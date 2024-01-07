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Днепропетровщина (2882) обстрел (20144)

Обломки сбитой вблизи Днепра ракеты разрушили один и повредили 16 домов, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Обломки сбитой возле Днепра ракеты разрушили дачный дом и повредили еще 16.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал в телеграм-канале.

Он отметил: "Не дают покоя российские оккупанты Никопольщине. Сегодня направили на районный центр дрон-камикадзе. Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия.

Без разрушений не обошлось в Новоалександровской громаде Днепровского района. Обломки сбитой там ракеты разбросало по территориям садовых обществ. Разбит полностью дачный дом. Еще 16 – повреждены. Уничтожено и хозяйственное сооружение, 2 – изуродованы. Задело также автомобиль.

Главное – везде без жертв и пострадавших".

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Обломки сбитой вблизи Днепра ракеты разрушили один и повредили 16 домов, - ОВА 01
Обломки сбитой вблизи Днепра ракеты разрушили один и повредили 16 домов, - ОВА 02
Обломки сбитой вблизи Днепра ракеты разрушили один и повредили 16 домов, - ОВА 03
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Для того, что бы правильно понимали, почему так много разрушений от обломков ракет, ПВО (ЗРК) для уничтожения ракеты противника, выпускает 2 ракеты, на землю падают обломки не одной ракеты, а трех.
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07.01.2024 22:02 Ответить
Ще злежить від того, чим збивають.
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07.01.2024 22:16 Ответить
Тобто, за цією "логікою, якщо не збивати, то впаде всього одна ракета, так?
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07.01.2024 22:50 Ответить
Так, і скоріше за все "впаде" на якесь підприємство або підстанцію. То просто пояснення, бо он нижче в коментах люди взагалі дивуються, чого це уламки на землю падають, а не у космос летять. Не здетонована бояйова частина - фактично це теж уламок
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07.01.2024 23:10 Ответить
В одном месте? Обе ракеты одновременно попадают в цель? Точно 2ая ракета не летит дальше,если первая попала в цель?
И с такими разрушениями может лучше пусть поражают одну цель,чем сбивая дроны,страдают десятки?
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08.01.2024 00:07 Ответить
Можете зробити краще, зробіть перебуваючи на місці, а теліпати, отою єрундою, що вроті у безумної…
Икспьорди, у бабиній кофті…
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07.01.2024 22:22 Ответить
Дурня якась.
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07.01.2024 22:25 Ответить
Обломки не падають на землю, а розчиняються у повітрі?
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07.01.2024 22:46 Ответить
За інших рівних обставин, вражені нашими ППО , ракети , які здетонували в повітрі і летять вже обломками на землю , завдають меньші пошкодження аніж би вони влучали в ціль .Принаймні , де густо забудови , житло/виробничі об'єкти.
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08.01.2024 00:07 Ответить
 
 