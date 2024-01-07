Силы обороны уничтожили недостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в Гранитном Донецкой области, - Андрющенко

Вчера, 6 января, ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, теперь запуск прямой железной дороги из России – надолго закрытый вопрос.

"Бонусом, из-за сильной попытки сбить "наказание небесное", установили местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе - координаты уже переданы соответствующим службам", - добавляет он.

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