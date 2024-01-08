Защищая Украину, погиб 23-летний пилот МиГ-29 Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защищая Украину, погиб 23-летний летчик Вооруженных сил Украины Владислав Залистовский с позывным "Blue Helmet".
Об этом сообщил пилот Тондюр Филипп (Air Fighter), передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в нашей небольшой авиационной семье произошло горе, мы потеряли не просто пилота, а и надежного побратима, друга, сына и просто замечательного и яркого человека Владислава!"
Он был одним из тех с кем я бы выполнил любую задачу с уверенностью что он меня не оставит в тяжелой ситуации, что было и по военному делу, да и по жизни в целом! К сожалению, никто из нас больше не увидит новые видео. Владислав погиб защищая наше небо, хотя ему было всего 23, только вдумайтесь в эту цифру 23 года, а он был пилотом боевого самолета МиГ-29 и имел на своем счету уже десятки боевых вылетов, я преклоняю голову перед ним и отдаю честь как настоящему боевому пилоту погибшему защищая Украину!" - написал пилот.
Также о гибели воина сообщила его девушка Евгения Нестеренко.
Известно, что пилот родился в городе Малин Житомирской области. В 2021 году он окончил лётный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
В работе Владислав Залистовский был пилотом боевого самолета МиГ-29.
Пожалуйста, подождите...
Хочаб іноді себе стримуй в бажанні брехати.
Знаєте, все ж міру треба знати де і що писати, та ще й суцільну брехню.
Припиняйте це. Бо хайп на брехні та ще й під дописами про загиблих, Царство їм Небесне, до добра вас не доведе.
Припиняйте.
Вибач, Герой!
Співчуття рідним і близьким, його дівчині.
Жаль, що немає можливості вас, загиблих, воскресити, але я вірю свого часу це зробить Господь!🙏🙏🙏
Навчиться користуватися інтернетом. Там все є. Якщо звісно, ціль писати правду.
Міністерство фінансів також повідомило, що протягом 2023 року фактична чисельність працівників держорганів скоротилася на 5,3 тис. осіб.
-За даними міністерства, станом на 1 жовтня 2023 року у 107 органах державної влади фактично працює 170,5 тис. осіб.
- чисельність суддів в Україні - 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанції.24 серп. 2023 р. З них 1900 посад суддів вакантні.
- Кількість співробітників:191 431 з них: поліцейських 24 756 цивільного персоналу. Кілька тисяч посад вакантні.
-Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить не більше 15000 осіб, зокрема загальна чисельність прокурорів становить не більше 10000 осіб. Більше 200 посад вакантні.
{Частина перша статті 14 в редакції Законів № 76-VIII від 28.12.2014 , № 578-VIII від 02.07.2015 , № 2232-VIII від 07.12.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 113-IX від 19.09.2019 }
Математика для першого класу останьої чверті:
170500+7976+191 431+10000 -5300-1900-2000-200=370 507
Не дякуюте.
краще повірити центру соціально-економічних досліджень CASE Україна ніж вашому корумпованому міністерству фінансів. У порівнянні з їхнім досліджуванням - мої цифри виглядають занадто оптимістичними. Ви і ваши колеги посадовці і є раковою пухлиною цієї країни, ненажерливою та брехливою.
Там узагальнена цифра є по всім бюджетникам це всі хто отримує зп з бюджету : лікарі, вчителі, соцпрацівники, ...в тому числі.
Так що не вводте людей в оману.
Або ж посади такі, що на них і за гроші ніхто не хоче йти.
Цікаво, а багато вільних посад прокурора району, головного архітектора міста, району, начальника податкової інспекції в районі, місті, голови антимонопольного комітету, начальника відділу земельних ресурсів, начальника відділу боротьби з економічною злочинністю та їм подібних. А що, важко видати список хлібних місць, вони тільки для своїх, а призначення на них відбувається тільки на конкурсній основі... ага, всі прям таки повірили-повірили 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
Там вся інфа є.
Можете податися на всі конкурси і перевірити особисто. І так би мовити, отримати докащи або спрстування вашим доказам з середи, щоб потім все це показати іншим. Це ж круто.
пс. Коли дивлюся відео жиробасіни синка судді, то хочеться не просто бити, вбивати
.
Герою Слава!
Співчуття рідним
Хай з Богом спочиває.
Спаси Госполи всіх тих хто бореться за Україну🙏