ВСУ ликвидировали российского полковника ВДВ Оспанова. ФОТО

Российские телеграмм-каналы сообщают, что ВСУ ликвидировали российского полковника, "начальника бронетанковой службы ВДВ" Армана Оспанова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет блоггер Necro Mancer со ссылкой на российские паблики.

Он отметил: "Начальник бронетанковой службы ВДВ полковник Оспанов Арман Толегенович 1972 г.р. 06/01/2024 уехал на фронт, нашел себе мину и на ней подорвался".

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