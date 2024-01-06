В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Около трех тысяч человек собрались в субботу днем перед ведомством канцлера Олафа Шольца в Берлине, чтобы привлечь внимание главы правительства ФРГ к ужасным российским ракетным атакам против украинцев, усилившимся перед Новым годом и в первые дни 2024-го.
Об акции "Украина в огне, остановим российский террор!" сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На фоне усиленных ракетных обстрелов Украины со стороны России мы, украинцы в Германии, стоим вместе, чтобы наш голос был услышан. Мы просим оружие и полную международную поддержку, соблюдение и введение новых санкций", - заявили организаторы акции, объединение украинских организаций в Берлине Vitsche.
Украинцы, немцы и представители других наций громко скандировали и требовали поскорее предоставить Украине оружие, в частности, ракеты Taurus, решения по которым тормозятся, средства ПВО, беспилотники. Упоминалось, что предыдущая акция перед офисом главы правительства ФРГ была посвящена танкам Leopard, и сегодня они уже есть в Украине.
Митингующие также настаивали на том, чтобы изолировать российских дипломатов, ложь которых только больше разжигает войну, закрыть им доступ к международным площадкам; сделать возможным использование замороженных российских активов и т.д.
Собравшиеся напомнили, что украинские герои отбили самую большую комбинированную воздушную атаку с десятками ракет и дронов. Память погибших в результате этих атак почтили минутой молчания и становлением на колени.
Берлин – не единственный город в Германии, где в эти дни проходят подобные демонстрации. В пятницу собиралась в Гамбурге, Галле, Аугсбурге, в субботу прошли акции в Кельне, Дортмунде, Ванхайме, 13 января планируется мероприятие в Мюнхене. И это еще не полный список.
Основная "волна" акций в поддержку Украины планируется во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ.
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Кацапи сфоткали і виклали його пику в себе в пабліку .
Тільки хз , чи воно і дійсно українець , чи тільки прикидався весь час .
Результат був би набагато кращий.
Всього то потрібно було - підняти свою з.дницю з дивану.
Оце тільки тоді ви п мусіли не повірити і в блокаду кордону добрими поляками..
а свою кватіру во львовє вона здала переміщеним з Мелітополя? Хоча знак запитання зайвий. Знаю особисто три сім'ї з Мелітополя, які зараз винаймають житло у Львові
ага, то Ви її втішали ото за кавою)))
по-перше, кацапи швиденько окупують всю Україну, всіх наших спритних ухилянтів ***** миттю поставить під ружжо і пожене на польску, яка геть не смикатиметься, сподіваючись на "гарантований" параграф нати з якимось там міфічним лумєром, а слідом за сплюндрованою польскою і всі німецькі єрманії развратяцца в радную говєнь - ванькі павтарят масові зґвалтування тамошніх фрау в усьому віковому асортименті..
марахвону не дивлюся, а мої переконання базуються на багатому життєвому досвіді.
тебе не поставлять під ружжо - ти сам прибіжиш проситися. Бо дуже емоційно бив себе кулаком в груди та п'ятою в спину.. а це виказує твій інфернальний переляк. Повага до українців в мене пропала з того моменту, як воно почало тікати від мобілізації.. через Тису, через Карпати, за пеньондзи.. а другі почали їх ловити як собак. А ***** (особова назва, бо ***** - це ти, до прикладу) має для тебе мобілізаційний резерв - він візьме в заручники твоїх дітей (якшо вони в тебе є), чи інших родичів, і не дай бох тобі на європейському фронті здатися німцям, французам чи британцям - твох рідних буде закатовано.. так шо ти станеш під ружжо.. попросишся сам.
А
переживатиперейматись мені є з чого. Все ж таки у мене ракети і шахеди літають над головою
Якщо провідний кандидат в президенти США каже, що вимагатиме від Европи компенсації за надану американцями зброю - чого чекати німцям всього через рік? Той же провідний кандидат в минулому ставив під сумнів необхідність заступатися "за Таллін".
Поки Україні не дадуть ATACMS на 300 км - Німеччина не поставить Taurus. Подібне було з Leopard II та Abrams.
Україні треба було б не асфальт класти, а завершувати "Сапсан", замість того колаборанти або просто тупі дебіли заборонили працівникам військових заводів залишати робоче місце під час масованого ракетного удару, внаслідок чого лише на одному з заводів загинули 29 працівників 29 грудня. Тепер знову треба жебрати ракети по всьому світу.
Може вони судять по тесту - ті народи які здали добровільно ядерну зброю не нормальні,а ті хто всіма силами попри санкції залишили ії собі, ті цілком нормальні.
"Перед нами стояв виклик - або ми складемо ядерну зброю, або вони чинитимуть на нас економічний тиск, включаючи санкції".
Урок полягає в тому, що хоча інші країни можуть накласти санкції на ядерну державу, вони не наважаться вторгнутися в неї.
У нас є Дія. Що заважає прикрутити туди квести та інші "соціальні інструменти" щоб громадяни розуміли що треба їх державі, коли та де, та мали мотивації діяти?
Мінцифра не спати. Дійте.