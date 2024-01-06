В Берлине несколько тысяч активистов потребовали передать Украине Taurus. ФОТОрепортаж

Около трех тысяч человек собрались в субботу днем перед ведомством канцлера Олафа Шольца в Берлине, чтобы привлечь внимание главы правительства ФРГ к ужасным российским ракетным атакам против украинцев, усилившимся перед Новым годом и в первые дни 2024-го.

Об акции "Украина в огне, остановим российский террор!" сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На фоне усиленных ракетных обстрелов Украины со стороны России мы, украинцы в Германии, стоим вместе, чтобы наш голос был услышан. Мы просим оружие и полную международную поддержку, соблюдение и введение новых санкций", - заявили организаторы акции, объединение украинских организаций в Берлине Vitsche.

Украинцы, немцы и представители других наций громко скандировали и требовали поскорее предоставить Украине оружие, в частности, ракеты Taurus, решения по которым тормозятся, средства ПВО, беспилотники. Упоминалось, что предыдущая акция перед офисом главы правительства ФРГ была посвящена танкам Leopard, и сегодня они уже есть в Украине.

Митингующие также настаивали на том, чтобы изолировать российских дипломатов, ложь которых только больше разжигает войну, закрыть им доступ к международным площадкам; сделать возможным использование замороженных российских активов и т.д.

Собравшиеся напомнили, что украинские герои отбили самую большую комбинированную воздушную атаку с десятками ракет и дронов. Память погибших в результате этих атак почтили минутой молчания и становлением на колени.







































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Берлин – не единственный город в Германии, где в эти дни проходят подобные демонстрации. В пятницу собиралась в Гамбурге, Галле, Аугсбурге, в субботу прошли акции в Кельне, Дортмунде, Ванхайме, 13 января планируется мероприятие в Мюнхене. И это еще не полный список.

Основная "волна" акций в поддержку Украины планируется во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ.