комментарий
06.01.2024 18:05 Ответить
Бо там смертна кара є. Була б у нас - сволота б 10 разів думала.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:34 Ответить
Ну так ну так - шановна пані історію трохи почитайте, і тоді ви будете сильно здивовані шо ви не праві.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:45 Ответить
Трохи читала, навіть більше. І на що шановний пан натякає?
показать весь комментарий
06.01.2024 19:02 Ответить
Смертна кара не є панацеєю .
показать весь комментарий
06.01.2024 19:06 Ответить
А тут не лікувати, а викорінювати треба.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:15 Ответить
В Китаї смертна кара за корупцію - і шо а ніц , корупція не зменшилась + корупція стала розумнішою ( бо почали придумувати більш замудренні схеми шоб не попастися ).
показать весь комментарий
06.01.2024 19:21 Ответить
Однак корупцію в Китаї ніяк не порівняти з нашою, хоч і населення там у десятки разів більше.
показать весь комментарий
06.01.2024 20:14 Ответить
То ви просто про Китай нічого не знаєте, ну і про корупцію у Китаї як наслідок.
показать весь комментарий
06.01.2024 20:46 Ответить
Тоді Червінський, Сенцов і багато інших патріотів були б вже розстріляні, а не сиділи роками у в'язниці чи під домашнім арештом. Прості рішення - для дебілів, перепрошую. Для 73%. Починайте, нарешті, думати!
показать весь комментарий
06.01.2024 19:15 Ответить
То й думайте. Нєфіг свої 73% переводити на інших. Вчіться рахувати.

Про 73% - волають ті, хто й голосував.

