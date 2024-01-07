Враг обстрелял частный сектор Волчанска на Харьковщине, возник пожар. ФОТО

Днем 7 января российские войска совершили очередной обстрел частного сектора г. Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Вследствие попадания снарядов произошел пожар на территории частного дома. Горел жилой дом, гараж и автомобиль. Общая площадь пожара составила около 100 кв. м.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.