Партиец "ЕС" Петр Зарубенко погиб в Новомихайловке, защищая Украину. ФОТОрепортаж

В районе села Новомихайловка Донецкой области во время боевых действий погиб партиец "Европейской Солидарности" из Винницкой области Петр Зарубенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы "Европейская солидарность".

Как отмечается, многие годы Петр Степанович проработал в родном селе Задорожное трактористом-машинистом. Кроме упорного труда в поле занимался общественной деятельностью и был членом партии "Европейская Солидарность".

В первые дни марта 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения, Петр Степанович мобилизовался в ряды Десантно-штурмовых войск ВСУ. Прошел и тяжелую службу и ранения. Но после лечения снова возвращался на фронт.











"С начала полномасштабного вторжения в боях за Украину погибли 75 партийцев, депутатов и активистов "Евросолидарности". Вечная память Героям", - отмечают в "ЕС".

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