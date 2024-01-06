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Берлин (223) митинг (2540) ракеты (2721)

В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Около трех тысяч человек собрались в субботу днем перед ведомством канцлера Олафа Шольца в Берлине, чтобы привлечь внимание главы правительства ФРГ к ужасным российским ракетным атакам против украинцев, усилившимся перед Новым годом и в первые дни 2024-го.

Об акции "Украина в огне, остановим российский террор!" сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На фоне усиленных ракетных обстрелов Украины со стороны России мы, украинцы в Германии, стоим вместе, чтобы наш голос был услышан. Мы просим оружие и полную международную поддержку, соблюдение и введение новых санкций", - заявили организаторы акции, объединение украинских организаций в Берлине Vitsche.

Украинцы, немцы и представители других наций громко скандировали и требовали поскорее предоставить Украине оружие, в частности, ракеты Taurus, решения по которым тормозятся, средства ПВО, беспилотники. Упоминалось, что предыдущая акция перед офисом главы правительства ФРГ была посвящена танкам Leopard, и сегодня они уже есть в Украине.

Митингующие также настаивали на том, чтобы изолировать российских дипломатов, ложь которых только больше разжигает войну, закрыть им доступ к международным площадкам; сделать возможным использование замороженных российских активов и т.д.

Собравшиеся напомнили, что украинские герои отбили самую большую комбинированную воздушную атаку с десятками ракет и дронов. Память погибших в результате этих атак почтили минутой молчания и становлением на колени.

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В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus 02
В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus 03
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В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus 09
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В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus 11
В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus 12
В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus 13
В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus 14
В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus 15
В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus 16
В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus 17

Читайте также: В США могут возникнуть проблемы с поставкой Украине ракет для Patriot из-за нехватки финансирования, - The New York Times

Берлин – не единственный город в Германии, где в эти дни проходят подобные демонстрации. В пятницу собиралась в Гамбурге, Галле, Аугсбурге, в субботу прошли акции в Кельне, Дортмунде, Ванхайме, 13 января планируется мероприятие в Мюнхене. И это еще не полный список.

Основная "волна" акций в поддержку Украины планируется во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ.
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Топ комментарии
+35
Сегодня Маркус Зёдер ,премьер Баварии ,выступил за передачу Таурусов .Это весьма и весьма влиятельный человек и я думаю что дело сдвинется.Очень хочу надеятся
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06.01.2024 20:15
+19
Де наші українці в Вашингтоні?)
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06.01.2024 20:18
+17
Мільйон з гаком українських втікачів в ФРН могли б і зібратися перед відомством канцлера Олафа Шольца в Берліні.

Результат був би набагато кращий.

Всього то потрібно було - підняти свою з.дницю з дивану.
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06.01.2024 20:24
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Правила форума Совет форумчан
ніззя! путін нападе!
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06.01.2024 20:12 Ответить
шось сильно мене залайкали, йа ж нічого такого.. то слова народні
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06.01.2024 20:30 Ответить
Дякуємо, наші Громадяни України !!!!
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06.01.2024 20:50 Ответить
Сегодня Маркус Зёдер ,премьер Баварии ,выступил за передачу Таурусов .Это весьма и весьма влиятельный человек и я думаю что дело сдвинется.Очень хочу надеятся
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06.01.2024 20:15 Ответить
Такі да, ще й симпатиків України його не назвеш
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06.01.2024 20:46 Ответить
це як же ж північні корейці мітингували шоп Ин дав кацапам балістику та артилерійські снаряди!?
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06.01.2024 20:17 Ответить
Де наші українці в Вашингтоні?)
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06.01.2024 20:18 Ответить
Увалили деяки заводи по виробництву військової техніки. Буекерн херов не увалили, де адекватне ппо на Київщині
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06.01.2024 20:33 Ответить
Шо шо шо?
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06.01.2024 20:59 Ответить
Так були прильоти по Київу. Що зробиш, це війна. Не одне ППО в світі не збиває 100% ракет.
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06.01.2024 22:27 Ответить
українці потрібні в червоних штатах, а їдуть вони зазвичай в сині штати
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06.01.2024 20:50 Ответить
В нас є цілий український сенатор з червоного штату. Вікторія Спартц. Але вона теж голосує проти України, як їй батечко Трамп скаже.
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06.01.2024 21:29 Ответить
Diaspora Ua - Youtube. Регулярно перед Білим будинком.
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06.01.2024 21:04 Ответить
Хиба в такій кількості?
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06.01.2024 21:13 Ответить
Одного вчора впізнав на фото , - всім відома Люся ! Ходив там - огинався .
Кацапи сфоткали і виклали його пику в себе в пабліку .
Тільки хз , чи воно і дійсно українець , чи тільки прикидався весь час .
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06.01.2024 21:22 Ответить
Молодці. А у Британії щось седять тихенько.....
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06.01.2024 20:21 Ответить
Мільйон з гаком українських втікачів в ФРН могли б і зібратися перед відомством канцлера Олафа Шольца в Берліні.

