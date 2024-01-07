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В Покровском районе Донецкой области из-под завалов достали тело погибшего ребенка. Спасательные работы продолжаются, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

донеччина

В результате обстрела россиянами 6 января города Покровска и Покровского района пострадали по меньшей мере 6 человек, два человека погибли. Поисковая операция продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Донецкая область. Покровский район. В с. Ровно из-под завалов достали тело погибшего ребенка. Сейчас известно о 9 раненых", - говорится в сообщении.

На месте разрушенных домов в Покровске и с. Ровно продолжается операция по поиску 9 человек, из них 4 детей.

Вчера вечером из-под завалов в Покровске спасатели достали тело женщины.

Напомним, 6 января оккупанты обстреляли частный сектор города Покровска в Донецкой области. По меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрела Покровска. Под удар попал частный сектор города – разрушены 6 домов. Вероятно, под завалами домов еще могут находиться три человека.

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В Покровском районе Донецкой области из-под завалов достали тело погибшего ребенка. Спасательные работы продолжаются, - ГСЧС 01
В Покровском районе Донецкой области из-под завалов достали тело погибшего ребенка. Спасательные работы продолжаются, - ГСЧС 02
В Покровском районе Донецкой области из-под завалов достали тело погибшего ребенка. Спасательные работы продолжаются, - ГСЧС 03
В Покровском районе Донецкой области из-под завалов достали тело погибшего ребенка. Спасательные работы продолжаются, - ГСЧС 04
В Покровском районе Донецкой области из-под завалов достали тело погибшего ребенка. Спасательные работы продолжаются, - ГСЧС 05
В Покровском районе Донецкой области из-под завалов достали тело погибшего ребенка. Спасательные работы продолжаются, - ГСЧС 06
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07.01.2024 13:30 Ответить
 
 