Калькулятор та статистика у поміч.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:20 Ответить
срану північну корею никто не бомбит (а должны были бы), тому и и клепают.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:06 Ответить
Нас скрізь ******** тільки 2 роки
показать весь комментарий
06.01.2024 18:08 Ответить
потому сравнение с кореей сейчас неуместно
показать весь комментарий
06.01.2024 18:20 Ответить
Частіше собі це повторюй.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:22 Ответить
ха! А як тобі срано-сцяті хусити які ракети пуляють?
показать весь комментарий
06.01.2024 18:07 Ответить
Ті взагалі з водопровідних труб ракети клепають
показать весь комментарий
06.01.2024 18:10 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2024 18:13 Ответить
отож... щойно у Бутусова прочитав допис людини по мотивам вчорашнього стріму. Цитата: "Держава робить все, щоб мінометні міни в Україн не вироблялись" Тож якого *** зе-******** будуть дбати за ракети?
показать весь комментарий
06.01.2024 18:22 Ответить
Які які - з наліпкою "Вироблено в Ірані".
показать весь комментарий
06.01.2024 22:28 Ответить
Просто наші яйця вони по 27
показать весь комментарий
06.01.2024 18:54 Ответить
ну ну -називати "сраною" якщо вона випускае стільки видів озброення. що і багато сьогоднішніх країн ЕС то такого ще не доросли...- ми можем говорити і про якість , і інше - але там мествоенпром поставлений на 24/7/365....-кацапи уже там побираються... так -там як і у фашистській німечині перед 2 світовою, лозунг гармати замість масла- але...
показать весь комментарий
06.01.2024 20:16 Ответить
У 2017 році в The New York Times була стаття про участь Південмашу в ракетній програмі КНДР. Південмаш спростував цю інформацію, іншим джерелом технологій на думку авторів статті могло бути НВО "Енергомаш" м. Хімки......
показать весь комментарий
06.01.2024 22:12 Ответить
NATO in 2023 - 🙈🙉🙊.
Hope 2024 will be different.....
показать весь комментарий
06.01.2024 18:04 Ответить
Точно, НАТО винувато
показать весь комментарий
06.01.2024 19:17 Ответить
А помню как ржали с этих ракет как и с самих парадах в КНДР. Смешно щас?
показать весь комментарий
06.01.2024 18:05 Ответить
З іранських дронів теж ржали, а потім стало не до сміху. Тепер обстріли ракетами від ина на фоні заяв США про зменшення допомоги, особливо в частині ракет до Петріотів...
показать весь комментарий
06.01.2024 18:10 Ответить
а нельзя ее починить и взад перекинуть?
показать весь комментарий
06.01.2024 18:05 Ответить
Северокорейские бабуины сумели производить аналоги искандеров а наши вченые только обещаниями кормят уже 30 лет. Неужели мозгов не хватает скопировать даже такое примитивное говно которое хотя бы летело в сторону мацквы
показать весь комментарий
06.01.2024 18:05 Ответить
Для Украины видимо баллистика -это невиданные инопланетные технологии. Весь мир может их делать, в концлагерях рейха 80 лет назад делали, а в Украине - не могут. Просто *********** позор огромных масштабов
показать весь комментарий
06.01.2024 18:09 Ответить
Наверное для етого нужно наших чиновников и мажориков тоже нужно было не за границу выпускать под разными льготными программами а в концлагеря посадить. Может тогда они чесаться будут. А так сейчас ездишь мимо ихних дворцов везде темно и тишина. Су****ки разбежались как крысы с Украины вместе с семьями и с Мальдив наблюдают как холопы которых они всю жизнь грабили теперь барахтаются и защищают шапками ихние дворцы и заводы.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:22 Ответить
У нас є новий винахід(2017р) орбітальний ракетоносій Циклон-4 може нести корисний вантаж 6 тонн її можно запускати як МБР після допрацювання. вартість 24млн.(Її прототип бойова міжконтинентальна балістична ракета Р-36орб.)
показать весь комментарий
06.01.2024 18:55 Ответить
І що ви будете закидати? 6 тонн тротилу?
показать весь комментарий
06.01.2024 19:08 Ответить
так можна з роздільними боеголовками на 10 шт ,як зроблено в Р-36М.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:15 Ответить
Це як 10 ФАБів по 500 кг вибухівки,потужно.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:18 Ответить
Це була б бомба!
показать весь комментарий
06.01.2024 19:20 Ответить
Саме так.Але унас є проблема в реалізації 1Лідер 2різні контролюючі органи про що казав Бутусовhttps://youtu.be/zzf9M44CC4c
показать весь комментарий
06.01.2024 19:28 Ответить
Та вже зрозуміло,але нічого не поробиш
показать весь комментарий
06.01.2024 20:18 Ответить