Результат був би набагато кращий.

Всього то потрібно було - підняти свою з.дницю з дивану.
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06.01.2024 20:24 Ответить
Ну таке, там і піднімати нема що. Почвари
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06.01.2024 20:26 Ответить
Брехня! Які дівчата? З Reeperbahn?
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06.01.2024 20:50 Ответить
ще що небуть розскажи
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06.01.2024 20:57 Ответить
йа п розповів про трудові лагєря в польску, де жінок примушують круглодобово батрачити на поляків за дах та корм, хоча ЄС видає на добу по більш як 40 злотих полякам за кожного українського бєшєнца.. це 1200 злутих щомісячно. Програма "40+", але ж ти не повіриш.
Оце тільки тоді ви п мусіли не повірити і в блокаду кордону добрими поляками..
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06.01.2024 21:13 Ответить
дівчата із німецьких германій пишуть, шо їх тримають в концтаборах, вихід за огорожу заборонено, живуть кучно у коробках ледь не з картону, скудний сухпай, ніяких своїх продуктів - та й звідки? не випускають же ж. Заборона сексу, алкоголю, вай-фай ледве текст тяне, сотовим зв'язком користуватись не можна, прачка та баня (душ) раз на декаду..
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07.01.2024 10:28 Ответить
От чиста брехня. Хай ще губці покажуть
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06.01.2024 21:14 Ответить
то не в той бік бєшєнка. Вона явно за *****.
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06.01.2024 21:37 Ответить
Нормальна біженка, зі Львова, член партії ЄС. Отримує 900, 300 - за окрему хоч і маленьку квартиру, 300 на їжу. Роботи не шукає, вчить німецьку. Повертатися у Львів не хоче.
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06.01.2024 21:48 Ответить
зі Львова тікати??? Якби хоча п з Харкова чи Запоріжжя...
а свою кватіру во львовє вона здала переміщеним з Мелітополя? Хоча знак запитання зайвий. Знаю особисто три сім'ї з Мелітополя, які зараз винаймають житло у Львові
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06.01.2024 21:54 Ответить
Тікала зі Львова, бо видно боялася, що буде як у Бучі.
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06.01.2024 21:56 Ответить
її віра в перемогу надихає)
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06.01.2024 22:01 Ответить
Сама себе перехитрила. Хотіла вчитися на політології, але тут прийшла війна, вона не повернулася, а чоловік тим часом знайшов собі іншу.
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06.01.2024 22:19 Ответить
то вона в німеччинах ща до широкомасштабного опинилася?
ага, то Ви її втішали ото за кавою)))
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06.01.2024 22:25 Ответить
Хто в свою нормальну квартиру, пустить квартирантів? В кого квартира не одна, то може здасть. Ви би пустили чужих людей в своє житло, а самі жили б в тих умовах, про які розказуєте?
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06.01.2024 22:13 Ответить
які ж ви добрі - для того й тікають до німецьких єрманій зі Львову шоп там житло здати. Ну то й шо, шо шпалери помалюють та двері поцарапають??? Зате жива копіка капає.. на випадок капітуляції все пропаде, а якшо переможемо, то воно поремонтує, або ж продасть в разі коли прилаштується в еуропі
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06.01.2024 22:20 Ответить
а от мені полска нічого не платить. Живу в общєжитії, кімнатка 3Х3, ліжко, стіл, стілець, умивальник та клозєт. Пральня в підвалі. Їжа в загальній їдальні, щоденно - пюре із зємляков та гербата без цукру. Меню не мінялося скільки йа тут, а старожили подейкують, шо воно таке завжди було. Від початку.
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06.01.2024 22:00 Ответить
То Ви біженець, а я думав брехливий кацап. То не говоріть того чого не знаєте. У Німеччині біженці з України живуть добре.
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06.01.2024 22:17 Ответить
то йа не в німецьких єрманіях, то наші дівчата, шо тут жили в одному закладі зі мною, пишуть мені в вайбері про свої умови. Кажуть шо погано, але значно краще, аніж тут де йа зараз
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06.01.2024 22:22 Ответить
йа добре знаю за себе та тутешні обставини. Написав було в чат каналу українці в польші, а мене забанили.. не повірили шо таке може бути. А йа правду і тільки правду..
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06.01.2024 22:24 Ответить
от шо станеця якшо сра.. факінґ еуропа не надаватиме нам допомоги?
по-перше, кацапи швиденько окупують всю Україну, всіх наших спритних ухилянтів ***** миттю поставить під ружжо і пожене на польску, яка геть не смикатиметься, сподіваючись на "гарантований" параграф нати з якимось там міфічним лумєром, а слідом за сплюндрованою польскою і всі німецькі єрманії развратяцца в радную говєнь - ванькі павтарят масові зґвалтування тамошніх фрау в усьому віковому асортименті..
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06.01.2024 20:25 Ответить
Не знаю хто ви чи шо ви....Не понятно як вас звать,цифро буква з польским прапором.......У вас з головою нормально?Ви таке пишите....На приклад,***** миттю поставить под ружжо.....?Я це чув по марахфону....Нас?Мене?Кацап под ружжо...?Це як треба нас не поважати....щоб таке висрати...?Заморетеся ставити нас....)))Земля вигорить у кацапа.... За решту я промовчу......пилюка,шо попало.По факту.....куча здорових,виторгувала у немца життя за окоп......Можна бастувати.Толк би був...
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06.01.2024 21:09 Ответить
йа бєшєнєц, статус UKR. З головою в мене найкраще з усіх, тут ніяких сумнівів.
марахвону не дивлюся, а мої переконання базуються на багатому життєвому досвіді.
тебе не поставлять під ружжо - ти сам прибіжиш проситися. Бо дуже емоційно бив себе кулаком в груди та п'ятою в спину.. а це виказує твій інфернальний переляк. Повага до українців в мене пропала з того моменту, як воно почало тікати від мобілізації.. через Тису, через Карпати, за пеньондзи.. а другі почали їх ловити як собак. А ***** (особова назва, бо ***** - це ти, до прикладу) має для тебе мобілізаційний резерв - він візьме в заручники твоїх дітей (якшо вони в тебе є), чи інших родичів, і не дай бох тобі на європейському фронті здатися німцям, французам чи британцям - твох рідних буде закатовано.. так шо ти станеш під ружжо.. попросишся сам.
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06.01.2024 21:27 Ответить
Ну так приблизно думав за Вас.Я *****?Пробачаю.......От то шо ви втратили повагу,до нас це вже хуже.Але переживемо якось.Будь здоров,беженец.Тай вообше....як втратив повагу,чому тут пишеш(смердиш)?Живи та радуйся.А за ружжо....та решту пропогандонського мусору....ноу комент.Поважаю вашу думку.Але не Вас.Ви не порядна людина.Це факт.Ну на коня....ше,я плюю на кацапа але твоя эвропа,також не в радость.Я за сильну нашу Державу....вона буде!!
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06.01.2024 21:45 Ответить
держава - то інструмент насилля над народом. Українцям тра' гуртуватися, як ото на Майдані. Ідеї Майдана актуальні та правильні - народовладдя мусить бути постійним, а не комедією раз на чотири роки.
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06.01.2024 22:06 Ответить
і ше стосовно "заморитесь ставити нас" - на окупованих територіях місцевих мобілізують проти України аж гай шумить.. Найвмотивованіші з москалів ті манкурти. Бо особиста помста та зміщена реакція так працюють
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06.01.2024 21:34 Ответить
Сподіваюсь серед них були особливо розумні дописувачки з німецькими ІР, які тут поради роздати як нам треба жити
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06.01.2024 20:48 Ответить
Не переживай, Стєпанофф.
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06.01.2024 20:58 Ответить
Він про коментаторку "валентина".
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06.01.2024 22:16 Ответить
взагалі то про них обох
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06.01.2024 22:19 Ответить
давайте яскравіше демонструйте свою кацапську ментальність, не обмежуйте себе в емоціях.
А переживати перейматись мені є з чого. Все ж таки у мене ракети і шахеди літають над головою
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06.01.2024 22:22 Ответить
Враження, що сьогодні кацапоботів день.
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06.01.2024 21:01 Ответить
Німеччина не буде першою нічого передавати. Хто може кинути в них камінь за це?
Якщо провідний кандидат в президенти США каже, що вимагатиме від Европи компенсації за надану американцями зброю - чого чекати німцям всього через рік? Той же провідний кандидат в минулому ставив під сумнів необхідність заступатися "за Таллін".

