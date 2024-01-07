Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 7 января, на Михайловской площади в Киеве состоялась акция-напоминание в поддержку пленных защитников "Азовстали" под названием "Не молчи. Плен - убивает!"
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Последний долгожданный обмен вернул защитников Украины, в том числе и защитников Мариуполя, но, к сожалению, семьи 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ в списках обмена своих родных и их побратимов так и не увидели. Россия до сих пор удерживает их в темных застенках неизвестности", – отмечают организаторы акции.
Кроме Киева, акции-напоминания проходят в ряде других городов Украины, в частности в Павлограде, Одессе, Харькове, Кременчуге, Кривом Рогу, Черновцах, Ивано-Франковске.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Тебе обшукали?
Бо ти маленький хлопчик та віриш у казки?
Своеі голови нема?
Тоді Ти « залежний», а не вільний.
Я ж сказав: "Херанту обіцяти - шо в калюжу бздіти"... Так зрозуміліше?
Не треба ля-ля. ФакТи.
Що він тобі обіцяв? Що всіх Полоненних забере у ху&ла?
Він би і «взяв, та хтозна йому дасть»?!
Тому не в той бік плюешь. Про ху&ла мовчишь. А це причина ціеі війни!
Поганий вібір- ганьбити Україну.
Не треба бути дурнем, щоб зрозуміти-
украінців катує Ху&ло та цого скажені кацапи.
Але у тебе про це ні слова…
Де я ганьбив Україну, "полосатєнький"…???
А оте неголене Зе-чмо все своє свідоме життя цим займалось, а нині, поосравши все, від економіки і підготовки до вторгнення, на щось ще незламно розраховує...
Зе-чмо - не Україна...
А ФАК ТИ САМ шукай, якщо мізки не пропив...
як чітко було сказано, саме ним, що всіх поверне
як впевнено, саме він, зараз мовчить
а може все тому що янетряпка продає ту зкмлю, яку вони захищали???
а може оточення єрмака їх боїться???
сумнівний звязок, але міністр виніс це на широкий загал
Але чому протестувальники роблять це біля церкви, а не біля російського посольства?!?
Хто утримує, катує та знущаеться над українськими бійцями?
Параша!
Так чому не адресувати ці протести проти кацапів?
Друге. Сому не можно звернутися до західних партнерів України ?
Та адресувати їм свою турботу?
Навіть коли Президент України стане перед ху&лом на коліно то ху&ло НЕ віддасть полонених!
Це не зрозуміло?
Ху&ло терорист і тримае заручників до останнего.
Тільки коли Україна буде тримати його за фаберже він « віддасть» заручників.
Перемога е запорука визволення полонених.
Тільки Перемога!
Марія Алєксєєвич, представниця нашої спільноти, дружина важкопораненого під час теракту захисника повідомила про те, що ми пропонували представнику Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який відповідальний за міжнародний напрямок роботи, поїхати в різні країни, такі як Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЕ, щоб наголосити на тому, що росія катує та вбиває наших захисників, попросити допомоги з обмінами військовополонених, але чуємо відмови. Джерело: https://censor.net/ua/b3466048
Щодо комунікації з КШППВ та Офісом Омбудсмена вона наголосила: «Коли ми приходимо на зустрічі, нам кажуть, що наші рідні, поранені під час теракту, не якісь особливі. Джерело: https://censor.net/ua/b3466048
Так, залишилось "розібратися", в яку сторону "не мовчать", а в яку "мовчать"...
яку якщо добре розібратися, створив Коломойський
І, як не прикро буде визнавати це полоненим та їх родичам - вони, хоч і не думали про таке, але в 2019-му за це проголосували...
Але другому преЗЕденту чомусь? мовчить за маріуполську трагедію
Одному згадує за 24 моряків. Але мовчить за 2500 зданих азовців та морпіхів.
так охарактеризовал происходящее на заводе официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.
Российские СМИ и другие официальные лица также используют слова "капитуляция" и фразу, что украинские военные "сложили оружие".
Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "нацистские преступники", как в Думе назвали участников украинского полка "Азов", которые удерживали оборону на территории завода "Азовсталь", не должны подлежать обмену на пленных россиян.
Киев (?) рассчитывает вернуть вышедших с "Азовстали" на подконтрольную ему территорию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
А Ирина Верещук говорила о том, что надеется на обмен раненых украинских военных после их выздоровления (?) на российских военнопленных.
https://www.bbc.com/russian/news-61480333
ЗЄ назвав себе "Киев", а Верещук сказала що поленені їдуть поправляти здоров"я у полоні
Що робить през, що робить МЗС, диломати, ЗЄпредставники у пізних міжнародних організаціях?
Заробляють собі на пристойну пенсію?
Жодних гарантій дієвих, ефективних, 100%-вих жодна сторона, яка брала участь в угоді щодо здачі у полон оборонців заводу "Азовсталь",
не надала.
Механізмів реалізації тих гарантій не існує.
Фактично ми (?) віддали на розправу людожеру наших людей", - пояснив він.
https://bigkyiv.com.ua/zdacha-azovcziv-u-polon-bula-pomylkoyu-my-viddaly-na-rozpravu-lyudozheru-nashyh-lyudej-vijskovyj-ekspert/
86 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Кстати, жены благодарили власть за то решение , а теперь требуют на улице у киевлян и гостей столицы освобождения .
Киевляне или гости столицы разве против освобождения ?
В першу чергу це влада
А мітингуючі звертаються начеб- то до киян. Для киян і будь- яких нормальних людей це болюча тема.
Але вони нічого не можуть зробити, тільки співчувати.
А от найвеличніший повинен із шкіри лізти, щоб врятувати ще живих азовців. Він має для цього всі повноваженняі можливості.
Яне розумію родичів азовців. Не дай Боже у полоні була б моя дитина, я б цим провладним не дав спокою і стояв би не посеред Києва, а під ОПою з мікрофоном, щоб мене почули
І ОСЬ , хтось припер цей синій вагон і ПОВНІСТЮ ЗАКРИВ від прохожих цю технику . Було це десь у листопаді. Зараз можно бачити тількі цей великий вагон.
в мене питання до журналистів- хто наказ сховати російську підбиту технику?
ЗА РАДЯНСЬКОЮ ПОКАЗУХОЮ І ВІДОСІКАМИ НЕМАЄ РЕАЛЬНИХ СПРАВ НА КОРИСТЬ УКРАЇНІ