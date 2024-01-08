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Рашисты обстреляли Бериславский район Херсонщины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает терроризировать Херсонщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, вчера враг нанес удар по одному из населенных пунктов Бериславского района.
"Из-за попадания снаряда загорелся жилой дом и легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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