Поки Україні не дадуть ATACMS на 300 км - Німеччина не поставить Taurus. Подібне було з Leopard II та Abrams.
Україні треба було б не асфальт класти, а завершувати "Сапсан", замість того колаборанти або просто тупі дебіли заборонили працівникам військових заводів залишати робоче місце під час масованого ракетного удару, внаслідок чого лише на одному з заводів загинули 29 працівників 29 грудня. Тепер знову треба жебрати ракети по всьому світу.
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06.01.2024 20:53 Ответить
Одного не розумію, по всієму світу жебракують надати зброю українці, а у Вас в хаті в Україні хочуть закрити КП "Луч" вже і зараз, а це флагман розробок вітчизняних, це "Стугна", "Нептун", про що можна говорити?
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06.01.2024 21:35 Ответить
Бо в нас вороги при владі.
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06.01.2024 21:59 Ответить
Х*йло не даремно Зеленського спонсорував на виборах.
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06.01.2024 22:17 Ответить
Не здивуюсь, якщо на днях рашисти організують значно більшу акцію проти передачі будь-якої зброї Україні - там повно рашистського лайна та любителів кацапських грошей.
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06.01.2024 20:59 Ответить
Мало людей зібралося, в одному Берліні 100 тисяч українців є
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06.01.2024 21:00 Ответить
Аби я там була (або в іншому місті Німеччини) обов'язково пішла би підтримати. Сестра моя, яка більше 15 років там, за Україну була і є завжди. Але не може - робота по суботах друга зміна (на 13:00- до 20:00), важка. Поки до дому добереться, вже 21:00. Вона дуже втомлюється.
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07.01.2024 02:49 Ответить
Ну, дадут таурусы. Дальше что? Сюда тысячи кацапских ракет прилетело - как это помогло им продвинуться на фронте? КР - это террор мирняка. Правда иногда может повезти - как нам с некоторыми кацапскими лоханками или кацам со складом под Хмельницким.
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06.01.2024 21:30 Ответить
А в Україні жоден не вийшов і не вимагав звільнення єрмака і татарова. Херпіду їх промянів на Україну!!! Вимоги США і НАТО залишили без уваги, а ті залишили без уваги просьби фінансуванння і постачання зброї.
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06.01.2024 21:56 Ответить
а, таки, чому? То ж правда
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06.01.2024 22:08 Ответить
а ше "Зє!лупа в Омані" ото як лєнін в разлівє
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06.01.2024 22:09 Ответить
Цікава політика на Заході іноді - видурювати у аборигенів дурників якими були українці Ядерну Зброю це цілком нормально, а надавати українцям зброю для захисту проти ворога для них це не нормально. В цьому плані кацапи для них більш цивілізовані, тому сберігати московію від знищення для них нормально.
Може вони судять по тесту - ті народи які здали добровільно ядерну зброю не нормальні,а ті хто всіма силами попри санкції залишили ії собі, ті цілком нормальні.
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06.01.2024 22:02 Ответить
За словами Кравчука, Україна була змушена знищити свій ядерний арсенал під загрозою санкцій США.

