Обломки сбитой вблизи Днепра ракеты разрушили один и повредили 16 домов, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Обломки сбитой возле Днепра ракеты разрушили дачный дом и повредили еще 16.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал в телеграм-канале.
Он отметил: "Не дают покоя российские оккупанты Никопольщине. Сегодня направили на районный центр дрон-камикадзе. Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия.
Без разрушений не обошлось в Новоалександровской громаде Днепровского района. Обломки сбитой там ракеты разбросало по территориям садовых обществ. Разбит полностью дачный дом. Еще 16 – повреждены. Уничтожено и хозяйственное сооружение, 2 – изуродованы. Задело также автомобиль.
Главное – везде без жертв и пострадавших".
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И с такими разрушениями может лучше пусть поражают одну цель,чем сбивая дроны,страдают десятки?
Икспьорди, у бабиній кофті…