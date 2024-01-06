В Белгородской области уничтожены 2 ЗРК "Панцирь", - ГУР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины-разведчики поджарили 2 российских ЗРК "Панцирь". 6 января 2024 г. состоялась очередная спецоперация ГУР МО Украины, направленная на ослабление государства-агрессора России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме ГУР Минобороны.
В сообщении отмечается: "В рамках сложной миссии, реализуемой при содействии платформы United24, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории белгородской области.
В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "панцирь с1" выведены из строя. Стоимость одного такого ЗРПК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов".
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+19 Sergiy Vitalyovich
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Слава ЗСУ !..
Це щось по типу роботи свічблейда, веде захоплену ціль.
Рашисти використовують FPV-дрони з машинним зором і автозахопленням цілі: дані з перехопленого відео
DEFENSE EXPRESS
06 січня 2024, 18:19
Ось , що це таке.
- Як дрон влітає під "мангал" і підриває танк кацапів
- Підрив кацапських танків з протимінними тралами на протитанкових мінах
- Знищення нашими дронами комплексів радіоелектронної боротьби які призначені для придушення наших сигналів управління дронами
- знищення нашими БПЛА кацапських зенітно-ракетних комплексів
- Підрив кацапських протимінних кораблів на власних мінах
Чи це не справа політолога?
Треба масштабувати виробництва та мобілізувати на них людей. І тоді можна буде справді замінити всю піхоту на операторів дронів і забути про таке явище як нестача людей щоб тримати фронт чи наступати.
2) Нужно уничтожать не только технику, НО !!!! больше оккупантов, только так можно их заставить бояться. А совкового железа у них как говна.