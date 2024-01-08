Экс-заместителю министра обороны Шаповалову и экс-руководителю департамента Минобороны Хмельницкому сообщено о новых подозрениях в растрате почти 950 млн грн на закупках некачественных бронежилетов, - СБУ и ГБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Бывшим чиновникам Министерства обороны Украины сообщили о новых подозрениях по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов для ВСУ. Вместе с сообщниками в 2022 году бывший заместитель министра обороны закупил еще одну партию некачественных бронежилетов для украинских военных, чем растратил более 948 млн бюджетных гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ та ГБР.
По данным следствия, к сделке причастны также двое бывших подчиненных фигуранта – экс-руководитель Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.
Как отмечается, организаторы схемы заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане России.
Однако экспертиза приобретенных бронеплит показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты и таким образом представляют опасность для жизни военнослужащих в боевой обстановке.
Пока фигурантам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжелым последствиям; ч. 5 ст. 191 – растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В настоящее время двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств.
Напомним, экс-замминистра обороны Украины и бывшего руководителя Департамента Минобороны подозревают также в растратах 100 и 250 миллионов гривен на закупки некачественных бронежилетов для ВСУ, а также почти миллиарда гривен на поставке для ВСУ непригодной военной формы.
Для установления местонахождения третьего подозреваемого по месту его жительства провели обыски, расследование продолжается.
По данным источников Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, речь идет о бывшем и.о. директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдане Хмельницком и экс-замминистре обороны Вячеславе Шаповалове.
Пожалуйста, подождите...
Ви дивні, чесне піонерське...
це не по боневтіківськи....
на пресконференції сказав чітко!!!
міняти своїх довірених НЕ БУДЕ
далі розстріляти,
потім повішати на майдані.
через тиждень четвертувати
і лиш після цього, викинути на сміттєзвалище!!!!
і щось не чути нікуя про 40 та 45 ярдів за 2022 та 2023 роки виведяних МО в офшори через тіпа закупки...
то чи не треба ще й з слідаками зробити те ж саме
і з ОПою та тим хто призначав міністра.
чи ти дрочиш на подушку за #балом великого оборонця Миколаїва - генерал-шкарпетки Кіма ?
До речі, в таких випадках варто в душках так і писати (сарказм). Просто на такі дописи реакція вже дуже гостра, дістала зелена мерзота...
Я теж міг би ретельніше написати, але спішив
Батько Мар'яни безумної, Злочевський, каламойський, та їм подібні можуть привести сотні подібних прикладів!!
А в інших Міністерствах та держУстановах, держПідприємствах (Укрспирт, УкрОборонПром, Енергоатом та ще сотні інших), тиш і гладь, Божа благодать?!?!
Єрмак з татаровим готуються до завершення «посідання та колядок», березень наближається невблаганно!! Бакай з ДУС, це доказав у Кучми!..
Прикордонники теж готуються, мабуть…. Приклад з якунОвочем красномовний…. , кордони з 2019 року на клямці, бо замки розпродані!?!?
Слава Україні!
Що зверху, що знизу.
Министр НЕ МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ себе замминистров.