"Перед нами стояв виклик - або ми складемо ядерну зброю, або вони чинитимуть на нас економічний тиск, включаючи санкції".
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06.01.2024 23:23 Ответить
Вірити комуняцькій курві цевсе одно що вірити кремлю.
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06.01.2024 23:25 Ответить
Прорахунок України полягав не стільки в тому, що вона відмовилася від ядерної зброї, скільки в обмін на розпливчасті запевнення, які можна було проігнорувати без наслідків.
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06.01.2024 23:27 Ответить
Лідери Ірану, наприклад, бачать, що сталося з іракським президентом Саддамом Хусейном, який не зміг отримати ядерну зброю, і лівійським Муаммаром Каддафі, який відмовився від своїх ядерних амбіцій, в той час як Кім Чен Ин з Північної Кореї зручно тицяє носом в міжнародне співтовариство, тому що він сидить на невеликому арсеналі рудиментарних, але тим не менш потужних ядерних бомб.

Урок полягає в тому, що хоча інші країни можуть накласти санкції на ядерну державу, вони не наважаться вторгнутися в неї.
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06.01.2024 23:29 Ответить
Немцы только пи**юлины хорошо понимают. Надо додавить.
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06.01.2024 23:06 Ответить
где наши в вашингтоне?? языки себе в ж*пы позасовывали
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07.01.2024 00:06 Ответить
Це радує. Але це МАЛО!

У нас є Дія. Що заважає прикрутити туди квести та інші "соціальні інструменти" щоб громадяни розуміли що треба їх державі, коли та де, та мали мотивації діяти?

Мінцифра не спати. Дійте.
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07.01.2024 00:07 Ответить
.З 2004 року в Україні з'явилася величезна кількість російської агентури, результат - Донбас 2014 року, а ще раніше Крим.
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07.01.2024 13:12 Ответить
Росіяни тримають напоготові близько 40 "Калібрів", але через негоду всі ракети-носії були доставлені до своїх баз.
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07.01.2024 13:15 Ответить
 
 