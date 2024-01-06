Под завалами в Покровске могут находиться еще 6 человек. Спасатели продолжают поисковые действия. ФОТО

В Покровске после обстрела армией РФ идет аварийно-спасательная операция. Под завалами, вероятно, находятся еще шесть человек.

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В г. Покровск в результате обстрела полностью уничтожены 2 частных жилых дома. В результате аварийно-спасательных работ из-под завалов удалось спасти 1 человека. По предварительной информации под завалами двух домов возможно пребывание еще 6 человек, из них 2 детей. На месте продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы", - сообщают в ГСЧС.

Также в службе отмечают, что в селе Ровно Мирноградской громады в результате прямого попадания полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало 6 человек, из них 3 детей, поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте обстрела спасатели ликвидировали пожар жилого дома на площади в 100 кв. м.

Перед тем, в результате удара россиян в Покровском районе погибли 11 человек, в том числе 5 детей.

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