Рашисты обстреляли Бериславский район Херсонщины. ФОТО

Враг продолжает терроризировать Херсонщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вчера враг нанес удар по одному из населенных пунктов Бериславского района.

"Из-за попадания снаряда загорелся жилой дом и легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.



