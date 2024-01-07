На месте разрушенного дома в Покровске спасатели достали тело мужчины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На данный момент спасатели разобрали 62 тонны разрушенных элементов домов. Производится сбор фрагментов тел для последующей идентификации погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 15:00 7 января на месте двух разрушенных в результате обстрела частных жилых домов изъяты тела 2 человек, спасены 1 человек, продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 3 человек, из них 2 детей", - говорится в сообщении.

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В с. Ровно Покровского района изъято тело ребенка 2020 г.р. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей, разобрано 40 т разрушенных элементов дома. Проводится идентификация найденных фрагментов тел.

Для работы на место обстрела привлечены отделение БПЛА. Для оказания психологической помощи пострадавшим работает психолог ГСЧС.

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Всего для проведения работ привлечены 76 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС - 33 человека и 9 ед. техники, кинологические расчеты Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес" (12 человек, 9 собак и 2 ед. техники), от Национальной полиции - 26 человек и 5 ед. техники, от местных органов власти – 3 человека и 2 ед. техники, от предприятия "МетИнвест" 2 человека, 2 ед. техники.

Напомним, 6 января оккупанты обстреляли частный сектор города Покровска в Донецкой области. По меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрела Покровска. Под удар попал частный сектор города – разрушены 6 домов.











