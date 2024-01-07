Общие боевые потери РФ с начала войны – около 364 730 человек (+860 за сутки), 6022 танка, 8653 артсистемы, 11 180 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 364 730 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 364 730 (+860) человек,
танков - 6022 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 11180 (+22) ед,
артиллерийских систем - 8653 (+36) ед,
РСЗО - 951 (+1) ед,
средства ПВО - 637 (+4) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6811 (+24),
крылатые ракеты – 1786 (+0),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11523 (+45) ед,
специальная техника - 1327 (+10)
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
- Доча! Что ЭТО?
- Да вот папа... Никакой надежды... Паследнева кто на меня засматривался привезли с СВО и пахаранили вчера... Купила замену...
На другий день приходить дочка додому Сидить батько за столом Перед ним - пляшка горілки дві склянки і фаллоімітатор
- Папа! Что ЭТО?!!!
- Да вот - с зятем выпиваем...
- Яку?
- В Росії почали символічні поховання своїх убитих «іхтамнєтів» , яких, насправді , вовки в ярах українських доїдають!
- Знайшли новину! Це повинно було рано чи пізно початься - з тих пір як у них почали відбирать особисті документи при заході в Україну Мене цікавить тільки одне - вони «кенотафи» ставитимуть «по повній програмі» - з викопуванням ями і похованням особистих речей покійного, чи тільки символічно надгробок насиплють?
неясно как он должен быть - сидячий, стоячий или уже лежачий? 🤡
122!! одиницц техніки та 860!! чумардосів.
Арта 37!!, броня 26!, логістика 45!.
Рахунок ППО спецтехніка 4 - 10.
Техніка знову пішла вверх.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 364 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
чи ви самі це бачили - учбові центри? про багато інструкторів?
хто ви? фантазери чи кацапи?
достовірна інформація - лише перевірена власними очима або з розслідуванні ішої особи - ЯКА ПОБУВАЛА ТАМ І ВСЕ БАЧИЛА НА ВЛАСНІ ОЧІ
те що пише гугл - це лише гугл
подумайте про це
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Ваша інформація нічим не відрізняється від вираз - "на Марсі живуть марсіани"