На то вони і концлагеря, що там за миску супу робитимуть все що скажуть і коли скажуть. І там навіть на думку не прийде жалітись, що когось не випускають з країни...
Хочте в Україні таке влаштувати?
показать весь комментарий
06.01.2024 21:21 Ответить
Між іншим в Україні вироблялася балістика.......Наприклад 48H6. Інформація з відкритих джерел...
показать весь комментарий
06.01.2024 22:22 Ответить
В Южной Корее не бабуины, а в Северной бабуины? Политический режим никак не влияет на качество мозгов. Для производства таких ракет нужны только две вещи:
1 Политическая воля.
2. Деньги
показать весь комментарий
06.01.2024 18:12 Ответить
На 73% вплинув саме політичний режим
показать весь комментарий
06.01.2024 18:47 Ответить
І ще Ви забули про один найголовніший пункт
3. НЕ ПИЗЗДИТИ ГРОШІ У ДЕРЖАВИ
показать весь комментарий
06.01.2024 18:49 Ответить
Ну мав совок і волю і бабоси але все одно відставав від Заходу.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:09 Ответить
У ВПК не відстав від Заходу, радянські запаси досі використовуються. Совок розвалився через якість життя
показать весь комментарий
06.01.2024 19:12 Ответить
Відставав - і компесував це кількістью .
показать весь комментарий
06.01.2024 19:24 Ответить
Скільки вам рочків?
показать весь комментарий
06.01.2024 20:47 Ответить
У 3-4 рази більше, ніж тобі, малюк
показать весь комментарий
06.01.2024 21:01 Ответить
Не дивно, що ви не знаєте з чого драли на київському Електронмаші (RIP) їх останній виріб у 1991му році - так довго не живуть.
показать весь комментарий
06.01.2024 22:05 Ответить
Які конкретно технології залишились за поребриком мені теж відомо. З власного нового там тільки Ельбрус 30ї давнини на списаному заводі AMD.
показать весь комментарий
07.01.2024 02:00 Ответить
А для ускоренного получения детей, собрать в кучу 9 женщин.
Я верю в лучшее, порядочность, деда мороза, политическую волю ЕС. Наличие денег.
А снарядов, которые в прошлом веке подростки точили, нет.
Их просто не может быть. Потому что производство взрывчатых веществ вредно для экологии. Потому что (условно) сталь плавить на солнечных батареях не получится. Потому что в Германии (если вы оттуда) в преддверии войны, закрылся очередной металлургический завод. Потому что Маск спутников больше клепает, чем США может сегодня Абрамсов собрать. Всё похерено. Бесповоротно.
В 6-десятых американские астронавты по луне ходили. Сегодня для всего человечества это отдалённые планы.
Нужны университеты, которые будут учить учителей. Которые в свою очередь выучат инженеров, которые придумают станки на которых будут выпускать станки для производства ракет.
А во время войны дебетовую карточку даже в .... не засунешь.
показать весь комментарий
06.01.2024 20:00 Ответить
Всевышний придумал войны, чтобы человечество после очередной деградации собиралось в кучу и избавлялось от утопичских идей
показать весь комментарий
06.01.2024 20:05 Ответить
А за кого ви голосували в 2019-му? Якби остався Порошенко і Турчинов, то зараз би у нас уже були виготовлені тисячі ракет Гром-2 (Очевидно, що стріляти би ними не прийшлося, бо путін би не наважився на нас напасти). Голосувавші за Зе фактично проголосували за зупинку всіх ракетних программ на протязі кількох місяців після його приходу до влади
показать весь комментарий
06.01.2024 18:27 Ответить
Тисячі - які тисячі, сотні можливо але не тисячі ( Гром 2 це не Вільха ).
показать весь комментарий
06.01.2024 18:48 Ответить
Що вже тепер,втративши голову,за волоссям не плачуть....
показать весь комментарий
06.01.2024 20:19 Ответить
Госпожа Меркель, господин Орланд, мистер Обама и после Трамп.
Они бы все наблюдали, как вместо выполнения Минских договорённостей глубокоуважаемые мною Петр Алексеевич и Кровавый Пастор клепали тысячи ракет. А МАГАТЭ приветствовало вступление Украины в клуб ядерных держав.
Всю каденцию Порошенко Запад (Америка Трампа дистанцировалась) прошла под давлением Запада к прекращению войны ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Никто бы не дал произвести тысячи ракет
показать весь комментарий
06.01.2024 20:34 Ответить
Ви знаєте, шановний пан Сергій, я думаю що (глибоко шановані мною пан Гетьман і пан Пастор) і нікого особливо би і не питали. Тоді були всі технологічні можливості (закупки ******** станків і обладння у Турції - а все інше конструктори, технології майстри-виробництва) були свої і від Заходу не залежали. Як Захід тоді відсторонився від України - так вона мала тоді всі Права і Можливості робити ЩО ХОТІЛА. Бо була Суб'єктом і заслужила цей статус при Пороху.

