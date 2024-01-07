На месте разрушенного дома в Покровске спасатели достали тело мужчины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На данный момент спасатели разобрали 62 тонны разрушенных элементов домов. Производится сбор фрагментов тел для последующей идентификации погибших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 15:00 7 января на месте двух разрушенных в результате обстрела частных жилых домов изъяты тела 2 человек, спасены 1 человек, продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 3 человек, из них 2 детей", - говорится в сообщении.
В с. Ровно Покровского района изъято тело ребенка 2020 г.р. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей, разобрано 40 т разрушенных элементов дома. Проводится идентификация найденных фрагментов тел.
Для работы на место обстрела привлечены отделение БПЛА. Для оказания психологической помощи пострадавшим работает психолог ГСЧС.
Всего для проведения работ привлечены 76 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС - 33 человека и 9 ед. техники, кинологические расчеты Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес" (12 человек, 9 собак и 2 ед. техники), от Национальной полиции - 26 человек и 5 ед. техники, от местных органов власти – 3 человека и 2 ед. техники, от предприятия "МетИнвест" 2 человека, 2 ед. техники.
Напомним, 6 января оккупанты обстреляли частный сектор города Покровска в Донецкой области. По меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрела Покровска. Под удар попал частный сектор города – разрушены 6 домов.
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