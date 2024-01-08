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Минобороны (8238) растрата (222) СБУ (18690) Бронежилет (117) закупки (542) ГБР (2550) подозрение (244)

Экс-заместителю министра обороны Шаповалову и экс-руководителю департамента Минобороны Хмельницкому сообщено о новых подозрениях в растрате почти 950 млн грн на закупках некачественных бронежилетов, - СБУ и ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Бывшим чиновникам Министерства обороны Украины сообщили о новых подозрениях по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов для ВСУ. Вместе с сообщниками в 2022 году бывший заместитель министра обороны закупил еще одну партию некачественных бронежилетов для украинских военных, чем растратил более 948 млн бюджетных гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ та ГБР.

По данным следствия, к сделке причастны также двое бывших подчиненных фигуранта – экс-руководитель Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, организаторы схемы заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане России.

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Однако экспертиза приобретенных бронеплит показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты и таким образом представляют опасность для жизни военнослужащих в боевой обстановке.

Пока фигурантам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжелым последствиям; ч. 5 ст. 191 – растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Экс-заместителю министра обороны Шаповалову и экс-руководителю департамента Минобороны Хмельницкому сообщено о новых подозрениях в растрате почти 950 млн грн на закупках некачественных бронежилетов, - СБУ и ГБР 01
Экс-заместителю министра обороны Шаповалову и экс-руководителю департамента Минобороны Хмельницкому сообщено о новых подозрениях в растрате почти 950 млн грн на закупках некачественных бронежилетов, - СБУ и ГБР 02

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В настоящее время двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств.

Напомним, экс-замминистра обороны Украины и бывшего руководителя Департамента Минобороны подозревают также в растратах 100 и 250 миллионов гривен на закупки некачественных бронежилетов для ВСУ, а также почти миллиарда гривен на поставке для ВСУ непригодной военной формы.

Для установления местонахождения третьего подозреваемого по месту его жительства провели обыски, расследование продолжается.

По данным источников Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, речь идет о бывшем и.о. директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдане Хмельницком и экс-замминистре обороны Вячеславе Шаповалове.

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Топ комментарии
+22
А різникову шоо, жодних підозр??? За нього ''зелені д'єрмаки'' заступилися, напевне ділитися вмів.
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08.01.2024 10:40
+20
щось сьогодні сильно смердить чи то зеленою пляснявою, чи то кацапами. Їх складно відрізнити.
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08.01.2024 10:44
+12
Розжалувати до рядового і у тих броніках кинути на фронт у складі штрафбату. Але про що це я?!...
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08.01.2024 10:38
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Розжалувати до рядового і у тих броніках кинути на фронт у складі штрафбату. Але про що це я?!...
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08.01.2024 10:38 Ответить
може пора травити щурів - на то є мишоловки, яди, пекельні коктейлі...
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08.01.2024 11:13 Ответить
травити тих кого призначив сам????
Ви дивні, чесне піонерське...
це не по боневтіківськи....
на пресконференції сказав чітко!!!
міняти своїх довірених НЕ БУДЕ
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08.01.2024 11:29 Ответить
з початку треба втопити
далі розстріляти,
потім повішати на майдані.
через тиждень четвертувати
і лиш після цього, викинути на сміттєзвалище!!!!
і щось не чути нікуя про 40 та 45 ярдів за 2022 та 2023 роки виведяних МО в офшори через тіпа закупки...
то чи не треба ще й з слідаками зробити те ж саме
і з ОПою та тим хто призначав міністра.
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08.01.2024 11:23 Ответить
Ви вважаєте що це крадовите бидло піде в атаку? Кине сброб, побіжить до ворога та щє й сдасть наші позиції. Люди, ЗСУ - це не смітник.
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08.01.2024 14:17 Ответить
Блін, такі класні хлопці! А якже Марченко (прихвостень Порошенка)??? - першість відбирають!!!
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08.01.2024 10:39 Ответить
щось сьогодні сильно смердить чи то зеленою пляснявою, чи то кацапами. Їх складно відрізнити.
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08.01.2024 10:44 Ответить
Дивись мою відповідь тут же нижче для Gal
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08.01.2024 11:19 Ответить
шо ти там вскукурікнуло, слаборозвинене?
чи ти дрочиш на подушку за #балом великого оборонця Миколаїва - генерал-шкарпетки Кіма ?
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08.01.2024 10:46 Ответить
Дивись мою відповідь тут же для Gal
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08.01.2024 11:17 Ответить
Сарказм?
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08.01.2024 16:48 Ответить
Так, але мабуть, трохи невдало
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08.01.2024 17:35 Ответить
Я тебе давно знаю, як дописувача, але ніяк не чекав, що ти не зрозумієш сарказму
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08.01.2024 11:16 Ответить
Вибач, чи то я тупий, а може ти щось не так...
До речі, в таких випадках варто в душках так і писати (сарказм). Просто на такі дописи реакція вже дуже гостра, дістала зелена мерзота...
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08.01.2024 11:21 Ответить
Та нічого, буває - видно швидко очима пробіг.
Я теж міг би ретельніше написати, але спішив
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08.01.2024 11:27 Ответить
мабуть всі не зрозуміли того твого сарказму.... пиши трохи акуратніше
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08.01.2024 12:07 Ответить
А різникову шоо, жодних підозр??? За нього ''зелені д'єрмаки'' заступилися, напевне ділитися вмів.
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08.01.2024 10:40 Ответить
Ділилися без нього. Резніков був Зиц председатель, його задача була, в разі чого сісти.
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08.01.2024 10:46 Ответить
Рєзнікова ніззя. Ето другоє.
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08.01.2024 12:50 Ответить
4500 грн штрафу і на волі
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08.01.2024 10:42 Ответить
Ну вот и ответ откуда взялся дефицит млрдный на зарплаты военным, теперь ждем новость что подозреваемые пошли на сделку со следствием и им смягчили ответственность переквалифицировав дело на мелкое хуганство
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08.01.2024 10:43 Ответить
і випустять під заставу 50 тис гривень.
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08.01.2024 10:48 Ответить
Это много, попросят 10 тысяч, согласятся
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08.01.2024 12:28 Ответить
Окуеть. Я расстрелял.
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08.01.2024 10:47 Ответить
Я б...
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08.01.2024 10:48 Ответить
не знаєш де купити дрона?
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08.01.2024 10:49 Ответить
А тепер варто подумати, чого ж то американці нам не допомагають...
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08.01.2024 10:50 Ответить
Одна мразь и нелюдь, и все молчали пока думали что уже русея не вернется уроды
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08.01.2024 10:52 Ответить
Ой-йой- йой. А хто ж їх призначав на посади?
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08.01.2024 10:54 Ответить
Усі ці дивні, на сотні млн грн оборудки у Міноборони, робилися не тільки оцими двома істотами! Це і дурню зрозуміло, бо у них немає що і конфіскувати, усе розтикано серед рідні та довіренних осіб!
Батько Мар'яни безумної, Злочевський, каламойський, та їм подібні можуть привести сотні подібних прикладів!!
А в інших Міністерствах та держУстановах, держПідприємствах (Укрспирт, УкрОборонПром, Енергоатом та ще сотні інших), тиш і гладь, Божа благодать?!?!

