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ВСУ ликвидировали российского полковника ВДВ Оспанова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские телеграмм-каналы сообщают, что ВСУ ликвидировали российского полковника, "начальника бронетанковой службы ВДВ" Армана Оспанова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет блоггер Necro Mancer со ссылкой на российские паблики.

Он отметил: "Начальник бронетанковой службы ВДВ полковник Оспанов Арман Толегенович 1972 г.р. 06/01/2024 уехал на фронт, нашел себе мину и на ней подорвался".

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ВСУ ликвидировали российского полковника ВДВ Оспанова 01
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Топ комментарии
+64
Радіє що отримав квиток на концерт Кобздона.
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07.01.2024 20:38
+35
Путин с ехидной улыбкой поздравил семьи убитых им российских солдат с Рождеством. Он реально не мог скрыть улыбку.
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07.01.2024 20:39
+33
Судячи по його косорилому #бальнику - шойгiн братуха
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07.01.2024 20:38
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Вы казах??? Вах-вах-вах!
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07.01.2024 21:06 Ответить
Ось так i зменшувалося поголiв`я ластоногих ОСЛАНОВИХ - новiтня iсторiя ягелеядii в майбутньому.
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07.01.2024 21:10 Ответить
Як казав Шаріков -- За то , что-бы все... ! Золоті слова. Одобрям...
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07.01.2024 21:12 Ответить
А коли буде прощання і полковник буде лежати в труні, кожен буде підходити і розбивати пляшку об голову з гаслом: "Ве-де-ве!!!"
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07.01.2024 21:12 Ответить
Об голову полковника?
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08.01.2024 15:50 Ответить
Саме так!
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08.01.2024 16:24 Ответить
Орда.
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07.01.2024 21:14 Ответить
Схоже Мадяра робота. Його "цекерочки" на трасі за Кринками...
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07.01.2024 21:18 Ответить
Та він міг і на своїй підірваться У березні 2022-го, коли наші на Поліссі трохи оговталися та почали диверсії проти кацапів - ті стали себе оточувать розтяжками та мінами на стоянках Кожний тикав їх, де хотів - щоб прикрить підступи до свого розташування Їдучи в інше місце - їх не знімали Приїжджали інші і підривалися, на своїми ж виставленими, мінах
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09.01.2024 05:45 Ответить
На болотах мин мало? Ибонутая нация
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07.01.2024 21:38 Ответить
Кобзон расширяет свою деятельность. Сформировал бенд. Очень ждут путина. Будет аншлаг! Щедро раздает билеты, для русских солдатов.
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07.01.2024 21:45 Ответить
У нього морда дегенерата, а форма голови нагадала відомий фрагмент з Гулівера: як гостроконечні і тупоконечні не могли домовитися, з якого боку треба розбивати яйце
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07.01.2024 21:56 Ответить
Грушоголовий міг і до генерала дослужитись .Еххх....)))
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07.01.2024 22:20 Ответить
Долетался желтоглазый ©
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07.01.2024 22:24 Ответить
Убивцю з московії, зупинили прості Українці-хлібороби!!
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям !!
Смерть московітам ***** та їх сраколизам з ВРУ!
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07.01.2024 22:25 Ответить
Сдохла падаль
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07.01.2024 22:40 Ответить
Головне, що чистокровний рускій
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07.01.2024 22:42 Ответить
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07.01.2024 23:05 Ответить
Ох і кумедний полковнік був : лоб вузький, а щоки якплечі широкі, мабуть дуже" розумний" був і поїсти любив
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07.01.2024 22:53 Ответить
полковнику оспанову удачи в освоєнии пекла
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07.01.2024 23:49 Ответить
Смерть агрессору! Қазақ российский. СЛАВА ЗСУ!
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08.01.2024 03:52 Ответить
Теперь у этого Армани *** лежит в кармане!
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08.01.2024 13:01 Ответить
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