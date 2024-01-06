В Белгородской области уничтожены 2 ЗРК "Панцирь", - ГУР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины-разведчики поджарили 2 российских ЗРК "Панцирь". 6 января 2024 г. состоялась очередная спецоперация ГУР МО Украины, направленная на ослабление государства-агрессора России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "В рамках сложной миссии, реализуемой при содействии платформы United24, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории белгородской области.

В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "панцирь с1" выведены из строя. Стоимость одного такого ЗРПК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов".

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