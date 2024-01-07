ВСУ ликвидировали российского полковника ВДВ Оспанова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские телеграмм-каналы сообщают, что ВСУ ликвидировали российского полковника, "начальника бронетанковой службы ВДВ" Армана Оспанова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет блоггер Necro Mancer со ссылкой на российские паблики.
Он отметил: "Начальник бронетанковой службы ВДВ полковник Оспанов Арман Толегенович 1972 г.р. 06/01/2024 уехал на фронт, нашел себе мину и на ней подорвался".
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