Нажаль "розумний" нарід (не без "допомоги северного брата" - любий през лиш не Порох") не дав цим всім планам збутися - бо хотілось "мирняка" з вбивцями і "хоть поржать" по-приколу.
показать весь комментарий
06.01.2024 23:31 Ответить
Вибачаюся, я російською мовою.
Возможно, я всегда буду считать это потерянным шансом для своей страны
показать весь комментарий
07.01.2024 00:22 Ответить
Поставка Данією винищувачів F-16 відкладається на пів року.

Про це пише Berlingske з посиланням на міністерство оборони країни.

Данія мала поставити перші шість літаків до початку 2024 року. Але тепер доставка очікується у другому кварталі цього року
показать весь комментарий
06.01.2024 18:06 Ответить
Ин на виробництві цих ракет

показать весь комментарий
06.01.2024 18:08 Ответить
І що з того.
Хтось з придуркуватої влади навів ворога на наші оборонні підприємства. Оце шокує.
А не те що товстий Ин поділився ракетами з дружбаном по диктаторству хайлом.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:08 Ответить
Вспомни вагнергейт и угадай с трех раз кто.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:19 Ответить
На тих виробництвах купа зрадників.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:10 Ответить
тобто сбу в країні немає
показать весь комментарий
06.01.2024 19:16 Ответить
Жду новости такого плана Иран и КНДР своим ландшафтом стали похожи на смесь луны Марса Венеры и Бог знает еще какой планеты в иных системах Космоса.. ах да открывается новый маршрут прогулочных лайнеров от бывшей Москвы града под водой прямо до США и Канады когда вы будете плыть то под вами будет 2000 метров того что называлось Россия... понимаю звучит это наивно... но говорят мечты иногда и часто сбываются...
показать весь комментарий
06.01.2024 18:09 Ответить
Може так, може ні. Може то, може сьо. Що, заборонили правду казати?
показать весь комментарий
06.01.2024 18:11 Ответить
Ми могли б ще у 2020-му році серійно виготовляти тактичні ракети, однак тоді не вистачило б грошей на новий асфальт
показать весь комментарий
06.01.2024 18:45 Ответить
Та звичайно,скажу більше Україна одна з небагатьох країн світу, що може вироляти МБР.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:09 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2024 18:53 Ответить
Лидоры начали задуматься?)))
Вот почему их племена всегда такие: сначала наделать пуйню а думать потом...
показать весь комментарий
06.01.2024 19:39 Ответить
припустимо це дійсно пкорейська ракета. Що далі? Санкції? - Не смішіть
показать весь комментарий
06.01.2024 18:56 Ответить
......або більш недбале вироблення ракет. У КНДРівського пупса робітники складають ці ракети за тарілку риса в день, тому найчастіше падають в море. В мордорі закінчились яйця, курей теж нема, пишуть полиці порожні , то мабуть це ракети ,що зроблеі кацапами за тарілку перловки на день.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:57 Ответить
США при бажанні могли б вже давно рознести в хлам всі іранські і корейські воєнні заводи.Але ж то буде страшна ескалація і порушення процесу соплежуйства започаткованого там з часів безхребетного Обами.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:24 Ответить
Обама лидор!!! Он за шнобелевку "по миру" готов был из штанов выпрыгнуть.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:37 Ответить
Все комунодиктатуры должны быть уничтожены!!
И православный сталинизм х##ла и кндр и со временем ублюдочную "кнр" (днр)
показать весь комментарий
06.01.2024 19:33 Ответить
Что могут русские склепать без украинцев ?
1) Ничего ! ! ! . ракеты без Королева нелетают (умер) , а батутного выгнали из воровства на постройке восточного . Борисов для этого очень тупой (мало быть жопализом к путину ), чтобы руководить космической отраслю.
2) авиадвигателей немогут слепить без "мотор сичь" ибо украсть нигде неудается .И на етом заканчиваютя верталеты .
3 ) транспортная авиция на упадке . Под забором десятки антеев -как доноры для несколько летающих Ан-124 и других.
Для этого и пробовали сначала под разными предлогами разружить Украну , и украинцам нравилось ходить на службу и получать зарплату . Но после Майдана пришел ко власти Порошенка и начал заного сколачивать вооружоные силы .
Москвобада планы рушились подмять интелектуальныий потенциал украинцев подмять под себя . Порошенко стал врагом народа № 1. И кинулис с помощю воров и аферистов менять ситуацию. Избрали артиста . И теперь имеют то избрали .
показать весь комментарий
06.01.2024 19:42 Ответить
авиадвигателей не могут слепить без "мотор сичь" ибо украсть нигде не удается

Уважаемый Mod Dom писал о политической воле и деньгах, это тот случай. В прессе он описывался. По моему в Ульяновск, приглашали работников с Мотор сич. На моторостроительный завод. Станки европейские, такие же самые (только новее) Контракт 3 года, зарплата в то время 150-200 тысяч жильё. Всё ноу-хау, а это самое главное - частности и детали которые не отмеченные на чертежах они привезли в своих головах. Умеют они делать и двигатели и самолёты. Медленно, мало, но делают. Проблемы у них с сертификацией. Но это для выхода на закрытые европейские рынки.

показать весь комментарий
06.01.2024 20:51 Ответить
Точно, як же вони можуть без українців вже 2 роки валити ракетами. Ну як же... це просто загадка.
А от чому самі українці такі круті 2 роки не можуть свої ракети мати - це взагалі питання на мільйон.
показать весь комментарий
06.01.2024 21:29 Ответить
Полные санкции от Украины на поставки украинского зерна Северной Кореи. Пусть Россия кормит своим зерном Ира, тем самым уменьшая свои средства на войну в Украине. А Иру хороший урожай травы! А для ООН кучу полезных санкций за содействие агрессору.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:48 Ответить
у супернови є це відео як в Харькові був вибух від неї .він написав що це корейська ракета
показать весь комментарий
06.01.2024 19:52 Ответить
Да, Иран и с.Корея понадежнее союзники, чем западные ссыкуны...
показать весь комментарий
07.01.2024 00:13 Ответить
" Иран и с.Корея понадежнее союзники" неправда , они вынужденные " союзники" ,Иран получает всякие технологий обогощению урана от их там нетов , а тепер ихтамнеты поставляют мопеды и другую гадость чтобы получить летающи гроба . А в другом конце света наследники "кимченира " которыи учился в СССР в званий капитана артлерий ,Сталиным был назначен председателем местной компартий. И эта банда дикарей содержалось ссср и потом россией и производит то что получает от россий и китая . Своего газ -51 неможит сделать. Он работает на дровах .А ракеты тоскают на теперешних 8-осных тягачях , очень уж похожие Белоруское происхождение . И к концу : они не союзники они "иждевенцы ".
показать весь комментарий
07.01.2024 02:02 Ответить
 
 