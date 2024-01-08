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Днепропетровщина (2888) крылатые ракеты (725) обстрел (20205)

Последствия ракетных ударов РФ по Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 8 января враг нанес ракетные удары по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Новомосковск, Кривой Рог и район... Так выглядят населенные пункты Днепропетровщины. Люди там проснулись от взрывов. Это крушили все вокруг ракеты. На мирных их направил кровожадный сосед. Не простим!", - отметил он.

Также читайте: В результате ракетного удара по Новомосковску на Днепропетровщине повреждены жилые дома, более 20 человек пострадали, в том числе дети

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Последствия ракетных ударов РФ по Днепропетровщине 07
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Запитай у єрмака!
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08.01.2024 11:46 Ответить
Зверніться у ОПУ
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08.01.2024 12:14 Ответить
Це всерівно шо в жопу.
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08.01.2024 12:23 Ответить
В українців ОПА асоціюється таме так😆
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08.01.2024 12:30 Ответить
Ніде. Тому Україною керують шпіони. Як можна поскаржитись на самого себе?
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08.01.2024 14:27 Ответить
 
 