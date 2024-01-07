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Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 7 января, на Михайловской площади в Киеве состоялась акция-напоминание в поддержку пленных защитников "Азовстали" под названием "Не молчи. Плен - убивает!"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Последний долгожданный обмен вернул защитников Украины, в том числе и защитников Мариуполя, но, к сожалению, семьи 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ в списках обмена своих родных и их побратимов так и не увидели. Россия до сих пор удерживает их в темных застенках неизвестности", – отмечают организаторы акции.

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Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 01

Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 02
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 03
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 04
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 05
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 06
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 07
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 08
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 09
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 10
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 11
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 12
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 13
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 14
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 15
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 16
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 17
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 18
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 19
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 20
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 21
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 22
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 23
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 24
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 25
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 26
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 27
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 28
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 29
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 30
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 31
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 32
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 33
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 34
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 35
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 36
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 37
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 38
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 39
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 40
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 41
Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников Азовстали 42

Кроме Киева, акции-напоминания проходят в ряде других городов Украины, в частности в Павлограде, Одессе, Харькове, Кременчуге, Кривом Рогу, Черновцах, Ивано-Франковске.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Топ комментарии
+20
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07.01.2024 14:37
+16
Дуже цікаво а чьому вони не їдуть на банкову.Щоб звільнити полоненних потрібні діпломати.А відповідальність за діпломатію і зовнішню політику лежить на препі...денті.Як що відосік несправляється то нахрін він потрібен.
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07.01.2024 14:31
+14
Гарант обіцяв........
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07.01.2024 14:22
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Гарант обіцяв........
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07.01.2024 14:22 Ответить
Шашлыками накормить.
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07.01.2024 14:26 Ответить
Херант обіцяв -(та, на раз-два) шо в калюжу перднув...
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07.01.2024 14:28 Ответить
Обіцяв…? Гарант?

Тебе обшукали?
Бо ти маленький хлопчик та віриш у казки?
Своеі голови нема?

Тоді Ти « залежний», а не вільний.
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07.01.2024 15:02 Ответить
Мериканець, не в ту сторону дмеш...
Я ж сказав: "Херанту обіцяти - шо в калюжу бздіти"... Так зрозуміліше?
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07.01.2024 15:08 Ответить
Уксусний, Коли він тобі обіцяв? Де Джерело?
Не треба ля-ля. ФакТи.

Що він тобі обіцяв? Що всіх Полоненних забере у ху&ла?
Він би і «взяв, та хтозна йому дасть»?!

Тому не в той бік плюешь. Про ху&ла мовчишь. А це причина ціеі війни!
Поганий вібір- ганьбити Україну.

Не треба бути дурнем, щоб зрозуміти-
украінців катує Ху&ло та цого скажені кацапи.

Але у тебе про це ні слова…
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07.01.2024 17:09 Ответить
"Поганий вібір- ганьбити Україну"...
Де я ганьбив Україну, "полосатєнький"…???
А оте неголене Зе-чмо все своє свідоме життя цим займалось, а нині, поосравши все, від економіки і підготовки до вторгнення, на щось ще незламно розраховує...
Зе-чмо - не Україна...
А ФАК ТИ САМ шукай, якщо мізки не пропив...
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07.01.2024 18:24 Ответить
як легко та швидко було саме ним, надана команда здатися
як чітко було сказано, саме ним, що всіх поверне
як впевнено, саме він, зараз мовчить
а може все тому що янетряпка продає ту зкмлю, яку вони захищали???
а може оточення єрмака їх боїться???
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07.01.2024 14:47 Ответить
Азов - це страшний сон нашого Гідранта.
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07.01.2024 15:46 Ответить
міністр оборони рєзніков казав, що Азову був наказ захищати заводи ахмєтова...навіть, коли вже було відомо про наступ і кільце з боку кримського перешийку...це, за його словами, дозволило відволікти сили і визволити північні регіони від ворога...
сумнівний звязок, але міністр виніс це на широкий загал
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07.01.2024 18:37 Ответить
Полоненних треба рятувати. Крапка.

Але чому протестувальники роблять це біля церкви, а не біля російського посольства?!?

Хто утримує, катує та знущаеться над українськими бійцями?
Параша!
Так чому не адресувати ці протести проти кацапів?

Друге. Сому не можно звернутися до західних партнерів України ?
Та адресувати їм свою турботу?
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07.01.2024 14:56 Ответить
Взагалі то таке треба проводити під ОПою. Здав в полон -нехай повертає!!!
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07.01.2024 14:57 Ответить
Ну, і що ОПа зможе?!

