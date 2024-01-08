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Задержан чиновник Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ и передавал ФСБ РФ информацию о железнодорожных маршрутах в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию в Днепре, в результате которой задержали еще одного агента ФСБ. Им оказался чиновник одной из узловых станций Укрзализныци, который собирал и передавал информацию о логистических маршрутах движения по железной дороге подразделений украинских защитников и военной техники на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по указанию российских спецслужб он собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ.

Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, доставляемого железным сообщением.

Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать их маршрут с остановками и пунктами назначения.

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Прежде злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".

По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона.

Таким образом, захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

"Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме", - говорится в сообщении.

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Как установило расследование, фигурант был дистанционно завербован ФСБ летом этого года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию РФ.

Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Задержан чиновник Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ и передавал ФСБ РФ информацию о железнодорожных маршрутах в Днепре, - СБУ 01
Задержан чиновник Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ и передавал ФСБ РФ информацию о железнодорожных маршрутах в Днепре, - СБУ 02
Задержан чиновник Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ и передавал ФСБ РФ информацию о железнодорожных маршрутах в Днепре, - СБУ 03
Задержан чиновник Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ и передавал ФСБ РФ информацию о железнодорожных маршрутах в Днепре, - СБУ 04
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Топ комментарии
+27
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08.01.2024 11:23
+13
Треба починати карати по Закону війскового часу й не слухати зажравшихся паразитів-толерастів !
Зрадники не бояться в'язниці, тільки страх смерті може перемогти спрагу до грошей рпшиських.
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08.01.2024 11:27
+11
не обов'язково гроші, воно ненавидить Україну та українське та чекає на *****-асвабадітєля
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08.01.2024 11:31
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08.01.2024 11:23 Ответить
Краще під військовий потяг, така собі іронія.
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08.01.2024 15:43 Ответить
на кіл!
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08.01.2024 18:15 Ответить
з Польщі воно звичайно краще видно
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08.01.2024 11:27 Ответить
До чого тут нація ?! Якби щось ляпнуть…?!
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08.01.2024 11:34 Ответить
Він більший злочинець ніж написано у підозрі. Хотів щоб усі як він жили у "шікарній" хрущівці та у злиднях. Лише смертна кара!
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08.01.2024 11:56 Ответить
Мені з заходу україни теж добре видно що відбувається.
Ви і мене будете звинувачувати, а деяке... банити?
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08.01.2024 11:53 Ответить
ні
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08.01.2024 12:29 Ответить
Нація там де українське.
А там ще до цих пір дніпрапітровск на їзикє.
100років розмножували рашіста, от тепер і відгрібають по повній.
От вам і какая разніца на каком їзикє усчімльниє.
Я сам з Ковеля, в нас нема обстрілів, в нас не лешилось узкагаваряшчіх.
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08.01.2024 11:48 Ответить
Ви що, на голову болієте? До чого цей ******** допис з вашого боку про "узкоговорящих на Дніпропетровщині"? За таке тут по їбалу у нас аж бігом дадуть. Це по-перше. А по-друге, роззуй свої тупі очі і подивися на мапу: де Дніпро і де твій Ковель, і причину, чому сюди потрапляють артобстріли часто-густо, а у вас майже тихо! ******* за 600-700 км від фронту і ми б вміли!
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08.01.2024 12:54 Ответить
для інформації, в Дніпрі деяким переселенцям видають довідки тимчасово переміщеної особи "місто Дніпропетровськ"
я не по суті вашого діалогу!!!!!!!!!!!!!
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08.01.2024 13:35 Ответить
На мінне поле з голою дупою !
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08.01.2024 11:24 Ответить
Треба починати карати по Закону війскового часу й не слухати зажравшихся паразитів-толерастів !
Зрадники не бояться в'язниці, тільки страх смерті може перемогти спрагу до грошей рпшиських.
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08.01.2024 11:27 Ответить
не обов'язково гроші, воно ненавидить Україну та українське та чекає на *****-асвабадітєля
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08.01.2024 11:31 Ответить
Ви вважаете , що nроni.ор довго протягне у в`зницi?
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08.01.2024 11:34 Ответить
а що там із богуслаєвим - до 5 січня був арешт? сидить чи випустили?
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08.01.2024 11:47 Ответить
Він вже в Іспанії😆
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08.01.2024 11:54 Ответить
і цього теж випустять, мабудь.... скоро....
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08.01.2024 13:25 Ответить
Суда 26 декабря вроде не было...
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08.01.2024 13:18 Ответить
можливо перенесли засідання, пару адвокатів замінив - а вони не встигли ознайомитися ....
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08.01.2024 13:27 Ответить
Можливо, тоді повинен сидіти, хоча...
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08.01.2024 13:45 Ответить
не факт.....
Якщо тиша - чекай нежданчик....
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08.01.2024 13:48 Ответить
А чого мовчать про Дасу яке викинула все по двом заводам в Київі, які роз'є.али, більше 30 загиблих і два заводи, і їх не трогають
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08.01.2024 11:32 Ответить
Цього Підора імья сергій д'яченко !
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08.01.2024 11:36 Ответить
А за ОПівських кротів фсб коли візьметеся? Чи ''ета другоє''!
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08.01.2024 11:36 Ответить
У вас є докази? Якщо так, і ви досі не надали їх правоохоронним органам, то ви - також злочинець.
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08.01.2024 11:48 Ответить
докази ? - це ракети, які летять на наші голови, пока ти сидиш в бункері і строчиш. Дай Бог, щоб один з них, цих доказів, прилетів тобі на голову
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08.01.2024 12:16 Ответить
Пора вводити смертну кару для таких виродків, тимчасово на час воєнного стану
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08.01.2024 11:45 Ответить
З першого дня повномасштабного вторгнення.
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08.01.2024 11:49 Ответить
Тоді під шумок приберуть всіх "не тих".
Агент крємля і на розстріл
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08.01.2024 11:54 Ответить
це ще один з 73% виборців зеленої гниди. Слава ЗСУ!
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08.01.2024 11:56 Ответить
Підозрюю, що скоріш за все любитель партії регіонів.
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08.01.2024 15:11 Ответить
Доки з цією паскудою будуть панькатись ,перестаньте гратись в демократію в країні війна її розвязала нациська терористична росія. Пора для колоборантів і ворогів ввести смертну кару інакше це не припинится .
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08.01.2024 11:56 Ответить
Хочешь шоб судьи-ждуны давали своим единомышленникам на полную катушку?
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08.01.2024 13:24 Ответить
Серя Лещенко? Не?
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08.01.2024 12:10 Ответить
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08.01.2024 12:42 Ответить
Не зважаючи на заблюрене рило цієї гниди,відчувається,як йому бздошно!
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08.01.2024 13:19 Ответить
Ну, невже, *****, так важко перевірити на поліграфі працівників вузлових станцій?!
Чого вам не вистачає?! Приладів? Фахівців?
Чи бажання?
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08.01.2024 13:23 Ответить
Як ви думаєте, коли закінчиться війна, коли в Україні таких агентів тисячі і ніхто з ними не бореться, тому що вони і в СБУ?
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08.01.2024 14:24 Ответить
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08.01.2024 14:46 Ответить
Яка мерзетна піка
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08.01.2024 15:00 Ответить
 
 