Єрмак з татаровим готуються до завершення «посідання та колядок», березень наближається невблаганно!! Бакай з ДУС, це доказав у Кучми!..
Прикордонники теж готуються, мабуть…. Приклад з якунОвочем красномовний…. , кордони з 2019 року на клямці, бо замки розпродані!?!?
Слава Україні!
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08.01.2024 11:05 Ответить
Відсидять хлопці по 12 роківі вийдуть на волю. Відкопають в дворі банки з долярами і як заживуть!
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08.01.2024 11:06 Ответить
когда посадят резникова и тарана????????????????
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08.01.2024 11:19 Ответить
І баканова...
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08.01.2024 15:05 Ответить
Це видно такі броніки, що нам повидавали рік тому. Один раз надів - і він розійшовся по швам. Поки цю всю кодлу не почнуть розстрілювати по законам воєнного часу - толку не буде
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08.01.2024 11:22 Ответить
Хто ж такий закон прийме?..
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08.01.2024 11:41 Ответить
Коли ми почуємо про підозри Рєзнікову, головного захисника чесності Міністерства оборони під його керівництвом? Але ще відомо, що ця постать недоторканна, бо знаходиться під парасолькою одного з ефективних менеджерів - Єрмака
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08.01.2024 11:48 Ответить
Путін ***** чи ні?
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08.01.2024 12:27 Ответить
Бардак скрізь, як і побори всіма від грабунку на рівні МО так і в частинах.
Що зверху, що знизу.
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08.01.2024 12:08 Ответить
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08.01.2024 12:10 Ответить
резников, таран, хомчак, баКланов, верещюк, халимон, шурма, татаров и т.д что с этими "достойными" подельниками бениного, Оманского Осла и его фсбэшника Елдака???
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08.01.2024 12:16 Ответить
охлос - он и есть охлос....
Министр НЕ МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ себе замминистров.
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08.01.2024 12:19 Ответить
Міша, перелогінся.
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08.01.2024 12:26 Ответить
охлос - он и есть охлос...
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08.01.2024 16:33 Ответить
За 950лямів.... 12років? І ВСЕ???
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08.01.2024 12:30 Ответить
Хищение государственного имущства группой лиц с распределением ролей По справі снарядів за інформацією одного з рядових учасників стала відома основна схема крадіжок. Рєзніков (очкарик) із своїм багаторічним партнером Дерьмаком погоджують, Шарапов дає добро, Шаповалов створює закупочну комісію, погоджує перерахування коштів та прийомку по кількості та якості. Гроші перераховують на рахунки прокладок. А сам Рєзніков забезпечував звернення до Міжнародного арбітражного суду за погашенням виниклої заборгованності. У ряді випадків, як у справі Розенблата залучають поліцію (протягнути час і не дати СБУ НАБУ проводити розслідування.) Закордонні банки не залучають, В справі про снаряди в Чехії була залучена кредитна спілка нардепа з БЮТу, в Польщі підставні фірми бувшого нардепа від ПР. Картина маслом. А ці двоє повноправні учасники ОПГ.
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08.01.2024 12:58 Ответить
Я так зрозумів, що на цих двох повісять все, а потім типу вони підпишуть угоду зі слідством, куплять пару дронів для ЗСУ і ДБР одним махом закриє всі кримінальні справи, а чуваки поїдуть до Рєзнікова на яхту паржать. Схема відпрацьована, нічого нового.
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08.01.2024 22:56 Ответить
 
 