Навіть коли Президент України стане перед ху&лом на коліно то ху&ло НЕ віддасть полонених!

Це не зрозуміло?
Ху&ло терорист і тримае заручників до останнего.

Тільки коли Україна буде тримати його за фаберже він « віддасть» заручників.

Перемога е запорука визволення полонених.
Тільки Перемога!
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07.01.2024 17:14 Ответить
Тут така ситуація, що в тому посольстві ні кого немає... Такі акції треба по світу проводити біля посольств в яких ще залишились кацапи, от в Штатах наприклад...
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07.01.2024 15:09 Ответить
Не полініться та почитайте тут у горі Оленівка - злочин без покарання Джерело: https://censor.net/ua/b3466048
Марія Алєксєєвич, представниця нашої спільноти, дружина важкопораненого під час теракту захисника повідомила про те, що ми пропонували представнику Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який відповідальний за міжнародний напрямок роботи, поїхати в різні країни, такі як Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЕ, щоб наголосити на тому, що росія катує та вбиває наших захисників, попросити допомоги з обмінами військовополонених, але чуємо відмови. Джерело: https://censor.net/ua/b3466048
Щодо комунікації з КШППВ та Офісом Омбудсмена вона наголосила: «Коли ми приходимо на зустрічі, нам кажуть, що наші рідні, поранені під час теракту, не якісь особливі. Джерело: https://censor.net/ua/b3466048
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07.01.2024 15:41 Ответить
То, що, по-твоєму він не хоче повернути з полону наших захисників? Чи ти не в курсі, що тільки ***** вирішує - кого і коли віддати?
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07.01.2024 15:06 Ответить
Дуже цікаво а чьому вони не їдуть на банкову.Щоб звільнити полоненних потрібні діпломати.А відповідальність за діпломатію і зовнішню політику лежить на препі...денті.Як що відосік несправляється то нахрін він потрібен.
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07.01.2024 14:31 Ответить
"Не мовчи!"
Так, залишилось "розібратися", в яку сторону "не мовчать", а в яку "мовчать"...
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07.01.2024 14:39 Ответить
полоненими займалась верещук із кабміну, потім цю справу довірили буданову, хоча іншої служби розвідки, як гур при міноборони, немає....у зсу немає своєї розвідки, як писали джерела, а гур стоїть перед вибором чим займатись обміном, розвідкою, операціями в тилу
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07.01.2024 18:41 Ответить
здатися їм наказав сам найвеличніший
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07.01.2024 14:33 Ответить
лідор **********...
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07.01.2024 14:55 Ответить
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07.01.2024 14:37 Ответить
Зате вони дуже кріпко пам"ятають про Ліпєцкую фабріку та Іловайську трагедію,
яку якщо добре розібратися, створив Коломойський
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07.01.2024 15:24 Ответить
передовсім полонених вбиває той, хто здав героїв в полон
І, як не прикро буде визнавати це полоненим та їх родичам - вони, хоч і не думали про таке, але в 2019-му за це проголосували...
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07.01.2024 14:38 Ответить
Чому вони не під ОПОю?
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07.01.2024 14:39 Ответить
Там за "пазітівними" куй проштовхнешся...
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07.01.2024 14:43 Ответить
Кличко воинов в плен взял? Или сам Зе? **** тут митинговать?
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07.01.2024 14:39 Ответить
Кацапи на цій темі спекулюють. Їм на своїх полонених наплювати. А напруга між народом та владою в Україні тільки на руку ***** та його шоблі.
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07.01.2024 14:39 Ответить
Чому на Михайлівській площі ?
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07.01.2024 14:43 Ответить
під опу сцикотно
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07.01.2024 14:50 Ответить
Ну поясніть проплаченим довбням(я не спорю що там є родичі азовців) що вони стоять не там де потрібно.
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07.01.2024 14:52 Ответить
" Як назвати нарід, який одного Президента звинувачує у Іловайській трагедії. У якій той узагалі не винен.
Але другому преЗЕденту чомусь? мовчить за маріуполську трагедію
Одному згадує за 24 моряків. Але мовчить за 2500 зданих азовців та морпіхів.
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07.01.2024 14:54 Ответить
Нажаль зомбоящик працює не тільки на рашистії....
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07.01.2024 15:17 Ответить
"Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе", -

так охарактеризовал происходящее на заводе официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

Российские СМИ и другие официальные лица также используют слова "капитуляция" и фразу, что украинские военные "сложили оружие".

