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Защищая Украину, погиб 23-летний пилот МиГ-29 Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину, погиб 23-летний летчик Вооруженных сил Украины Владислав Залистовский с позывным "Blue Helmet".

Об этом сообщил пилот Тондюр Филипп (Air Fighter), передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в нашей небольшой авиационной семье произошло горе, мы потеряли не просто пилота, а и надежного побратима, друга, сына и просто замечательного и яркого человека Владислава!"

Он был одним из тех с кем я бы выполнил любую задачу с уверенностью что он меня не оставит в тяжелой ситуации, что было и по военному делу, да и по жизни в целом! К сожалению, никто из нас больше не увидит новые видео. Владислав погиб защищая наше небо, хотя ему было всего 23, только вдумайтесь в эту цифру 23 года, а он был пилотом боевого самолета МиГ-29 и имел на своем счету уже десятки боевых вылетов, я преклоняю голову перед ним и отдаю честь как настоящему боевому пилоту погибшему защищая Украину!" - написал пилот.

Владислав Залістовський під час навчання (фото: соціальні мережі) 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, в районе Авдеевки погиб 25-летний воин, стрелок-помощник гранатометчика Максим Васильченко. ФОТО

Также о гибели воина сообщила его девушка Евгения Нестеренко.

Известно, что пилот родился в городе Малин Житомирской области. В 2021 году он окончил лётный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В работе Владислав Залистовский был пилотом боевого самолета МиГ-29.

Защищая Украину, погиб 23-летний пилот МиГ-29 Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet 02

Смотрите: Памяти пилота Андрея Пильщикова: Juice за штурвалом МиГ-29 уничтожает вражеский БПЛА "Орлан". ВИДЕО
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Топ комментарии
+104
Гинуть найкращі, а лайно виринає в ВР та ОП. Слава Герою.
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08.01.2024 10:07
+68
Світла пам'ять...
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08.01.2024 10:09
+46
Вічна пам'ять
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08.01.2024 10:12
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Гинуть найкращі, а лайно виринає в ВР та ОП. Слава Герою.
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08.01.2024 10:07 Ответить
не тільки вр та оп: 1.2млн посадовців, судейсько-прокурорський корпус, пів мільона мусорів - усі сосуть зі стекающею кровью країни як в останній раз. Через роки оці батальони монако будуть бити себе у груди та кричати ми воювали на смерть (до останнього доллара союзників)
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08.01.2024 10:20 Ответить
Я плачу, а що говорити за рідних і друзів, як це можна пережити? Невже хтось і колись зможе простити це кацапам? Смерть тим тварюкам, а путін без них ніхто.
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08.01.2024 10:36 Ответить
Деодаре той що револ'юшен, окстися.
Хочаб іноді себе стримуй в бажанні брехати.

Знаєте, все ж міру треба знати де і що писати, та ще й суцільну брехню.
Припиняйте це. Бо хайп на брехні та ще й під дописами про загиблих, Царство їм Небесне, до добра вас не доведе.
Припиняйте.

Вибач, Герой!
Співчуття рідним і близьким, його дівчині.
Жаль, що немає можливості вас, загиблих, воскресити, але я вірю свого часу це зробить Господь!🙏🙏🙏
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08.01.2024 12:27 Ответить
в чому твоя правда ? в тому що ти посадовець або харчуєшся у суддійсько-прокурорської мафії ?
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08.01.2024 12:50 Ответить
Моя правда в правді.
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08.01.2024 14:46 Ответить
Деодоре той, що револьюшен,

Навчиться користуватися інтернетом. Там все є. Якщо звісно, ціль писати правду.

Міністерство фінансів також повідомило, що протягом 2023 року фактична чисельність працівників держорганів скоротилася на 5,3 тис. осіб.
-За даними міністерства, станом на 1 жовтня 2023 року у 107 органах державної влади фактично працює 170,5 тис. осіб.

- чисельність суддів в Україні - 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанції.24 серп. 2023 р. З них 1900 посад суддів вакантні.

- Кількість співробітників:191 431 з них: поліцейських 24 756 цивільного персоналу. Кілька тисяч посад вакантні.

-Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить не більше 15000 осіб, зокрема загальна чисельність прокурорів становить не більше 10000 осіб. Більше 200 посад вакантні.
{Частина перша статті 14 в редакції Законів № 76-VIII від 28.12.2014 , № 578-VIII від 02.07.2015 , № 2232-VIII від 07.12.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 113-IX від 19.09.2019 }

Математика для першого класу останьої чверті:
170500+7976+191 431+10000 -5300-1900-2000-200=370 507

Не дякуюте.
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08.01.2024 14:44 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/23/688497/

