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Защищая Украину, в районе Авдеевки погиб 25-летний воин, стрелок-помощник гранатометчика Максим Васильченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину, в районе Авдеевки Донецкой области погиб 25-летний стрелок-помощник гранатометчика 1-го механизированного отделения 2-го механизированного взвода 5-й механизированной роты 2-го механизированного батальона воинской части АО222 Максим Васильченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Богуславский городской совет.

Как отмечается, воин погиб 4 января 2024 года в результате минометно-артиллерийских обстрелов в районе Авдеевки.

"По окончании школы поступил в Переяслав-Хмельницкий педагогический университет имени Григория Сковороды на факультет исторического и социально-психологического образования... Имел стойкий характер и острое ощущение справедливости, не позволявшее ему спокойно наслаждаться юношеской жизнью, когда родную землю уничтожают враги. С оружием в руках встал на ее защиту как храбрый воин. К сожалению, во время боя под Авдеевкой Герой получил ранения, погасившие огонек его молодой жизни на отметке 25 лет...", - говорится в сообщении.

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Защищая Украину, в районе Авдеевки погиб 25-летний воин, стрелок-помощник гранатометчика Максим Васильченко 01
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Топ комментарии
+25
Вічна тоді слава Герою! Вічне пекло кожному лаптеногому від малого до старого!
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08.01.2024 09:03
+10
🙏 Герою Слава !!!
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08.01.2024 09:25
+10
Вічна Пам'ять Герою
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08.01.2024 09:31
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Вічна тоді слава Герою! Вічне пекло кожному лаптеногому від малого до старого!
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08.01.2024 09:03 Ответить
Вічне пекло після поголівної ефтаназії лишньохромомомого біосміття!
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08.01.2024 11:28 Ответить
Сам хоч розумієш, що написав?
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08.01.2024 09:27 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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08.01.2024 09:25 Ответить
Щирі співчуття рідним і близьким. А його вбивцям лютої смерті і їх жінкам безплідності. Таким народжувати не можна.
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08.01.2024 10:50 Ответить
Вічна Пам'ять Герою
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08.01.2024 09:31 Ответить
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08.01.2024 10:23 Ответить
Svitla Pam'yat'...
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08.01.2024 10:33 Ответить
підари прокляті.. вбивають наших дітей((. здохніть тварюки мерзенні лапотні!
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08.01.2024 10:49 Ответить
 
 