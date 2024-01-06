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В Белгородской области уничтожены 2 ЗРК "Панцирь", - ГУР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины-разведчики поджарили 2 российских ЗРК "Панцирь". 6 января 2024 г. состоялась очередная спецоперация ГУР МО Украины, направленная на ослабление государства-агрессора России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "В рамках сложной миссии, реализуемой при содействии платформы United24, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории белгородской области.

В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "панцирь с1" выведены из строя. Стоимость одного такого ЗРПК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов".

Читайте также: ГУР провело спецоперацию на Белгородщине: атакован российский взводный опорный пункт, враг понес потери

В Белгородской области уничтожены 2 ЗРК Панцирь, - ГУР 01
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Топ комментарии
+19
На відео видно лише що дрони на доволі чималій відстані до "Панцирів" втрачають зв'язок з операторами. Я не експерт у цьому питанні, але з чого саме зрозуміло, що їх виведено з ладу?
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06.01.2024 21:59
+16
ГУР МО завжди вміють чимось порадувати..
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06.01.2024 21:39
+13
Був панцир став друшлак…
Слава ЗСУ !..
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06.01.2024 21:45
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ГУР МО завжди вміють чимось порадувати..
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06.01.2024 21:39 Ответить
На ніч приємне. Це Подольськ підмацквовьє
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06.01.2024 22:34 Ответить
Адам Кадыров уже выехал
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06.01.2024 22:46 Ответить
нє ну блін красіво ))
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06.01.2024 23:24 Ответить
У них видимо и крыши нет что так снегом все засыпало )
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06.01.2024 23:35 Ответить
Ви фсьо врьотє, ета Європа...))
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07.01.2024 11:00 Ответить
дуже красиво...
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07.01.2024 19:39 Ответить
І добре
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06.01.2024 21:39 Ответить
І що то за ППО яке не бачить безпілотник?????
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06.01.2024 21:44 Ответить
Сдєлано в ссср чи на раші.
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06.01.2024 21:49 Ответить
Колись читав шо Тунгуска ( попередник Панциря ) бачить малорозмірні цілі - а Панцир ніт ( звісно такого не мало би бути - але всяке буває ).
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06.01.2024 22:47 Ответить
Саме звичайне яке готувалось для тої війни що була, а не для майбутньої.
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06.01.2024 23:42 Ответить
Тут багато моментів. Наприклад на відео я не побачив, щоб антена виявлення цілей оберталась, тобто вона або вимкнена, або працює в секторному режимі, тобто бачить тільки в секторі, куди направлена. По друге, вони реальном могли бути в режимі очікування ЦУ від КП, тобто самі не світились, щоб їх не виявили, а враховуючи що такі дрони мають ЕПР як у ворони, то далекі РЛС їх явно не бачили, тим більше вони по відео заходили над лісним масивом. По третє, мінімальну дальність поразки ракетою для Панциря москалі шифрують, але наприклад для Тунгуски вона складала 2.5 км, а мінімальна дальність гарматним каналом для Тунгуски (гармати аналогічні 30мм) складає 200м. Тобто якщо ворони можуть літати над комплексом, то серед них можуть бути і дрони ))
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07.01.2024 11:13 Ответить
Був панцир став друшлак…
Слава ЗСУ !..
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06.01.2024 21:45 Ответить
Це вже стало нормою. Респект виконавцям!
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06.01.2024 21:51 Ответить
Нове "блюдьо'' від ЗСУ-''кацапи смажені у власному панцері''.
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06.01.2024 21:53 Ответить
Оті малі комарі дрони копійчані з кацапів всю кров вип'ють.
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06.01.2024 21:53 Ответить
Є, я хотел бі детонацию.
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06.01.2024 21:55 Ответить
А під мацквою коли почнуть "буянити".??
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06.01.2024 21:57 Ответить
На відео видно лише що дрони на доволі чималій відстані до "Панцирів" втрачають зв'язок з операторами. Я не експерт у цьому питанні, але з чого саме зрозуміло, що їх виведено з ладу?
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06.01.2024 21:59 Ответить
Чесно кажучи теж так подумав, не факт що попали, хоча б хотілося
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06.01.2024 22:04 Ответить
Ну перший дрон був над Панцирем і міг впасти на нього. Щодо другого не зрозуміло нічого
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06.01.2024 22:06 Ответить
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06.01.2024 22:11 Ответить
Там дрони з авто-захопленням цілі. На відео це чітко можна побачити.
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06.01.2024 22:26 Ответить
Кацап з іржавим АК-74 теж може захопити ціль. Дійти до неї - не факт
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06.01.2024 22:30 Ответить
Додано:
Це щось по типу роботи свічблейда, веде захоплену ціль.
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06.01.2024 22:42 Ответить
https://t.me/defenseexpress_ua/5712



