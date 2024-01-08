Задержан чиновник Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ и передавал ФСБ РФ информацию о железнодорожных маршрутах в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию в Днепре, в результате которой задержали еще одного агента ФСБ. Им оказался чиновник одной из узловых станций Укрзализныци, который собирал и передавал информацию о логистических маршрутах движения по железной дороге подразделений украинских защитников и военной техники на территории области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по указанию российских спецслужб он собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ.
Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, доставляемого железным сообщением.
Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать их маршрут с остановками и пунктами назначения.
Прежде злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".
По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона.
Таким образом, захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.
"Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме", - говорится в сообщении.
Как установило расследование, фигурант был дистанционно завербован ФСБ летом этого года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию РФ.
Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Пожалуйста, подождите...
Ви і мене будете звинувачувати, а деяке... банити?
А там ще до цих пір дніпрапітровск на їзикє.
100років розмножували рашіста, от тепер і відгрібають по повній.
От вам і какая разніца на каком їзикє усчімльниє.
Я сам з Ковеля, в нас нема обстрілів, в нас не лешилось узкагаваряшчіх.
я не по суті вашого діалогу!!!!!!!!!!!!!
Зрадники не бояться в'язниці, тільки страх смерті може перемогти спрагу до грошей рпшиських.
Якщо тиша - чекай нежданчик....
Агент крємля і на розстріл
Чого вам не вистачає?! Приладів? Фахівців?
Чи бажання?