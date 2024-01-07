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Рашисты обстреляли жилой дом в Херсоне, погибла женщина. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время очередного обстрела Херсона с временно оккупированного левобережья россияне попали в жилой дом.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате прямого попадания вражеского снаряда одна женщина погибла и одна получила ранения.
За сегодняшнее утро в Херсоне погибли два человека, несколько были травмированы.
"Весь день в Херсоне раздаются взрывы. Город - под плотным огнем российской армии", - информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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а може планове вбивство???