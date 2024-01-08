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Последствия ракетных ударов РФ по Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 8 января враг нанес ракетные удары по Днепропетровщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Новомосковск, Кривой Рог и район... Так выглядят населенные пункты Днепропетровщины. Люди там проснулись от взрывов. Это крушили все вокруг ракеты. На мирных их направил кровожадный сосед. Не простим!", - отметил он.
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