Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 января, на Михайловской площади в Киеве состоялась акция-напоминание в поддержку пленных защитников "Азовстали" под названием "Не молчи. Плен - убивает!"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Последний долгожданный обмен вернул защитников Украины, в том числе и защитников Мариуполя, но, к сожалению, семьи 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ в списках обмена своих родных и их побратимов так и не увидели. Россия до сих пор удерживает их в темных застенках неизвестности", – отмечают организаторы акции.

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Кроме Киева, акции-напоминания проходят в ряде других городов Украины, в частности в Павлограде, Одессе, Харькове, Кременчуге, Кривом Рогу, Черновцах, Ивано-Франковске.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук