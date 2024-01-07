Обломки сбитой вблизи Днепра ракеты разрушили один и повредили 16 домов, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обломки сбитой возле Днепра ракеты разрушили дачный дом и повредили еще 16.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал в телеграм-канале.

Он отметил: "Не дают покоя российские оккупанты Никопольщине. Сегодня направили на районный центр дрон-камикадзе. Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия.

Без разрушений не обошлось в Новоалександровской громаде Днепровского района. Обломки сбитой там ракеты разбросало по территориям садовых обществ. Разбит полностью дачный дом. Еще 16 – повреждены. Уничтожено и хозяйственное сооружение, 2 – изуродованы. Задело также автомобиль.

Главное – везде без жертв и пострадавших".

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