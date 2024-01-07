РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9126 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
6 776 12
Мариуполь (5562) уничтожение (3832) Донецкая область (7133) Андрющенко Петр (526)

Силы обороны уничтожили недостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в Гранитном Донецкой области, - Андрющенко

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 6 января, ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, теперь запуск прямой железной дороги из России – надолго закрытый вопрос.

"Бонусом, из-за сильной попытки сбить "наказание небесное", установили местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе - координаты уже переданы соответствующим службам", - добавляет он.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 364 730 человек (+860 за сутки), 6022 танка, 8653 артсистемы, 11 180 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны уничтожили недостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в Гранитном Донецкой области, - Андрющенко 01
Силы обороны уничтожили недостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в Гранитном Донецкой области, - Андрющенко 02
Силы обороны уничтожили недостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в Гранитном Донецкой области, - Андрющенко 03

Силы обороны уничтожили недостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в Гранитном Донецкой области, - Андрющенко 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Вообще молдец , ценный кадр , кроме ПВО нужно ещё и про подполье ляпнуть .
показать весь комментарий
07.01.2024 10:15
+7
А 3.14здеть пиариться зачем , чтобы успели перебазироваться ? Похоже что больше всё-таки именно врагов , а не счастливых идиотов .
показать весь комментарий
07.01.2024 10:11
+5
Слава Україні !!! Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
показать весь комментарий
07.01.2024 10:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
07.01.2024 09:43 Ответить
Слава Україні !!! Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
показать весь комментарий
07.01.2024 10:04 Ответить
А 3.14здеть пиариться зачем , чтобы успели перебазироваться ? Похоже что больше всё-таки именно врагов , а не счастливых идиотов .
показать весь комментарий
07.01.2024 10:11 Ответить
Достатня кількість HIMARS для прориву ППО.
Кілька ATACMS з унітарною головою як головне блюдо.
Мостів у сухопутному коридорі в Крим бути не повинно.
Мрія.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:14 Ответить
Вообще молдец , ценный кадр , кроме ПВО нужно ещё и про подполье ляпнуть .
показать весь комментарий
07.01.2024 10:15 Ответить
підпілля - воно скрізь, тому ні одна подія у глибокому тилу не обходиться без брудного кульгавого, але пильного дідуся з патичком.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:58 Ответить
Гарна новина.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:31 Ответить
Нарешті, а то так довго дивилися на будівництво мосту
показать весь комментарий
07.01.2024 10:36 Ответить
Заходил еще до большой войны в группу Гранитного в ФБ. 100%-е сепарье, ненавидящее Украину. Ну теперь, наверное, у них все хорошо.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:59 Ответить
ще залишився місточок тут - 47°26'52.8"N 37°51'59.9"E
показать весь комментарий
07.01.2024 11:11 Ответить
Практично моя мала Батьківщина.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:14 Ответить
Если мост полу-построенный, значит его полу-уничтожили.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:35 Ответить
 
 