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "нацистские преступники", как в Думе назвали участников украинского полка "Азов", которые удерживали оборону на территории завода "Азовсталь", не должны подлежать обмену на пленных россиян.
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07.01.2024 14:59 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский называет это "гуманитарной операцией по спасению жизней"

Киев (?) рассчитывает вернуть вышедших с "Азовстали" на подконтрольную ему территорию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

А Ирина Верещук говорила о том, что надеется на обмен раненых украинских военных после их выздоровления (?) на российских военнопленных.

https://www.bbc.com/russian/news-61480333

ЗЄ назвав себе "Киев", а Верещук сказала що поленені їдуть поправляти здоров"я у полоні
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07.01.2024 15:04 Ответить
Якщо лідер країни щось обіцяє а потім не виконує то він має йти у відставку.
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07.01.2024 15:16 Ответить
У цієї трагедії є відповідальні - Зеленський, Верещук, Маляр...
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07.01.2024 15:21 Ответить
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07.01.2024 15:21 Ответить
"Чи робить кожен із нас на своєму місці....?"

Що робить през, що робить МЗС, диломати, ЗЄпредставники у пізних міжнародних організаціях?

Заробляють собі на пристойну пенсію?
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07.01.2024 15:36 Ответить
Військовий експерт додав, що нема І НЕ БУЛО ніяких гарантій безпеки для полонених з заводу "Азовсталь".

Жодних гарантій дієвих, ефективних, 100%-вих жодна сторона, яка брала участь в угоді щодо здачі у полон оборонців заводу "Азовсталь",

не надала.

Механізмів реалізації тих гарантій не існує.

Фактично ми (?) віддали на розправу людожеру наших людей", - пояснив він.

https://bigkyiv.com.ua/zdacha-azovcziv-u-polon-bula-pomylkoyu-my-viddaly-na-rozpravu-lyudozheru-nashyh-lyudej-vijskovyj-ekspert/
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07.01.2024 15:31 Ответить
07.‎01.‎2024 683 доба війни



86 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
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07.01.2024 15:39 Ответить
разве решение о обменах принимается на этой улице и зачем там что-то требовать, проходящие мимо граждане не принимали решение о Азове в 22 году .
Кстати, жены благодарили власть за то решение , а теперь требуют на улице у киевлян и гостей столицы освобождения .
Киевляне или гости столицы разве против освобождения ?
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07.01.2024 16:53 Ответить
Я за любой кипиш, кроме голодовки!
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07.01.2024 23:29 Ответить
Звертатись треба виключно до тих, хто віддав азовців у полон.
В першу чергу це влада

А мітингуючі звертаються начеб- то до киян. Для киян і будь- яких нормальних людей це болюча тема.
Але вони нічого не можуть зробити, тільки співчувати.

А от найвеличніший повинен із шкіри лізти, щоб врятувати ще живих азовців. Він має для цього всі повноваженняі можливості.

Яне розумію родичів азовців. Не дай Боже у полоні була б моя дитина, я б цим провладним не дав спокою і стояв би не посеред Києва, а під ОПою з мікрофоном, щоб мене почули

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07.01.2024 19:18 Ответить
А до кого вони звертаються?
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07.01.2024 19:40 Ответить
Той хто дав наказ про здачу у полон нехай замінить себе в полоні на хлопців
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07.01.2024 20:21 Ответить
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07.01.2024 21:47 Ответить
Десь знову окопався агент фсб - на Михайлівській площи були виставлені розбиті російські танки і техника. Коли мимо проізджаешь чи проходишь - цю технику бачишь.

І ОСЬ , хтось припер цей синій вагон і ПОВНІСТЮ ЗАКРИВ від прохожих цю технику . Було це десь у листопаді. Зараз можно бачити тількі цей великий вагон.

в мене питання до журналистів- хто наказ сховати російську підбиту технику?
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07.01.2024 21:52 Ответить
ОЦЕ І ЦІНА Зе ВЛАДІ -
ЗА РАДЯНСЬКОЮ ПОКАЗУХОЮ І ВІДОСІКАМИ НЕМАЄ РЕАЛЬНИХ СПРАВ НА КОРИСТЬ УКРАЇНІ
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08.01.2024 14:53 Ответить
 
 