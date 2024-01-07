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обстрел (20144) Херсон (2102)

Рашисты обстреляли жилой дом в Херсоне, погибла женщина. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время очередного обстрела Херсона с временно оккупированного левобережья россияне попали в жилой дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате прямого попадания вражеского снаряда одна женщина погибла и одна получила ранения.

За сегодняшнее утро в Херсоне погибли два человека, несколько были травмированы.

"Весь день в Херсоне раздаются взрывы. Город - под плотным огнем российской армии", - информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Рашисты обстреляли жилой дом в Херсоне, погибла женщина 01
Рашисты обстреляли жилой дом в Херсоне, погибла женщина 02
Рашисты обстреляли жилой дом в Херсоне, погибла женщина 03
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то це спецоперація, чи війна?????
а може планове вбивство???
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07.01.2024 12:05 Ответить
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07.01.2024 12:05 Ответить
Ось це рашиські "герої" знищили будинки вбили жінку ?,це цілеспрямований геноцид українського народу свідомо вбивають мирних громадянм ,тому в Україні має зникнути все що повязує з цією варварською ордою ,насамперед мова ворога і "великая русская культура",рашиський чорт путін дуже хотів ввійти в історію як такий собі "собиратель земель русских " ,але ця нациська мерзота ввійде в історію як кривавий кат ,найбільший терорист злочинець і найогидніша істота разом з огидни "русским миром".
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07.01.2024 12:42 Ответить
А наши тряпки могут так ответить по дому в Белгороде или мы очень мягкие?
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07.01.2024 13:20 Ответить
 
 