Рашисты обстреляли жилой дом в Херсоне, погибла женщина. ФОТОрепортаж

Во время очередного обстрела Херсона с временно оккупированного левобережья россияне попали в жилой дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате прямого попадания вражеского снаряда одна женщина погибла и одна получила ранения.

За сегодняшнее утро в Херсоне погибли два человека, несколько были травмированы.

"Весь день в Херсоне раздаются взрывы. Город - под плотным огнем российской армии", - информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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