краще повірити центру соціально-економічних досліджень CASE Україна ніж вашому корумпованому міністерству фінансів. У порівнянні з їхнім досліджуванням - мої цифри виглядають занадто оптимістичними. Ви і ваши колеги посадовці і є раковою пухлиною цієї країни, ненажерливою та брехливою.
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08.01.2024 16:41 Ответить
Ну, і де там вами наведені цифри правохоронців?
Там узагальнена цифра є по всім бюджетникам це всі хто отримує зп з бюджету : лікарі, вчителі, соцпрацівники, ...в тому числі.
Так що не вводте людей в оману.
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08.01.2024 18:08 Ответить
А вакантні з якої причини, ідуть торги, хто більше занесе, чи шукають родичів, бо є посади, які не продаються, а на них призначають синів-дочок, племінників, братів тощо.
Або ж посади такі, що на них і за гроші ніхто не хоче йти.
Цікаво, а багато вільних посад прокурора району, головного архітектора міста, району, начальника податкової інспекції в районі, місті, голови антимонопольного комітету, начальника відділу земельних ресурсів, начальника відділу боротьби з економічною злочинністю та їм подібних. А що, важко видати список хлібних місць, вони тільки для своїх, а призначення на них відбувається тільки на конкурсній основі... ага, всі прям таки повірили-повірили 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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08.01.2024 17:05 Ответить
Так інтернет відкрийте.
Там вся інфа є.
Можете податися на всі конкурси і перевірити особисто. І так би мовити, отримати докащи або спрстування вашим доказам з середи, щоб потім все це показати іншим. Це ж круто.
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08.01.2024 18:01 Ответить
Воно не виринвє - воно взагалі не тоне....
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08.01.2024 10:25 Ответить
Ну, а хто це лайно посадив до ВР?
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08.01.2024 11:57 Ответить
🙏🙏🙏❤️🇺🇦Герою Слава !Світла пам'ять … Соколику Ангелу 23 роки СПІВЧЮТТЯ рідним…
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08.01.2024 11:59 Ответить
Прям само виринає? Може правильно буде казати - "Гинуть найкращі, а люди продовжують ОБИРАТИ лайно в ВР та ОП"?
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08.01.2024 12:51 Ответить
Світла пам'ять...
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08.01.2024 10:09 Ответить
R.I.P
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08.01.2024 10:10 Ответить
Вічна пам'ять
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08.01.2024 10:12 Ответить
Ой, аж не по собі,коли такі світлі стають Вічними Вартовими Небесної. Вибач,синок що застара тебе замінити.
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08.01.2024 10:13 Ответить
Господи, дитя...
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08.01.2024 10:16 Ответить
Пішов у небо…
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08.01.2024 10:20 Ответить
✈️🙏
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08.01.2024 12:28 Ответить
який молодий
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08.01.2024 10:22 Ответить
Нехай з Богом спочиває! Вічная слава і пам*ять Герою!
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08.01.2024 10:23 Ответить
Чистого неба тобі пілоте
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08.01.2024 10:23 Ответить
Так как погиб, не смог катапультироваться, или погиб на земле?
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08.01.2024 10:23 Ответить
зараз тобі все розкажуть... хоча кроти в ОП можуть і розказати...
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08.01.2024 10:24 Ответить
як Герой
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08.01.2024 10:31 Ответить
цілком може бути, що і на землі... По аеродромах військових кацапи б'ють ледь не щоденно.
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08.01.2024 10:45 Ответить
Vi4nogo Polyotu.Svitla Pam'yat'...🙏
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08.01.2024 10:25 Ответить
🙏
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08.01.2024 12:30 Ответить
Такі діти достойні зватися Героями. Уклін батькам за сина.

пс. Коли дивлюся відео жиробасіни синка судді, то хочеться не просто бити, вбивати
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08.01.2024 10:28 Ответить
Дуже шкода хлопаку. Але, якщо на бойові літають 5 курсники ХНУПС, то не все добре у нас з пілотами... Мав би ще зо 5 років стаж здобувати, капітана отримати, і тоді у бій.
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08.01.2024 10:31 Ответить
У нас ситуація з пілотами - катастрофічна! Хочете дізнатись, у скільки разів скоротились ВПС від 1991 року? https://www.youtube.com/watch?v=a8Wgn3sLUZ8
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08.01.2024 10:48 Ответить
хочу дізнатись скільки звільнилось пілотів з 2019 по 2022. рр......
.
Герою Слава!
Співчуття рідним
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08.01.2024 11:05 Ответить
"не все добре з пілотами" - це Ви ще дуже м'яко висловились...
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08.01.2024 10:50 Ответить
лише 23 ((((. Сум та біль.. Герой у 23 роки! Схиляю голову.
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08.01.2024 10:42 Ответить
Херова ситуація у нас з пілотами, якщо таки юні хлопці керують міг -29ми. Пішов у небо. У вічний політ. Слава герою!
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08.01.2024 10:44 Ответить
Гинуть кращі ,а всяке бидло продовжує бикувати ,що б ви виздихали рашисти і ваша імперія зла.
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08.01.2024 10:50 Ответить
Боже... ще зовсім дитина...
Хай з Богом спочиває.
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08.01.2024 11:04 Ответить
🙏
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08.01.2024 12:32 Ответить
Тобто,літак був збитий.Вічна пам'ять.
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08.01.2024 11:04 Ответить
Тобто, в тебе немає пробілу на клавіатурі. І ти - швейцарець. Це 100% точні висновки.
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08.01.2024 11:20 Ответить
Пілоти дуже цінні. Скільки F16 не дай, а якщо втратити дуже обмежну кількість пілотів, на них не буде кому літати.
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08.01.2024 11:25 Ответить
Це аксіома, яку розуміють суспільства і лідери розвинутих країн світу. Нажаль Україна до таких країн відношення не мае, в нас всім керують вороваті свинопаси, і так всі 33 рокі незалежності...
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08.01.2024 11:39 Ответить
Свинопаси при владі в Україні ніколи не були. Не кошерно.
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08.01.2024 11:49 Ответить
Да ладно, не треба далеко ходити, зайдіть в любу районну адміністрацію, чи міську раду, там їх повно, мовчу про суди і прокуратуру...
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08.01.2024 12:00 Ответить
Всі важливі!
Спаси Госполи всіх тих хто бореться за Україну🙏
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08.01.2024 12:15 Ответить
Молодий, гарний ...Ще тільки жити і жити...Царство небесне тобі герою і вічна пам'ять.
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08.01.2024 16:45 Ответить
 
 