Рашисти використовують FPV-дрони з машинним зором і автозахопленням цілі: дані з перехопленого відео

DEFENSE EXPRESS

06 січня 2024, 18:19

Ось , що це таке.
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07.01.2024 08:25 Ответить
"Connection lost" - це знищення?
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06.01.2024 22:03 Ответить
Перший дрон ще міг якось нашкодити панцирю, впавши на нього. Якщо там вибухівка від удару підривається. А от щодо другого невпевнена.
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06.01.2024 22:07 Ответить
Мені більше всього подобається:
- Як дрон влітає під "мангал" і підриває танк кацапів
- Підрив кацапських танків з протимінними тралами на протитанкових мінах
- Знищення нашими дронами комплексів радіоелектронної боротьби які призначені для придушення наших сигналів управління дронами
- знищення нашими БПЛА кацапських зенітно-ракетних комплексів
- Підрив кацапських протимінних кораблів на власних мінах
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06.01.2024 22:04 Ответить
Захопіть той же Бєлгород, швидко поламайте там все військове чи те, що може бути використане військовими. Так само з іншими прикордонними містами зробіть. Можна навіть в Лукашенкорейху. Потім можна швидко відійти.
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06.01.2024 22:04 Ответить
Атамана немає. По забуграм роз'їхались.
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06.01.2024 22:10 Ответить
Захопіть краще Мелітополь. І можна навіть швидко не відходити.
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06.01.2024 22:13 Ответить
Це до генштабу питання насправді і ми не знаємо як краще для тактики.
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06.01.2024 22:15 Ответить
Лучший коммент ! Остальное розовые очки . Никакого разбитого "панцыря" на этом видео НЕ видно.
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07.01.2024 11:48 Ответить
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06.01.2024 22:11 Ответить
Унітаз???
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06.01.2024 22:15 Ответить
Що це як не реклама сантехніки для освободятлів з Бурятії?
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07.01.2024 07:53 Ответить
всего лишь 2ой раз за 2 года?? ганьба
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06.01.2024 23:58 Ответить
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06.01.2024 22:20 Ответить
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06.01.2024 22:22 Ответить
А що скаже ГУР МО про обстріл кацапами виробників зброї пару днів тому?
Чи це не справа політолога?
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06.01.2024 22:24 Ответить
Кацапи не можуть потрапити точно. Тому обстрілюють тільки житлові райони!
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06.01.2024 22:26 Ответить
Даже сеткой не маскируют утырки. На фоне снега просто тир.
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06.01.2024 22:28 Ответить
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06.01.2024 22:42 Ответить
За-і-бісь!
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06.01.2024 22:52 Ответить
Ще одна гарна ілюстрація того що слова про нібито відсутність непомітних для рлс і ппо дронів це далекі від реальності накиди.

Треба масштабувати виробництва та мобілізувати на них людей. І тоді можна буде справді замінити всю піхоту на операторів дронів і забути про таке явище як нестача людей щоб тримати фронт чи наступати.
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06.01.2024 23:40 Ответить
1) давайте честно : КТО увидел что "панцырь" уничтожен ? Видно что дрон совершает аэроразведку. Может у кого то есть РОЗОВЫЕ очки ? Подскажите, в каком магазине купили.
2) Нужно уничтожать не только технику, НО !!!! больше оккупантов, только так можно их заставить бояться. А совкового железа у них как говна.
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07.01.2024 11:43 Ответить
 
 